「肉的長谷川」3大必點人氣漢堡排出列 開幕限定神秘套餐5折起優惠

日本漢堡排風潮吹向台灣，繼「挽肉と米」、預計4月下旬全台首店於環球購物中心中和店開出的「Hamburg YOSHI（漢堡排嘉）」，又有「肉的長谷川」登台，台灣首店插旗台北SOGO忠孝館美食街，4月17日正式開幕。

日本漢堡排「肉的長谷川」，主打每日新鮮現做漢堡排，獨家招牌餐點「100%純牛肉漢堡排」，使用100%純牛肉的肥肉與瘦肉黃金比例，加上日本師傅來台親自傳授製作秘訣，獨家拍打秘方，讓牛絞肉緊密結合，肉汁飽滿，鐵板炙烤，將美味鎖進漢堡排。

人氣餐點「長谷川日光蛋漢堡排」和「長谷川流心漢堡排」，使用生食級有機雞蛋。「長谷川日光蛋漢堡」以半熟太陽蛋佐漢堡排，而「長谷川流心漢堡」則是以漢堡排包裹起司，肉汁與奶香結合，一刀切下滿足又療癒，也是日本KOL高度討論餐點第一名。

餐點都會附上日本空運來台的蓄熱石，讓消費者可以自己掌控漢堡排熟度。另外還有味自慢炸雞、鹿兒島和牛漢堡排、紐西蘭牛排以及廣島生蠔組合套餐，選擇多樣配菜豐富。漢堡排套餐為250元起360元，算是目前漢堡排品牌中的親民價位。

業者透露，4月17日正式開幕，來台首店將推出開幕期間限定神秘菜單，並有5折以上優惠，要讓台灣消費者一同感受日本道地鐵版漢堡排的魅力，第一年展店目標希望放眼北中南共10家。