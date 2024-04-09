「單身即地獄3」爆紅參賽者親自示範 3招增加好感度、心機穿搭！

韓國熱門戀愛實境節目「單身即地獄」第三季中有「小Jennie」稱號的人氣甜心劉恃蘟與魅力高材生崔慧善，登上流行雜誌《DAZED》，展現甜美氣質和清新優雅，擄獲眾人目光，並親自示範如何透過穿搭增加好感度，讓喜歡的對象秒心動！

在《DAZED》上劉恃蘟與崔慧善分別運用了alice + olivia春夏新品來妝點造型，首先可以透過亮色系洋裝或是服飾單品，不但可以提亮膚色，也能夠提升整體的亮眼程度。像是身材嬌小的人可透過短版上衣及短裙剪裁，調整至最佳視覺比例，微微展露肌膚流露出誘人氣息，會使對方忍不住想要更靠近。

「單身即地獄3」劉恃蘟穿著alice + olivia春裝登上流行雜誌《DAZED》。圖／alice + olivia提供

其次，丹寧在很多人印象中都是較為厚重的布料，但只要透過剪裁，就能成為本季舒適穿搭，不管是裙裝或是肩帶背心，都可以是展現自信魅力單品。alice + olivia高腰剪裁的喇叭褲能展現女性曲線，調整腰臀比例呈現最修長的效果。最後，給人寧靜卻充滿活力印象的藍白色系搭配，alice + olivia運用藍白搭配，創造出細緻毛呢格紋、簡約大方條紋、以及重點綴色，打造舒適穿著，自然就就吸引人。

男團NCT成員Mark Lee身穿Polo Ralph Lauren系列春夏服飾，登上韓國版《ELLE》，演繹了介於男孩與男人之間的魅力。圖／摘自Ralph Lauren facebook

不同於女性著裝，此次登上韓國版《ELLE》封面的男團NCT成員Mark Lee就演繹了介於男孩與男人之間的魅力。Mark Lee身穿了Polo Ralph Lauren系列服飾，無論是率性的丹寧裝還是略帶粗獷感的工裝，以及帶有Polo熊印花上衣搭配短褲的俏皮模樣，透過自信眼神，傳遞出魅惑人心的力量。

男團NCT成員Mark Lee身穿Polo Ralph Lauren系列春夏服飾，登上韓國版《ELLE》，演繹了介於男孩與男人之間的魅力。圖／摘自Ralph Lauren facebook

男團NCT成員Mark Lee身穿Polo Ralph Lauren系列春夏服飾，登上韓國版《ELLE》，演繹了介於男孩與男人之間的魅力。圖／摘自Ralph Lauren facebook

「單身即地獄3」崔慧善穿著alice + olivia春裝登上流行雜誌《DAZED》。圖／alice + olivia提供

「單身即地獄3」崔慧善穿著alice + olivia春裝登上流行雜誌《DAZED》。圖／alice + olivia提供

「單身即地獄3」崔慧善穿著alice + olivia春裝登上流行雜誌《DAZED》。圖／alice + olivia提供

alice + olivia JULIUS條紋上衣，14,500元。圖／alice + olivia提供

alice + olivia DONELLA牛仔長裙，14,900元。圖／alice + olivia提供

alice + olivia TAMMY毛呢雛菊鈕扣外套，18,900元。圖／alice + olivia提供