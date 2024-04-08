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蕭邦高級珠寶展繁花盛開 大克拉祖母綠本月18日登台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Temptations系列戒指，18K玫瑰金鑲嵌紅碧璽、鑽石、紅寶石，181萬9,000元。圖／蕭邦提供
Temptations系列戒指，18K玫瑰金鑲嵌紅碧璽、鑽石、紅寶石，181萬9,000元。圖／蕭邦提供

瑞士高級珠寶腕表品牌蕭邦（CHOPARD）將自4月18日起至20日將假台北萬豪酒店舉行3天的頂級珠寶暨腕表展，將有近一百件頂級珠寶與腕表從瑞士空運來台！鑑賞焦點包括台灣藏家最鍾愛的大克拉祖母綠珠寶、品牌經典設計，以及同時展現精湛珠寶與製表技術的高千萬等級高級珠寶表。

此展出最高價的祖母綠鑽石套組，包括鑲嵌5顆共重54.31克拉的梨形切割祖母綠寶石，在花式切割鑽石錯落鑲嵌而成的項鍊線條襯托下，如水滴般垂墜胸前，更顯濃豔。同樣的設計延伸到耳環上，2顆各12.08克拉的梨形切割祖母綠，從鑽石花朵垂墜而下，增添盎然綠意。另有一枚2.64克拉橢圓形切割祖母綠，以公平採礦認證18K白金為底座，四只鑲爪上更細心刻劃成蕭邦品牌最具代表性的心型圖案，顯得活潑動人。

除此之外，一條綴滿璀燦白鑽的鑽石項鍊，以典雅的玫瑰式切割鑽石為主角，展現鑽石的剔透純淨；亦有相稱的鑽石垂墜耳環，玫瑰式切割不受形狀限制，凸顯出珠寶的立體感並營造華麗的效果，視覺上更顯燦爛光彩。紅寶石項鍊和手鍊以盛開的花朵造型凸顯蛋面切割紅寶石的優雅，明豔色澤散發奔放活力的繁花盛景。Temptations套組則以紅色碧璽為中心由內而外盛放出朵朵花瓣，典雅瑰麗，流暢的幾何線條勾勒出這麼系列最具辨識度的標誌。以巴西的 Copacabana 海灘為靈感的系列珠寶則選用水滴切割的黃橘剛玉，以立體方式簇擁成如煙火般飽滿熱鬧的美態。

珠寶表中，以IMPERIALE系列的彩虹漸層腕表最為吸睛，梯形切割的彩色剛玉依序漸層變化如彩虹，鑲嵌於表盤與鍊帶上，腕表定搭載品牌自製自動上鍊機新，內外皆奢華精美。鑽石腕表的設計展現蕭邦標誌的美學，組合多種花式切割鑽石。另一款馬眼形切割藍寶石與鑽石漸層鑲嵌而成的Happy Diamonds腕表，使用符合倫理道德標準的18K白金鑄造底座，華美造型借鑒月桂花環的造型，與表盤上5顆璀璨的滑動鑽石的美態相輝映。

Copacabana系列耳環，18K玫瑰金鑲嵌黃橘剛玉，158萬元。圖／蕭邦提供
Copacabana系列耳環，18K玫瑰金鑲嵌黃橘剛玉，158萬元。圖／蕭邦提供
祖母綠鑽戒，讀一無二之作，符合公平採礦認證18K白金鑲嵌1顆2.64克拉橢圓形切割祖母綠、鑽石，198萬元。圖／蕭邦提供
祖母綠鑽戒，讀一無二之作，符合公平採礦認證18K白金鑲嵌1顆2.64克拉橢圓形切割祖母綠、鑽石，198萬元。圖／蕭邦提供
鑽石項鍊，18K白金鑲嵌4顆1.55克拉玫瑰式切割梨形鑽石、24顆12.83克拉玫瑰式切割圓形鑽石、12顆3.96克拉玫瑰式切割梨形鑽石、432顆4.43克拉鑽石，1,325萬元。圖／蕭邦提供
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鑽石腕表，獨一無二之作，18K白金鑲嵌鑽石、自動上鏈機械機芯，1,365萬6,000元。圖／蕭邦提供
鑽石腕表，獨一無二之作，18K白金鑲嵌鑽石、自動上鏈機械機芯，1,365萬6,000元。圖／蕭邦提供
IMPERIALE系列腕表，40毫米18K玫瑰金鑲嵌彩色剛玉、動上鏈機械機芯，2,728萬元。圖／蕭邦提供
IMPERIALE系列腕表，40毫米18K玫瑰金鑲嵌彩色剛玉、動上鏈機械機芯，2,728萬元。圖／蕭邦提供
黃水晶項鍊，18K黃金鑲嵌19.3克拉梨形切割黃水晶主石、黃水晶、石榴石、蛋白石、鑽石，1,424萬元。圖／蕭邦提供
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紅寶石手鍊，18K白金鑲嵌蛋面切割紅寶石、紅寶石、鑽石，566萬元。圖／蕭邦提供
紅寶石手鍊，18K白金鑲嵌蛋面切割紅寶石、紅寶石、鑽石，566萬元。圖／蕭邦提供
祖母綠鑽石項鍊與耳環套組，鉑金項鍊鑲嵌5顆54.31克拉梨形切割祖母綠、420顆60.28克拉鑽石，白金耳環鑲嵌2顆12.08克拉梨形切割祖母綠、54顆4.49克拉鑽石，共6,589萬元。圖／蕭邦提供
祖母綠鑽石項鍊與耳環套組，鉑金項鍊鑲嵌5顆54.31克拉梨形切割祖母綠、420顆60.28克拉鑽石，白金耳環鑲嵌2顆12.08克拉梨形切割祖母綠、54顆4.49克拉鑽石，共6,589萬元。圖／蕭邦提供
鑽石耳環，18K白金鑲嵌玫瑰式切割鑽石、鑽石，436萬元。圖／蕭邦提供
鑽石耳環，18K白金鑲嵌玫瑰式切割鑽石、鑽石，436萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamond系列腕表，獲公平採礦認證18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石，469萬9,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamond系列腕表，獲公平採礦認證18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石，469萬9,000元。圖／蕭邦提供
紅寶石項鍊，18K白金鑲嵌17顆133.98克拉蛋面切割紅寶石、紅寶石、鑽石，1,499萬元。圖／蕭邦提供
紅寶石項鍊，18K白金鑲嵌17顆133.98克拉蛋面切割紅寶石、紅寶石、鑽石，1,499萬元。圖／蕭邦提供
Temptations系列項鍊，18K玫瑰金鑲嵌33.37克拉梨形切割紅碧璽主石、紅碧璽、粉紅剛玉、紅寶石、鑽石，839萬元。圖／蕭邦提供
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祖母綠鑽石項鍊與耳環套組，鉑金項鍊鑲嵌5顆54.31克拉梨形切割祖母綠、420顆60.28克拉鑽石，白金耳環鑲嵌2顆12.08克拉梨形切割祖母綠、54顆4.49克拉鑽石，共6,589萬元。圖／蕭邦提供
祖母綠鑽石項鍊與耳環套組，鉑金項鍊鑲嵌5顆54.31克拉梨形切割祖母綠、420顆60.28克拉鑽石，白金耳環鑲嵌2顆12.08克拉梨形切割祖母綠、54顆4.49克拉鑽石，共6,589萬元。圖／蕭邦提供

珠寶 腕表 鑽石

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