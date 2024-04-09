快訊

統神「沒那麼嚴重」實況失言！ 已遭手遊廠商取消合作 晚上七點開台親自說明

成功搶救橘貓！出動雲梯車、搜救員鋸鐵窗 天王星大樓住戶愛貓「橘子」脫困

名嘴爆黃子佼天價收入「不只3、400萬」 劉寶傑驚呼：難怪急著復出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「單身即地獄3」爆紅參賽者親自示範 3招增加好感度、心機穿搭！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
「單身即地獄」第三季爆紅的劉恃蘟與崔慧善，並親自示範如何透過穿搭增加好感度，讓喜歡的對象秒心動！圖／alice + olivia提供
「單身即地獄」第三季爆紅的劉恃蘟與崔慧善，並親自示範如何透過穿搭增加好感度，讓喜歡的對象秒心動！圖／alice + olivia提供

韓國熱門戀愛實境節目「單身即地獄」第三季中有「小Jennie」稱號的人氣甜心劉恃蘟與魅力高材生崔慧善，登上流行雜誌《DAZED》，展現甜美氣質和清新優雅，擄獲眾人目光，並親自示範如何透過穿搭增加好感度，讓喜歡的對象秒心動！

在《DAZED》上劉恃蘟與崔慧善分別運用了alice + olivia春夏新品來妝點造型，首先可以透過亮色系洋裝或是服飾單品，不但可以提亮膚色，也能夠提升整體的亮眼程度。像是身材嬌小的人可透過短版上衣及短裙剪裁，調整至最佳視覺比例，微微展露肌膚流露出誘人氣息，會使對方忍不住想要更靠近。

「單身即地獄3」劉恃蘟穿著alice + olivia春裝登上流行雜誌《DAZED》。圖／alice + olivia提供
「單身即地獄3」劉恃蘟穿著alice + olivia春裝登上流行雜誌《DAZED》。圖／alice + olivia提供

其次，丹寧在很多人印象中都是較為厚重的布料，但只要透過剪裁，就能成為本季舒適穿搭，不管是裙裝或是肩帶背心，都可以是展現自信魅力單品。alice + olivia高腰剪裁的喇叭褲能展現女性曲線，調整腰臀比例呈現最修長的效果。最後，給人寧靜卻充滿活力印象的藍白色系搭配，alice + olivia運用藍白搭配，創造出細緻毛呢格紋、簡約大方條紋、以及重點綴色，打造舒適穿著，自然就就吸引人。

男團NCT成員Mark Lee身穿Polo Ralph Lauren系列春夏服飾，登上韓國版《ELLE》，演繹了介於男孩與男人之間的魅力。圖／摘自Ralph Lauren facebook
男團NCT成員Mark Lee身穿Polo Ralph Lauren系列春夏服飾，登上韓國版《ELLE》，演繹了介於男孩與男人之間的魅力。圖／摘自Ralph Lauren facebook

不同於女性著裝，此次登上韓國版《ELLE》封面的男團NCT成員Mark Lee就演繹了介於男孩與男人之間的魅力。Mark Lee身穿了Polo Ralph Lauren系列服飾，無論是率性的丹寧裝還是略帶粗獷感的工裝，以及帶有Polo熊印花上衣搭配短褲的俏皮模樣，透過自信眼神，傳遞出魅惑人心的力量。

男團NCT成員Mark Lee身穿Polo Ralph Lauren系列春夏服飾，登上韓國版《ELLE》，演繹了介於男孩與男人之間的魅力。圖／摘自Ralph Lauren facebook
男團NCT成員Mark Lee身穿Polo Ralph Lauren系列春夏服飾，登上韓國版《ELLE》，演繹了介於男孩與男人之間的魅力。圖／摘自Ralph Lauren facebook

男團NCT成員Mark Lee身穿Polo Ralph Lauren系列春夏服飾，登上韓國版《ELLE》，演繹了介於男孩與男人之間的魅力。圖／摘自Ralph Lauren facebook
男團NCT成員Mark Lee身穿Polo Ralph Lauren系列春夏服飾，登上韓國版《ELLE》，演繹了介於男孩與男人之間的魅力。圖／摘自Ralph Lauren facebook

「單身即地獄3」崔慧善穿著alice + olivia春裝登上流行雜誌《DAZED》。圖／alice + olivia提供
「單身即地獄3」崔慧善穿著alice + olivia春裝登上流行雜誌《DAZED》。圖／alice + olivia提供

「單身即地獄3」崔慧善穿著alice + olivia春裝登上流行雜誌《DAZED》。圖／alice + olivia提供
「單身即地獄3」崔慧善穿著alice + olivia春裝登上流行雜誌《DAZED》。圖／alice + olivia提供

「單身即地獄3」崔慧善穿著alice + olivia春裝登上流行雜誌《DAZED》。圖／alice + olivia提供
「單身即地獄3」崔慧善穿著alice + olivia春裝登上流行雜誌《DAZED》。圖／alice + olivia提供

alice + olivia JULIUS條紋上衣，14,500元。圖／alice + olivia提供
alice + olivia JULIUS條紋上衣，14,500元。圖／alice + olivia提供

alice + olivia DONELLA牛仔長裙，14,900元。圖／alice + olivia提供
alice + olivia DONELLA牛仔長裙，14,900元。圖／alice + olivia提供

alice + olivia TAMMY毛呢雛菊鈕扣外套，18,900元。圖／alice + olivia提供
alice + olivia TAMMY毛呢雛菊鈕扣外套，18,900元。圖／alice + olivia提供

alice + olivia MARLENA短袖針織開襟衫，12,500元。圖／alice + olivia提供
alice + olivia MARLENA短袖針織開襟衫，12,500元。圖／alice + olivia提供

單身 藍白

延伸閱讀

Calvin Klein新廣告不走性感風！Blackpink Jennie詮釋率性酷辣丹寧造型

10+精品丹寧包款推薦！小香經典CF、LV爆款大包，2024必收的率性美包通通有

Barbour為女性量身打造全新丹寧裝 輕鬆穿出又甜又酷率性風！

UNIQLO和名模設計師Ines de la Fressange分手！最終聯名系列這天開賣

相關新聞

現包現蒸！瑤柱、黑蒜入餡 華漾DIM SUM功夫新菜上桌

「華漾 DIM SUM」是華泰大飯店集團旗下精緻港式點心品牌，主打點心師傅以職人手藝當店現包，輕桿薄透麵皮，細膩手法包裹...

好丘攜手啤酒頭挺永續 貝果加入啤酒粕、用NG貝果釀酒

被網友評鑑為「貝果界美味的天花板」的台灣貝果第一品牌好丘（Good Cho's），在最受矚目的環保節日「世界地球日」即將...

「單身即地獄3」爆紅參賽者親自示範 3招增加好感度、心機穿搭！

韓國熱門戀愛實境節目「單身即地獄」第三季中有「小Jennie」稱號的人氣甜心劉恃蘟與魅力高材生崔慧善，登上流行雜誌《DAZED》，展現甜美氣質和清新優雅，擄獲眾人目光，並親自示範如何透過穿搭增加好感度，讓喜歡的對象秒心動！

24WW表展／勞力士2024全系列新品曝光 黑灰雙色GMT領軍

日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva）是鐘表產業的一年一度發表年度新品的盛事。2024...

7-ELEVEN攜手史努比、哥吉拉推全新精品快閃購、集點

創新生活話題大師7-ELEVEN再推全新精品快閃購／集點活動兩大新作，攜手可愛史努比、帥氣哥吉拉分別於4月17日下午3點...

讓打掃變好玩！Dyson打造AR擴增實境工具 手機一掃清潔狀況一目了然

平常大家使用手持吸塵器打掃時大多都是憑感覺，眼睛看到哪裡髒就吸哪裡，但這種方式可能會造成打掃不夠徹底，沒看到的地方就被忽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。