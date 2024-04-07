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這次別錯過！6米高「巨型地球」降臨信義區 拍美照打卡還能響應世界地球日

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Discovery世界地球日「地球・生之花」裝置藝術即日起至4月28日現身香堤大道廣場。圖／Discovery頻道提供
Discovery世界地球日「地球・生之花」裝置藝術即日起至4月28日現身香堤大道廣場。圖／Discovery頻道提供

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信義區最新打卡熱點登場！響應世界地球日，Discovery攜手在地藝術團隊都市藝術工作室與黑川互動媒體藝術，即日起至4月28日在台北市信義區香堤大道廣場展出高達6米的巨型球體裝置藝術「地球・生之花」，以繁花盛開意象打造巨型地球，將花卉與光影融入地球外觀設計，白天、晚上都有不同的美麗風景，絕對成為最夯踩點打卡拍美照的新景點。

「地球・生之花」除了外型充滿迷幻感，如果在旁邊停留片刻，還可以欣賞運用動畫投影搭配磅礡音樂呈現地球生態系變遷的故事，從藍色星球上各處盛開的繁花、洋流與魚群的流動展現生命的潛能，然而，工業時代帶來了全球暖化、海平面上升，生命受到威脅；在環境永續的意識抬頭下，海水褪去，所有的花卉在最後用盡力氣綻放出最美麗的樣態，展現生生不息的生態永續傳遞與地球之美；以聲光投影闡述地球母親的感人故事，希望喚起大眾對環境保護的重視，並實踐「一件好事救地球」的善舉，無論是減少使用塑膠、節約能源，還是支持永續發展，每個小舉動都是對地球的愛。

Discovery頻道也預告，將於4月22日播出世界地球日特輯《極島森林2》，在多位生態學者領路下，陳柏霖攜手多位大咖好友來賓跨入山林、潛入海洋，體驗櫻花鉤吻鮭復育，記錄穿山甲的救援治療，傳遞海龜生態及保育知識等，真實呈現台灣人為這片土地默默付出不求回報的精神。節目主持人陳柏霖與愛犬Afuri也是今年Discovery愛地球大使，號召大眾響應「一件好事救地球」，讓地球生生不息的動人之美持續繽紛綻放。

Discovery世界地球日「地球・生之花」裝置藝術即日起至4月28日現身香堤大道廣場。圖／Discovery頻道提供
Discovery世界地球日「地球・生之花」裝置藝術即日起至4月28日現身香堤大道廣場。圖／Discovery頻道提供
Discovery世界地球日「地球・生之花」裝置藝術即日起至4月28日現身香堤大道廣場。圖／Discovery頻道提供
Discovery世界地球日「地球・生之花」裝置藝術即日起至4月28日現身香堤大道廣場。圖／Discovery頻道提供
Discovery世界地球日「地球・生之花」裝置藝術即日起至4月28日現身香堤大道廣場。圖／Discovery頻道提供
Discovery世界地球日「地球・生之花」裝置藝術即日起至4月28日現身香堤大道廣場。圖／Discovery頻道提供

世界地球日 櫻花鉤吻鮭

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