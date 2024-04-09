快訊

「卓鄭配」掌政院、潘孟安入府 新內閣貫徹賴清德意志

他驚手機「把狗狗拍到發光」有神蹟？網笑快接NPC任務 內行人曝真正原因

超實用！LINE社群新功能上線 1鍵讓某人「訊息消失」

新北引爆「品牌力」！ 群眾募資徵件說明會4月18日登場

聯合新聞網／ 有你共創
去(112)年度輔導團隊手手企業社推出的《2024 台味經典窗花週曆》創下募資金額近新台幣150萬元的好成績。
去(112)年度輔導團隊手手企業社推出的《2024 台味經典窗花週曆》創下募資金額近新台幣150萬元的好成績。

113年度「新北市群眾募資輔導計畫」蓄勢待發，為協助業者進一步瞭解「群眾募資」的商業模式與市場趨勢，經發局將於4月18日下午2時舉辦徵件說明會暨群眾募資專題講座，邀請曾參與市府計畫，創下募資佳績的業者分享成功經驗，活動名額有限，歡迎踴躍參加。

經發局長何怡明表示，新北市於109年首創推出「新北市群眾募資輔導計畫」，透過專業輔導與諮詢，協助業者將產品上架募資平台，至今已扶植65組團隊，累計集資金額達新臺幣1.76億元。今(113)年度募集重點將聚焦「原創性產品」，透過群眾募資及策略服務，陪伴團隊經歷產品研發、包裝、市場驗證、行銷等各個階段，共同見證商品化過程，攜手將創意變生意。

經發局表示，本次講座以「引爆品牌力！群眾募資 X 品牌創新，打造爆炸性集資策略！」為題，邀請富川創造股份有限公司創辦人張朝貴Kenji分享從零開始的群募攻略，並邀請去(112)年度推出《2024 台味經典窗花週曆》，創下募資金額近新台幣150萬元佳績的優秀團隊─手手企業社創辦人姜文忠，分享如何透過群眾募資傳承台灣工藝文化，盼協助更多創意業者實踐夢想。

經發局提醒，活動將於4月18日(星期四)下午2時在新北青職基地(新北市板橋區民權路170號)舉辦，額滿為止，歡迎踴躍報名。此外，凡公司或工廠登記於新北市的業者皆可參加本年度徵選，更多相關資訊請洽計畫網站，或撥打專線02-86433592，由專人提供諮詢服務。

新北市經濟發展局廣告

113年計畫徵件說明會暨群眾募資專題講座將於4月18日(星期四)下午2時在板橋青職基地舉辦。
113年計畫徵件說明會暨群眾募資專題講座將於4月18日(星期四)下午2時在板橋青職基地舉辦。

團隊 群眾募資

延伸閱讀

新北部落大學開課！與社大合開50門課 不分原漢都能上

砂石車路口轉彎猛撞腳踏車 新北男騎士遭輾送醫命危

台南經發局科長轉任麻豆區長 市府：借重行銷專長

黃國昌喊不管派誰選「都要攻下新北」 侯友宜僅回一句

相關新聞

CASIO助攻點亮最潮穿搭！螢光綠、玫瑰金新表超搶眼

為了春季出遊穿搭需求，日本鐘表品牌CASIO旗下的BABY-G、SHEEN系列各自推出全新系列表款，能讓女性消費者找到展現自我風格的時尚穿搭配件。同時新系列表款皆配備基礎防水功能，不用擔心手表碰到水會有所損壞，更能透過螢光綠、玫瑰金等搶眼配色，點亮外出造型。

新北引爆「品牌力」！ 群眾募資徵件說明會4月18日登場

113年度「新北市群眾募資輔導計畫」蓄勢待發，為協助業者進一步瞭解「群眾募資」的商業模式與市場趨勢，經發局將於4月18日下午2時舉辦徵件說明會暨群眾募資專題講座，邀請曾參與市府計畫，創下募資佳績的業者分享成功經驗，活動名額有限，歡迎踴躍參加。

寶格麗再破世界紀錄 新表僅厚1.7毫米還拿天文台認證

義大利品牌寶格麗（BVLGARI）日前發表春季新品，並以厚度僅1.70毫米的Octo Finissimo Ultra C...

走跳世界／前進金州勇士籃球營 為NBA小球迷圓夢

到美國看一場NBA籃球賽，是許多籃球迷的夢想。聯合報與有行旅為小球迷圓夢，2024年再次攜手舉辦「籃球夏令營」，帶隊前進...

蕭邦高級珠寶展繁花盛開 大克拉祖母綠本月18日登台

瑞士高級珠寶腕表品牌蕭邦（CHOPARD）將自4月18日起至20日將假台北萬豪酒店舉行3天的頂級珠寶暨腕表展，將有近一百...

皇家禮炮26年王者品桶2代 阿瑪羅尼紅酒桶限定版登場

皇家禮炮「王者品桶 （The Kingdom Edition）」系列自從英國皇室的底蘊出發，秉持「再創新奢典範」的王者精...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。