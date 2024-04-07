被豆漿耽誤的蛋撻店回歸！ 網透露「曾家豆漿」開幕時間：看到叫號機了
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位於台北市中山區、號稱是「被豆漿耽誤的蛋撻店」的「曾家豆漿」，因爆紅無力消化排隊人龍，在上個月中旬曾拉下鐵門宣布「無限期停業」；不過近日有民眾直擊「曾家豆漿」的鐵門竟悄悄拉開，老闆已添購一台叫號機，預計在4月8日（一）陪上班族一起開工，民眾可以用取號碼牌代替排長龍。
「曾家豆漿」開業至今已20多年，是在地人都熟知的親切老店，營業時間為下午5點至凌晨2點，是當地人大推的宵夜好去處。除了有傳統的豆漿、蛋餅、燒餅、油條等品項外，一直有供應外皮酥脆、內餡軟嫩的蛋撻。其中蛋撻品項在許多網紅的青睞下透過社群媒體的傳播而迅速爆紅，導致來客數大增至原來的5倍，使店家負荷不了人流而宣布停業。
現在臉書社團「中山區大小事」再度有網友分享曾家豆漿鐵門大開、即將回歸的照片，立即引發一陣熱議，網友紛紛表示「最喜歡飯糰、燒餅」、「其實我很喜歡他家蛋餅」、「水煎包真的很好吃」、「很懷念他們家的蔥捲」、「剛順路經過問了在揉麵糰的人，他說禮拜一才開。有看到叫號的機器」、「住在附近的居民可以有快速通關的機制嗎？憑身分證住在中庄里的就可以走快速通關」、「隔壁新福里也照應一下咩」；但也有網友認為，「可以不要再賣蛋塔了嗎？一堆媒體亂炒作，搞得原本附近居民要買餐點，都沒辦法正常買」、「完全就是很普通的豆漿店呀」、「賺了網紅這一波，少開好幾天的門，在想到底值不值」、「拜託大家不要再來了，真的沒什麼好排隊，造成當地人困擾啊」。
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