新北引爆「品牌力」！ 群眾募資徵件說明會4月18日登場

113年度「新北市群眾募資輔導計畫」蓄勢待發，為協助業者進一步瞭解「群眾募資」的商業模式與市場趨勢，經發局將於4月18日下午2時舉辦徵件說明會暨群眾募資專題講座，邀請曾參與市府計畫，創下募資佳績的業者分享成功經驗，活動名額有限，歡迎踴躍參加。

經發局長何怡明表示，新北市於109年首創推出「新北市群眾募資輔導計畫」，透過專業輔導與諮詢，協助業者將產品上架募資平台，至今已扶植65組團隊，累計集資金額達新臺幣1.76億元。今(113)年度募集重點將聚焦「原創性產品」，透過群眾募資及策略服務，陪伴團隊經歷產品研發、包裝、市場驗證、行銷等各個階段，共同見證商品化過程，攜手將創意變生意。

經發局表示，本次講座以「引爆品牌力！群眾募資 X 品牌創新，打造爆炸性集資策略！」為題，邀請富川創造股份有限公司創辦人張朝貴Kenji分享從零開始的群募攻略，並邀請去(112)年度推出《2024 台味經典窗花週曆》，創下募資金額近新台幣150萬元佳績的優秀團隊─手手企業社創辦人姜文忠，分享如何透過群眾募資傳承台灣工藝文化，盼協助更多創意業者實踐夢想。

經發局提醒，活動將於4月18日(星期四)下午2時在新北青職基地(新北市板橋區民權路170號)舉辦，額滿為止，歡迎踴躍報名。此外，凡公司或工廠登記於新北市的業者皆可參加本年度徵選，更多相關資訊請洽計畫網站，或撥打專線02-86433592，由專人提供諮詢服務。

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