「高三孝」下課了！碳烤吐司南昌總店 營運10年將熄燈

位於台北市南門市場後巷的碳烤吐司名店「高三孝碳烤吐司」南昌總店，意外宣布將自4月13日起停業。「真的很抱歉，因長期人力不足及成本問題，南昌店將於2024年04月13日起『暫停營業』。」

「高三孝碳烤吐司」南昌總店於2014年開幕，由畢業於淡江高中高三孝班的兩位同學創立，以黑板、課桌椅等元素營造出懷舊教室風格，主打特色碳烤三明治、漢堡、茶飲等早午餐，堅持帶給大家80年代的好味道，其中外酥內軟的碳烤三明治，更是人氣之選。「高三孝碳烤吐司」不但是台北的碳烤吐司排隊名店，南昌總店更是品牌的「起家厝」。