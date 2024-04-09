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買一送一、免費續茶 手搖飲網紅店「序序茶」插旗勤美

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
季節限定「皇家紅茶」。圖／序序茶提供
季節限定「皇家紅茶」。圖／序序茶提供

手搖飲網紅店「序序茶」4/10插旗勤美商圈，將連續10天推出開幕優惠，包括買一送一，免費續茶等，季節限定「皇家紅茶」新品同步登場。

「序序茶紅茶莊園」源自台中，主打紅茶專賣，擁有百年長順茶廠的深厚基底，並自營「紅茶製研所」，堅持嚴選頂級茶葉，實踐自產自銷的理念。繼第一家台中逢甲店後，4/10日宣布插旗勤美商圈。

開幕期間有三重優惠，並推出季節限定新品「皇家紅茶」，強調清爽順口、不添加糖也不帶苦澀，展現出紅茶獨有的溫潤口感。

開幕好禮第一重：4/11至4/19，追蹤序序茶IG或FB，任一飲品現折10元。

第二重：4/11至4/12、限時段11:00-13:00，可享新品買一送一，4/11皇家紅茶、王那堤買一送一，4/12皇家紅茶、爵那堤買一送一。

第三重：4/18至4/19可免費續好茶(限量100杯)，出示任一手搖飲品牌空杯給店員、追蹤序序茶IG或FB，即可免費獲得中杯招牌飲品。

序序茶TOPUP紅茶莊園│台中勤美店

地址：台中市西區公益路98號

電話：04-23211369

被稱為手搖飲網紅店「序序茶」，4月10日插旗勤美商圈。圖／序序茶提供
被稱為手搖飲網紅店「序序茶」，4月10日插旗勤美商圈。圖／序序茶提供
好茶優惠日可免費再續一杯。圖／序序茶提供
好茶優惠日可免費再續一杯。圖／序序茶提供

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