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誰讓「黑寡婦」落淚了？喬韓森拍Prada新片 黑白懸疑

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada推出新款Prada Galleria包款，並邀請英國導演Jonathan Glazer執導、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）擔綱演出。圖／Prada提供、翻攝自 IG @ prada（合成圖）
Prada推出新款Prada Galleria包款，並邀請英國導演Jonathan Glazer執導、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）擔綱演出。圖／Prada提供、翻攝自 IG @ prada（合成圖）

執持提取在手上的包款，除收納隨身所需，更反應了某種風格姿態。時尚品牌Prada推出新款Prada Galleria包款，並邀英國導演Jonathan Glazer負責執導、美國女星史嘉蕾嬌韓森（Scarlett Johansson）擔綱，推出最新的形象廣告與短影片

在約一分鐘的影片中，Scarlett Johansson從不同角度、不同情緒，反覆唸誦著一句台詞。影像時而黑白、時而彩色，氣氛最終變得懸疑、難以猜測，Scarlett Johansson甚至一度落淚、似真情流露。影片最後Scarlett Johansson踏出了攝影棚，她手持一款黃色鉚釘Galleria包款並搭上黃色計程車，計程車緩緩駛向遠方，鏡頭則停格在一城市街景留下了想像空間，一如Galleria包款，收藏、收納著無限可能。

最早於2007年問世的Galleria包款，是以Mario Prada於1913年在米蘭艾曼紐二世迴廊（Galleria Vittorio Emanuele II）的品牌旗艦店為命名。時至今日，Prada將包款視作一幅3D立體畫布，柔軟的小牛皮外觀與納帕皮革襯裡成為了素材，微型鉚釘、鍍金等手法則賦予了畫作變化性，閃耀且堅硬，並和Galleria的柔軟形成鮮明對比。

部分Galleria包款甚至在表面「開」出一朵朵的皮革花苞：這些捲曲的玫瑰花或飽滿的海葵皆是以皮革手工捲曲形塑，既呼應Prada過去常在成衣中運用的葉狀裝飾，亦讓人聯想到近幾季Prada薄紗裙裝或成衣上的花朵裝飾元素，是包款（與成衣）結構的一部分，亦滿足了裝飾性與形而上的意義：如花般柔美而堅挺的女性力量，亭亭玉立、含苞待放。

在短片中Scarlett Johansson或正面、側面面向鏡頭，展現虛實難辨的曖昧氣氛。圖／翻攝自 IG @ Prada
在短片中Scarlett Johansson或正面、側面面向鏡頭，展現虛實難辨的曖昧氣氛。圖／翻攝自 IG @ Prada
裝飾以花卉細節的Prada Galleria白色手提包款，28萬元。圖／Prada提供
裝飾以花卉細節的Prada Galleria白色手提包款，28萬元。圖／Prada提供
Prada Galleria黃色手提包，18萬元。圖／Prada提供
Prada Galleria黃色手提包，18萬元。圖／Prada提供
裝飾以花卉細節的Prada Galleria黑色手提包款，28萬元。圖／Prada提供
裝飾以花卉細節的Prada Galleria黑色手提包款，28萬元。圖／Prada提供
Scarlett Johansson應Prada之邀、拍攝了Prada Galleria形象廣告和短影片，並演繹了都會女性的俐落率性。圖／翻攝自 IG @ Prada
Scarlett Johansson應Prada之邀、拍攝了Prada Galleria形象廣告和短影片，並演繹了都會女性的俐落率性。圖／翻攝自 IG @ Prada

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