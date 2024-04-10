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盤點春夏9大爆款包 鏤空皮革、草編和經典老花不可少！
清爽感、亮色就是春夏袋包的流行趨勢！若是還能兼顧美型、容量與實用功能，那就是最佳選擇。義大利輕奢品牌Gianni Chiarini旗下的Marcella托特包，具有眾多顏色、花樣，這季也帶來了嶄新材質款式，讓每個人都可找到自己的命定款。
Marcella托特包是Gianni Chiarini的明星產品，以實用率性特色受到消費者喜愛。俐落輪廓搭配方便開闔的磁扣設計，可手提或肩背的皮革肩帶，並附有可單獨使用或當內袋運用的皮革手拿包，一次滿足多種用途。而在這一季，Gianni Chiarini獻上由小到大的泡泡狀鏤空皮革設計，展現工藝之美，也賦予精緻優雅氣質。以及運用草編工藝加上覆膜技術，打造出帶有光澤的金屬色調包款。而喜歡復古的人，則不會忽略內裡採用自然透氣黃麻材質的光澤皮革托特包，展現摩登輕奢氣息，獨特質感令人著迷。另外，夏季常見的拉菲草也成為Marcella托特包的新材質，品牌利用不同長度的拉菲草鉤編製作，裝飾對比色的緹花與可愛的抽鬚流蘇，立刻帶出度假感。
而為了全新配色T Monogram系列包款上市，紐約時尚品牌Tory Burch邀請品牌代言人秦嵐、女星隋棠和林熙蕾、林映唯、許路兒等人，一同背上包包，展現每一位女性的內在力量。此次拍攝從人物視角出發，捕捉於落日夕陽，在變幻過程的光影下，探尋動靜交會時的自我感知，解讀不同維度下女性對「此時此刻」的定義。
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