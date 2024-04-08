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「高三孝」下課了！碳烤吐司南昌總店 營運10年將熄燈

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「高三孝碳烤吐司」主打特色碳烤三明治、漢堡和茶飲等。圖／摘自高三孝碳烤吐司FB粉絲團
「高三孝碳烤吐司」主打特色碳烤三明治、漢堡和茶飲等。圖／摘自高三孝碳烤吐司FB粉絲團

位於台北市南門市場後巷的碳烤吐司名店「高三孝碳烤吐司」南昌總店，意外宣布將自4月13日起停業。「真的很抱歉，因長期人力不足及成本問題，南昌店將於2024年04月13日起『暫停營業』。」

「高三孝碳烤吐司」南昌總店於2014年開幕，由畢業於淡江高中高三孝班的兩位同學創立，以黑板、課桌椅等元素營造出懷舊教室風格，主打特色碳烤三明治、漢堡、茶飲等早午餐，堅持帶給大家80年代的好味道，其中外酥內軟的碳烤三明治，更是人氣之選。「高三孝碳烤吐司」不但是台北的碳烤吐司排隊名店，南昌總店更是品牌的「起家厝」。

但就在南昌總店即將邁入10週年之際，卻傳出因長期人力不足、加上成本逐漸上升，「我們真的無法負荷了！南昌店將於4月13日起暫停營運。」4月12日將是南昌總店最後一個營業日，店家表示，各式餐點不再多備料，售完為止。

「高三孝炭烤吐司」營造教室風格的懷舊風店鋪。圖／摘自高三孝碳烤吐司FB粉絲團
「高三孝炭烤吐司」營造教室風格的懷舊風店鋪。圖／摘自高三孝碳烤吐司FB粉絲團
「高三孝碳烤吐司」南昌總店宣告將於4月13日起停業。圖／摘自高三孝碳烤吐司FB粉絲團
「高三孝碳烤吐司」南昌總店宣告將於4月13日起停業。圖／摘自高三孝碳烤吐司FB粉絲團

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