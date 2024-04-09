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現包現蒸！瑤柱、黑蒜入餡 華漾DIM SUM功夫新菜上桌

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
職人手藝功夫新菜，現包現蒸的在地港點。圖／華泰大飯店集團提供
職人手藝功夫新菜，現包現蒸的在地港點。圖／華泰大飯店集團提供

「華漾 DIM SUM」是華泰大飯店集團旗下精緻港式點心品牌，主打點心師傅以職人手藝當店現包，輕桿薄透麵皮，細膩手法包裹餡料，並以「用心看得見」為概念，設立「點心櫥窗」，讓食客眼見點心製程。即起再推全新菜色，瑤柱、黑蒜都入餡。

主打新鮮食材，華漾 DIM SUM還有港點最佳配角「西螺壺底純釀醬油」。此外，王牌主打「水晶鮮蝦餃」，經過主廚嘗試20多次不同的餡皮比例，最終得出蝦餃的完美比例，薄透的餃皮僅10克重、是市面上常見餃皮的一半，餡料重達31.9克、是市面常見餡料的近2倍重；薄可透光的餃皮，以10摺細膩手法包覆豐富蝦段的餡料，霸氣的蝦餃多汁飽滿又彈牙。

點心主廚也將中餐大菜化為小巧港點，像是「瑤柱花枝櫛瓜餃」以干貝絲混合飽滿的花枝餡與蝦餃餡，用海味包裏清甜櫛瓜，並用少許蔥與薑絲增加口感，嚐起來淡雅鮮甜。另一道「黑蒜鮮魚餃」以肉質鮮嫩的龍虎斑，混合筍子與黑木耳絲豐富內餡，入口後黑蒜香氣與鮮甜魚肉交融在一起，是市面上少見的港點類型。

廚藝團隊即日起同步推出兩道全新特色餐點，「芝麻薑蔥蝦餅」混合大量青蔥、生薑與蝦漿，並用春捲皮包裹餡料，佐以白胡椒粉提味；「紅油鮮蝦炒手」則是將鮮蝦與韭黃混合成內餡，並淋上主廚特製醬料，以朝天椒、花椒油、老抽等製成，味道鮮香麻辣，恰到好處。

相關資訊可查官網：www.hwayoung.com

「芝麻薑蔥蝦捲」以春捲皮搭配高山高麗菜、蝦餃餡，調合青蔥、中薑，並帶入白胡椒粉提味，品味酥脆噴香的新感受。圖／華泰大飯店集團提供
「芝麻薑蔥蝦捲」以春捲皮搭配高山高麗菜、蝦餃餡，調合青蔥、中薑，並帶入白胡椒粉提味，品味酥脆噴香的新感受。圖／華泰大飯店集團提供
「紅油鮮蝦炒手 」將鮮蝦與韭黃混合成內餡，並淋上主廚特製醬料，味道鮮香麻辣，恰到好處。圖／華泰大飯店集團提供
「紅油鮮蝦炒手 」將鮮蝦與韭黃混合成內餡，並淋上主廚特製醬料，味道鮮香麻辣，恰到好處。圖／華泰大飯店集團提供

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