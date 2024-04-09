快訊

影／地震家毀無處住 受災戶含淚求侯友宜幫忙「一家子都毀了」

18歲就認識黃子佼 楊千霈嘆：難再當朋友

地牛翻身！15點40分規模4.2極淺層地震 花蓮最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GUCCI頂級鑑賞會全球首獻台灣 粉彩旅行硬箱美學啟蒙

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Ancora Notte晚宴服出自品牌創意總監Sabato之手，簡約性感且高雅。圖／GUCCI提供
Ancora Notte晚宴服出自品牌創意總監Sabato之手，簡約性感且高雅。圖／GUCCI提供

有別於一年兩季的大型發表，GUCCI已持續多年在台舉辦預約制的頂級體驗鑑賞。繼2022的「Cine時尚巨星攝影棚」、2023年的「Art Lab藝術實驗工坊」後，GUCCI日前再度以「High-End頂級鑑賞會」為主題、結合創意總監Sabato De Sarno的Ancora時尚宣言，帶來一場別開生面的訂製體驗活動。

全數五個空間分別以迎賓起點（The Foyer）、接待空間（The Lounge）、頂級華服（The Wardrobe）、精湛製革工藝和頂級珍稀包款（The Gallery），以及奢華旅行（The Cafe Valigeria）為主軸，並運用純淨色系、極簡主題、閃耀金屬質感為空間元素，展現和GUCCI時裝的風格協奏。前兩個空間內，義大利設計家具經典品牌Cassina的深紅色Utrecht扶手座椅、復古的電話聽筒皆帶來了懷舊氣息，與象徵熱情的Rosso Ancora酒紅色。牆上並有著米蘭新銳藝術家的藝術宣言：以義大利文呈現的「Nei momenti ci perdiamo, ancora」，同時再陳列大量選書、出版品，展現GUCCI在生活、享樂以外的藝文面向。

最大亮點更在後三個空間完整呈現了Ancora Notte晚宴服、春夏訂製禮服、珍稀包款，以及少見的GUCCI旅行世界兒童行李硬箱。由創意總監Sabato De Sarno親自設計的Ancora Notte晚宴服本次共帶來7套創意之作，包含一套全球僅1件的獨家款綠色連身裙，其花卉圖案由玻璃珠和寶石製作、底部並鑲嵌亮片，閃耀華美。全球首次亮相的27套春夏頂級訂製禮服則將1990年代的大膽揉合1940年代的精緻，並大量選用雪紡、真絲薄紗、蕾絲、刺繡，飄逸大方。使用喜馬拉雅鱷魚皮製作、又或散發著閃耀金屬光澤的珍稀皮革包款，本就是GUCCI強項，而最後一站的旅行世界系列再從宛如行李轉盤的空間設計，洋溢著輕快出發的優渥玩味。

多樣化量體的GG Supreme旅行手提包、硬箱與輕便的拉桿行李箱，早早成為旅行中的品味「伴手」，為此GUCCI帶來一系GG Retro Black系列硬箱與Rigid Set Pastel Color粉彩系列硬箱。其中可肩背、擁有GG緹花的化妝箱，將讓女士隨時維持完美妝容，另有收納小型帽款的帽箱，訂價約自13萬7,100元至21萬1,900元不等。最高單價、也是最特別的則有一款Rigid Set Pastel Color粉彩系列兒童行李硬箱，內含化妝鏡、9個抽屜與收納空間，與一只兒童用手提行李箱，整款訂價217萬3,800元，讓小童也能與大人擁有相似的旅行樂趣。美學的教育不等能？或就從一趟GUCCI旅行、輕奢啟蒙。

GUCCI GG Retro Black系列小型帽盒，21萬1,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI GG Retro Black系列小型帽盒，21萬1,900元。圖／GUCCI提供
輕快的芥末粉黃色與金屬元件，打造出宛如機場行李轉盤的氛圍，並帶出GUCCI的旅行世界箱包提袋。圖／GUCCI提供
輕快的芥末粉黃色與金屬元件，打造出宛如機場行李轉盤的氛圍，並帶出GUCCI的旅行世界箱包提袋。圖／GUCCI提供
GUCCI大型Rigid Box化妝箱粉色款，11萬1,500。圖／GUCCI提供
GUCCI大型Rigid Box化妝箱粉色款，11萬1,500。圖／GUCCI提供
GUCCI Rigid Set Pastel Color粉彩系列Baby Trunk，217萬3,800 元。圖／GUCCI提供
GUCCI Rigid Set Pastel Color粉彩系列Baby Trunk，217萬3,800 元。圖／GUCCI提供
本次GUCCI High-End頂級鑑賞會是全球巡迴首站，展現對台灣頂級消費者的看重與致意。圖／GUCCI提供
本次GUCCI High-End頂級鑑賞會是全球巡迴首站，展現對台灣頂級消費者的看重與致意。圖／GUCCI提供
GUCCI大型Rigid Box化妝箱黃色款，11萬1,500。圖／GUCCI提供
GUCCI大型Rigid Box化妝箱黃色款，11萬1,500。圖／GUCCI提供
Ancora Notte晚宴服出自品牌創意總監Sabato之手，簡約性感且高雅。圖／GUCCI提供
Ancora Notte晚宴服出自品牌創意總監Sabato之手，簡約性感且高雅。圖／GUCCI提供
極簡的空間設計和Ancora Ross紅色地毯，正是GUCCI風格的具體展現。圖／GUCCI提供
極簡的空間設計和Ancora Ross紅色地毯，正是GUCCI風格的具體展現。圖／GUCCI提供

義大利 行李箱

延伸閱讀

轉大人解放事業線！子瑜「再獨登」時尚雜誌大走性感風 畫報造型時尚力狂飆超有氣場

他見家樂福鞋區1設計超貼心 網一致好評：媲美專櫃作法

陸消費需求乏力 奢侈品牌Gucci、德國西門子齊發聲警示

Gucci母公司發布精品業少見的獲利預警 估本季營收減10%

相關新聞

讓打掃變好玩！Dyson打造AR擴增實境工具 手機一掃清潔狀況一目了然

平常大家使用手持吸塵器打掃時大多都是憑感覺，眼睛看到哪裡髒就吸哪裡，但這種方式可能會造成打掃不夠徹底，沒看到的地方就被忽...

陳偉霆帥氣演繹Golden Goose新鞋廣告 側顏線條迷暈粉絲！

以「髒鞋」形象站穩時尚圈的Golden Goose推出新款Marathon系列鞋形象廣告，邀請全球品牌大使陳偉霆來演繹，舉手投足之間散發出自信帥氣魅力，側顏值的線條更是迷暈網友們。

24WW表展／香奈兒秀高訂時計 新機芯香奈兒女士動起來

香奈兒（CHANEL）秉持創意至上品牌精神，腕表創意工作室今年於日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders，簡...

買一送一、免費續茶 手搖飲網紅店「序序茶」插旗勤美

手搖飲網紅店「序序茶」4/10插旗勤美商圈，將連續10天推出開幕優惠，包括買一送一，免費續茶等，季節限定「皇家紅茶」新品...

山林秘境中的花道 台日韓5大繡球花海浪漫盛放

每年5月起，各地陸續綻放繽紛的繡球花，以下盤點「日韓台5大繡球花目的地」，包括嘉義縣夢幻歐式城堡映襯的浪漫繡球花海，東京...

現象級作品現代版《羅密歐與茱麗葉》當代鬼才編舞家馬修．伯恩首度來台

被譽為當代鬼才編舞家，更被稱為大娛樂家的馬修．伯恩，將帶來引領全球瘋狂的「現象級舞劇」《羅密歐與茱麗葉》於今年八月份首度登台！馬修．伯恩是唯一同時獲得劇場界奧斯卡之稱「東尼獎」最佳編舞獎和最佳導演獎的英國指標性編舞家，此次將領軍獲得四次曼徹斯特新聞晚報舞蹈獎的「新冒險舞團」，以現代視角重新詮釋莎翁的經典愛情故事《羅密歐與茱麗葉》。早鳥限時最低優惠82折，明日（4/10）中午12點於udn售票網正式開賣！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。