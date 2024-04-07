這次別錯過！6米高「巨型地球」降臨信義區 拍美照打卡還能響應世界地球日

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信義區最新打卡熱點登場！響應世界地球日，Discovery攜手在地藝術團隊都市藝術工作室與黑川互動媒體藝術，即日起至4月28日在台北市信義區香堤大道廣場展出高達6米的巨型球體裝置藝術「地球・生之花」，以繁花盛開意象打造巨型地球，將花卉與光影融入地球外觀設計，白天、晚上都有不同的美麗風景，絕對成為最夯踩點打卡拍美照的新景點。

「地球・生之花」除了外型充滿迷幻感，如果在旁邊停留片刻，還可以欣賞運用動畫投影搭配磅礡音樂呈現地球生態系變遷的故事，從藍色星球上各處盛開的繁花、洋流與魚群的流動展現生命的潛能，然而，工業時代帶來了全球暖化、海平面上升，生命受到威脅；在環境永續的意識抬頭下，海水褪去，所有的花卉在最後用盡力氣綻放出最美麗的樣態，展現生生不息的生態永續傳遞與地球之美；以聲光投影闡述地球母親的感人故事，希望喚起大眾對環境保護的重視，並實踐「一件好事救地球」的善舉，無論是減少使用塑膠、節約能源，還是支持永續發展，每個小舉動都是對地球的愛。