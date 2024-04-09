GUCCI頂級鑑賞會全球首獻台灣 粉彩旅行硬箱美學啟蒙

有別於一年兩季的大型發表，GUCCI已持續多年在台舉辦預約制的頂級體驗鑑賞。繼2022的「Cine時尚巨星攝影棚」、2023年的「Art Lab藝術實驗工坊」後，GUCCI日前再度以「High-End頂級鑑賞會」為主題、結合創意總監Sabato De Sarno的Ancora時尚宣言，帶來一場別開生面的訂製體驗活動。

全數五個空間分別以迎賓起點（The Foyer）、接待空間（The Lounge）、頂級華服（The Wardrobe）、精湛製革工藝和頂級珍稀包款（The Gallery），以及奢華旅行（The Cafe Valigeria）為主軸，並運用純淨色系、極簡主題、閃耀金屬質感為空間元素，展現和GUCCI時裝的風格協奏。前兩個空間內，義大利設計家具經典品牌Cassina的深紅色Utrecht扶手座椅、復古的電話聽筒皆帶來了懷舊氣息，與象徵熱情的Rosso Ancora酒紅色。牆上並有著米蘭新銳藝術家的藝術宣言：以義大利文呈現的「Nei momenti ci perdiamo, ancora」，同時再陳列大量選書、出版品，展現GUCCI在生活、享樂以外的藝文面向。

最大亮點更在後三個空間完整呈現了Ancora Notte晚宴服、春夏訂製禮服、珍稀包款，以及少見的GUCCI旅行世界兒童行李硬箱。由創意總監Sabato De Sarno親自設計的Ancora Notte晚宴服本次共帶來7套創意之作，包含一套全球僅1件的獨家款綠色連身裙，其花卉圖案由玻璃珠和寶石製作、底部並鑲嵌亮片，閃耀華美。全球首次亮相的27套春夏頂級訂製禮服則將1990年代的大膽揉合1940年代的精緻，並大量選用雪紡、真絲薄紗、蕾絲、刺繡，飄逸大方。使用喜馬拉雅鱷魚皮製作、又或散發著閃耀金屬光澤的珍稀皮革包款，本就是GUCCI強項，而最後一站的旅行世界系列再從宛如行李轉盤的空間設計，洋溢著輕快出發的優渥玩味。