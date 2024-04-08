皇家禮炮26年王者品桶2代 阿瑪羅尼紅酒桶限定版登場

皇家禮炮「王者品桶 （The Kingdom Edition）」系列自從英國皇室的底蘊出發，秉持「再創新奢典範」的王者精神，探索全球各地珍稀罕見的橡木桶；繼2022年推出「皇家禮炮26年王者品桶系列第一代——蘇格蘭橡木桶限定版」後，今年重磅鉅獻「皇家禮炮26年王者品桶系列第二代——阿瑪羅尼紅酒桶限定版」，致敬坐擁無數文化遺產、悠長歷史及頂級工藝傳統的義大利。新酒款容量700毫升，酒精濃度40%，單瓶售價11,880元。

義大利不僅擁有雄偉輝煌的羅馬競技場、米蘭大教堂等聞名全球的歷史文化遺產，其時裝、跑車等頂級工藝更帶來風格獨具的生活美學，同時義大利也是最古老的葡萄酒產區之一，擁有豐富的葡萄酒文化底蘊。

阿瑪羅尼紅酒來自義大利東北部「維內托」產區，被譽為義大利五大酒王之一，其無與倫比的珍稀性源自一種義大利獨有的釀酒技藝「枯藤法 （Appassimento）」，每一顆葡萄皆以手工摘採，經由至少3 - 4個月的自然風乾，葡萄經過風乾流失水分，因此釀造一瓶阿瑪羅尼紅酒所需的葡萄，要比普通紅酒多達兩倍以上；阿瑪羅尼紅酒因釀造過程費工又耗時，能創造與眾不同的酒液，其風格強勁有力，口感飽滿醇厚，帶有深色果乾、黑巧克力的風味。

皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop為致敬義大利王國，臻選義大利頂級阿瑪羅尼紅酒桶，將皇家禮炮26年以上的高年份珍稀酒液悉心調和後過桶，歷經長時間的定期悉心觀察與照看，確保酒液充分浸潤於紅酒桶所釋放的華麗優雅、圓潤馥郁風味中，直至極致熟成巔峰才裝瓶，完美融合皇家禮炮的極致調和工藝，拓展皇家禮炮高年份酒款細緻獨特且華麗優雅的風味版圖。

Sandy Hyslop表示：「皇家禮炮不斷地探尋嶄新的用桶工藝，王者品桶系列所展現的，不僅是網羅世界各地的珍稀橡木桶，以極致過桶之藝增添酒液風味層次，更透過橡木桶背後代表的歷史遺跡與文化底蘊，講述一個極其獨特而迷人的故事。王者品桶第二代便是結合了義大利古老的紅酒釀造工藝，以及皇家禮炮引以為傲的蘇格蘭威士忌頂級調和之藝，將傳承已久的兩大製酒傳統以全新的方式交織融合，開闢了一條實驗性的道路，供威士忌愛好者探索與品味。」

在包裝設計上，「皇家禮炮26年王者品桶系列第二代——阿瑪羅尼紅酒桶限定版」充分展現出義大利頂級工藝的風範，沉穩唯美的紫紅瓶身，完美展露威士忌與紅酒交織的酒款內涵；外盒的花紋裝飾細節，呈現出義大利著名威尼斯建築圖騰、獅鷲、義大利狼，以及阿瑪羅尼紅酒經典枯藤法製程，寓以致敬義大利獨特的歷史背景與文化，造就酒款絕美的品味與藝術收藏性。

在風味方面，歷時桶陳26年以上的皇家禮炮蘇格蘭威士忌酒液，過桶義大利頂級阿瑪羅尼紅酒桶，賦予酒款飽滿而細緻的絕世風味，橙皮與深色蜜餞的果香，伴隨著濃郁的巧克力與馥郁的香料氣息，入口隨即品嘗到多汁的紅蘋果、黑櫻桃氣息，揉合水果磅蛋糕與蜜餞的多層次口感，餘韻複雜而悠長，每一口，都引領味蕾前往令人愉悅的極致奢華之境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康