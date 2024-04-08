蕭邦高級珠寶展繁花盛開 大克拉祖母綠本月18日登台

瑞士高級珠寶腕表品牌蕭邦（CHOPARD）將自4月18日起至20日將假台北萬豪酒店舉行3天的頂級珠寶暨腕表展，將有近一百件頂級珠寶與腕表從瑞士空運來台！鑑賞焦點包括台灣藏家最鍾愛的大克拉祖母綠珠寶、品牌經典設計，以及同時展現精湛珠寶與製表技術的高千萬等級高級珠寶表。

此展出最高價的祖母綠鑽石套組，包括鑲嵌5顆共重54.31克拉的梨形切割祖母綠寶石，在花式切割鑽石錯落鑲嵌而成的項鍊線條襯托下，如水滴般垂墜胸前，更顯濃豔。同樣的設計延伸到耳環上，2顆各12.08克拉的梨形切割祖母綠，從鑽石花朵垂墜而下，增添盎然綠意。另有一枚2.64克拉橢圓形切割祖母綠，以公平採礦認證18K白金為底座，四只鑲爪上更細心刻劃成蕭邦品牌最具代表性的心型圖案，顯得活潑動人。

除此之外，一條綴滿璀燦白鑽的鑽石項鍊，以典雅的玫瑰式切割鑽石為主角，展現鑽石的剔透純淨；亦有相稱的鑽石垂墜耳環，玫瑰式切割不受形狀限制，凸顯出珠寶的立體感並營造華麗的效果，視覺上更顯燦爛光彩。紅寶石項鍊和手鍊以盛開的花朵造型凸顯蛋面切割紅寶石的優雅，明豔色澤散發奔放活力的繁花盛景。Temptations套組則以紅色碧璽為中心由內而外盛放出朵朵花瓣，典雅瑰麗，流暢的幾何線條勾勒出這麼系列最具辨識度的標誌。以巴西的 Copacabana 海灘為靈感的系列珠寶則選用水滴切割的黃橘剛玉，以立體方式簇擁成如煙火般飽滿熱鬧的美態。