婁峻碩、一粒都是「活網仔」？Meta當機他們險失業 熱門關鍵字見端倪

文／劉又瑋

過去常用「網路成癮」描述重度使用網路，即使整天掛網也能進行社交活動；2023年開始出現一個新詞「活網」，描述活躍在網路世界裡的重度使用者。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察網路聲量趨勢發現這個詞彙從去年下旬逐漸被廣泛使用，歌手婁峻碩因為常在社群平台與眾人互動受封「活網之光」，近期爆紅的啦啦隊女神一粒也被網友發現是「活網仔」。

「活網」詞如其義 從臉書社團向外普及

相較「超派」、「山道猴」、「瑪卡巴卡」等這類在去年因為特定影像作品竄紅的網路流行語，「活網」一詞雖然也從去年開始逐漸被大家使用，缺乏爆紅元素使得該詞彙普及速度較慢。最初使用「活網」的群體是臉書社團「霸社」裡面的網友，慢慢地擴散網路論壇PTT、巴哈姆特討論區，最後才在臉書公開頁面、IG貼文和Threads討論串上面看見蹤跡。

「活網」的意思相當詞如其義，用來形容人整天生活在網路上，從早到晚都在滑臉書、IG、PTT等社群平台，可以掌握所有最新流行的網路迷因和流行語，如果要描述這類經常「活網」的人，可用「活網仔」來指稱。臉書上面更有名叫「活網缺愛集散地」的社團，吸引這些人群聚在一起。裡面成員來自四面八方，包括中華職棒味全龍投手張景淯、台鋼啦啦隊Wing Stars成員一粒都在其中，對於社團內名人有所表現，團友與有榮焉會用「活網之光」或「活網女神」形容他們。

▲ 味全龍投手張景淯（左）、歌手婁峻碩（中）、台鋼啦啦隊成員一粒（右）都是經常掛在網路與人互動的活網仔。

Meta系統當機衝擊活網仔 婁峻碩發文吸眾人取暖

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現「活網」近一年網路聲量累計12424筆，前3高峰分別是去年10月19日，行動烤雞車品牌烤雞特攻隊運用流行語「活網」，在臉書舉辦抽烤雞活動，單日聲量累計690筆；今年1月22日臉書粉專「私立臺灣社會大學」在各大學院校期末考後發文，寫下「你就是一直活網才被當」，讓不少網友產生共鳴，單日聲量累計545筆。

近一年聲量最高日發生在今年3月6日，Meta旗下FB、IG、Threads等社群平台於5日大當機，讓不少網路用戶十分焦慮，6日凌晨FB修復後，有「活網之光」封號的歌手婁峻碩，立刻發文「活網人差點失業」，引發網友迴響，6日中午潮牌ALT慶祝平台全數恢復正常，舉辦抽獎活動同樣掀起熱議，讓單日聲量達到988筆。





image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「活網仔」成最熱門關鍵字 海巡署也跟上流行

透過近一年熱門關鍵字發現，「活網仔」是最大詞彙，其餘詞彙包括「婁峻碩、集散地、烤雞、特攻隊」都與活網有所連結。特別之處在於「海巡」一詞，來自十分跟緊時事的政府粉專「海巡署長室」，小編在去年6月9日的貼文直接召集活網仔到高雄港觀賞海安11號演習，在該詞彙開始流行之初就在公部門發文中使用，顯示該位小編正是活網仔最佳代表。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月09日至2024年04月07日。