長榮航空2024春季線上旅展 最低優惠價2088元起

長榮航空今天(9日)宣布，即日起至22日推出2024春季線上旅展， 9月30日前從台灣出發指定航線，享有最低優惠75折起，其中高雄-澳門最低2088元起(未稅)、高雄-香港航線2298元起，桃園-札幌也僅1萬5621元起。

長榮航空表示，除了高雄出發票價有優惠，桃園-香港來回最低2,975元起(未稅)、桃園-澳門來回2,547元起(未稅)。同時也提供多條航線提供超殺票價，桃園-札幌來回低只要15,621元起(未稅)。

歐美航線也有驚喜優惠，即將於6月25日增班的西雅圖航線，提供桃園-西雅圖來回最低30,700元起(含稅)、桃園-洛杉磯來回最低33,320元起(含稅)與桃園-舊金山來回最低31,050元起(含稅)的超值優惠。歐洲航線則首推桃園-巴黎來回最低29,769元起(未稅)，即將迎接冬天的澳洲，桃園-布里斯本來回最低也只要16,684元起(未稅)。

長榮航空為感謝「無限萬哩遊」會員的支持，除了贈送新會員最高1,000哩外，亦可在購票後登錄卡號兌換免費機上Wi-Fi，並參加巴黎奧運主題限量商品組抽獎活動，此外，於線上旅展期間前往長榮航空官網或是EVA Mobile APP的「會員優惠購票專區」更可享有指定航線的獨家折扣，詳情可至長榮航空官網查詢。

為回饋廣大長榮航空官方LINE用戶與長榮航空懂跑部粉專粉絲，於2024春季線上旅展期間，登入LINE輸入關鍵字「春季線上旅展」或鎖定4月9日晚上8點懂跑部粉專貼文，即可獲得專案活動代碼。