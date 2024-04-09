讓打掃變好玩！Dyson打造AR擴增實境工具 手機一掃清潔狀況一目了然

平常大家使用手持吸塵器打掃時大多都是憑感覺，眼睛看到哪裡髒就吸哪裡，但這種方式可能會造成打掃不夠徹底，沒看到的地方就被忽略，導致有些角落總是沒掃乾淨。經常腦洞大開的Dyson工程師們，除了透過Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭配件讓地面灰塵無所遁形，以及壓電式聲學感應技術偵測地面還有多少灰塵量之外，這次更決定結合AR科技，推出Dyson CleanTrace全新擴增實境工具，讓你用吸塵器打掃時也像掃地機器人有內建地圖一樣，居家清潔情形一目了然。

根據Dyson研究顯示，民眾經常高估自己的清潔時間，大約80%的民眾聲稱每次平均吸塵時間為24分鐘，實際清潔工作卻持續不到10分鐘。此外，多數消費者採取的清潔方式其清潔效率低下，包括經常對同一區域重複清掃，而遺漏椅腳或低矮家具底部等易受忽視的角落。Dyson工程師全新發明Dyson CleanTrace AR擴增實境工具，可搭配Gen5Detect Absolute無線吸塵器使用，透過即時視覺化技術顯示使用者清潔過的地方，清楚顯示清掃遺漏的位置。此技術正是從Dyson 360 Heurist智能吸塵機器人系統化的清潔方法中獲得靈感，致力幫助使用者有條不紊地完成清潔工作。

全新開發的Dyson CleanTrace全新擴增實境工具，可透過使用者手機上的LiDAR光學雷達技術繪製房間地圖，並通過AR疊加清潔路徑，即時顯示清潔過的地方和遺漏的地方。完成清潔後，使用者亦可用手機重點掃描易受忽視的角落區域，避免清潔遺漏。再加上現有的Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭配件及壓電式聲學感應技術，不放過家中任何灰塵。