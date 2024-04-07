被豆漿耽誤的蛋撻店回歸！ 網透露「曾家豆漿」開幕時間：看到叫號機了

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位於台北市中山區、號稱是「被豆漿耽誤的蛋撻店」的「曾家豆漿」，因爆紅無力消化排隊人龍，在上個月中旬曾拉下鐵門宣布「無限期停業」；不過近日有民眾直擊「曾家豆漿」的鐵門竟悄悄拉開，老闆已添購一台叫號機，預計在4月8日（一）陪上班族一起開工，民眾可以用取號碼牌代替排長龍。

「曾家豆漿」開業至今已20多年，是在地人都熟知的親切老店，營業時間為下午5點至凌晨2點，是當地人大推的宵夜好去處。除了有傳統的豆漿、蛋餅、燒餅、油條等品項外，一直有供應外皮酥脆、內餡軟嫩的蛋撻。其中蛋撻品項在許多網紅的青睞下透過社群媒體的傳播而迅速爆紅，導致來客數大增至原來的5倍，使店家負荷不了人流而宣布停業。