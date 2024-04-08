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限時72小時！486團購推LG熱門家電6.3折起 再抽6位免單
開工不憂鬱，用購物來療癒心情！486團購搶推「我愛你72小時快閃優惠」，選在4月8日開工日祭出指定韓國品牌商品6.3折起，再抽6位「整筆訂單免費」，活動至4月10日晚間23時59分止。
浪漫的日子不嫌多，其實「486」在韓國可是「我愛你」的數字密碼，因為韓文我愛你「사랑해」筆畫剛好是4畫、8畫、6畫，因此「486」被韓國人視為表白密碼。
其中LG結合空氣清淨機和無線充電功能的美型邊桌「新淨几」、最新第二代360°空氣清淨機寵物功能增強版、AI智控洗乾衣機、A9K濕拖無線吸塵器等下殺6.3折起，再加贈美麗信花園酒店餐券。
另外，近期花蓮強震造成許多民眾家中家電受損，尤其螢幕傳出不少災情，486團購亦祭出三星M7 43吋4K智慧聯網螢幕現折6,000元、M8 32吋4K HDR淨藍光智慧聯網螢幕現折4,000元、M7 32吋4K智慧聯網螢幕現折1,000元優惠。
還有居家清潔好幫手韓國Catchmop超人氣專利抹布拖把組合優惠7.3折；無刀片設計的韓國HUrom家用型蔬果慢磨機活動優惠4.6折。Silvat神奇鍋具系列、SHOWER MATE洗沐系列、Medishield電動肩頸伸展器、THE LOEL蓮蓬頭過濾器、加濕器等韓國品牌皆加入此波「撒啷嘿」486我愛你優惠活動，快把握72小時優惠時間下單。
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