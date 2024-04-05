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籐格紋上身！DIOR 2024早秋膠囊系列 法式潮流時髦聯乘

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
DIOR推出2024膠囊系列的籐格紋（Cannage）男裝，其中古巴襯衫也是近年男裝大熱單品。圖／DIOR提供
DIOR推出2024膠囊系列的籐格紋（Cannage）男裝，其中古巴襯衫也是近年男裝大熱單品。圖／DIOR提供

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即便是日常的穿戴造型單品，一旦結合具高辨識度的設計元素，更能煥發非日常的時尚姿態。DIOR近日率先發表了2024早秋系列，推出以品牌經典「籐格紋」（Cannage）為主題的膠囊系列男裝，同時加碼B57低筒休閒鞋，展現DIOR男子取自法式生活、融入日常的輕盈活力。

從法國拿破崙三世椅子上裝飾的淺色手杖編織紋路得到啟發，DIOR最早曾在蒙田30號高級沙龍發表高級訂製服活動時，打造出一把VVIP頂級客的舒適座椅，並在日後「開枝散葉」，散見包款、時裝等不同支線，時至今日，結合直線條與圓的「籐格紋」（Cannage）更已是DIOR最搶眼、一眼便可辨識的經典幾何紋理。

近日發表的早秋Cannage籐格紋膠囊系列男裝則陸續運用於針織衫、真絲百慕達衫和牛仔單品等多個品項，並以迪奧先生熱愛的藍、白與灰色色調妝點，品牌的D、I、O、R四個英文字母也重新排列組合，成為年輕、帶有街頭氣息的主視覺，無論在白色T恤或帆布夾克背面都顯而易見。籐格紋以多重形式現身，出現在牛仔褲表面時洋溢著軟硬交織的衝突風格，巧妙「注入」白色針織短袖上衣時又散發著精緻的巴黎大都會聯想，時而典雅、時而不羈，亮點單品再有一款藍色戰術背心，不僅披上了Cannage籐格紋紋理，多口袋的設計與斜扣扣帶，更將時尚與潮流無縫接軌、跨界聯乘。

新款的B57低筒休閒鞋則是從DIOR 2024春夏的B57中高筒休閒鞋延伸而來，以品牌名稱首字母縮寫的「CD」字樣融合DIOR包款常見的Oblique緹花面料，將奢華工藝「下放」到貼近地表的親切「好入手」高度，鞋舌上並有DIOR與B57字樣，其中天藍色與淺棕色低筒款已於DIOR台北101與微風信義A3專賣店上市，4月18日則將「加碼」黑色、海軍藍與灰色款，讓法式時髦在街頭熱切引燃、遍「地」走跳。

新款B57低筒休閒鞋將有灰、黑、藍、天空藍與淺棕等多色可選，並分兩波段問世。圖／DIOR提供
新款B57低筒休閒鞋將有灰、黑、藍、天空藍與淺棕等多色可選，並分兩波段問世。圖／DIOR提供
帆布夾克的背面並有著以D、I、O、R構築的裝飾性設計圖像。圖／DIOR提供
帆布夾克的背面並有著以D、I、O、R構築的裝飾性設計圖像。圖／DIOR提供
DIOR Cannage籐格紋丹寧短褲，58,000元。圖／DIOR提供
DIOR Cannage籐格紋丹寧短褲，58,000元。圖／DIOR提供
DIOR Cannage籐格紋米白色針織短袖上衣，69,000元。圖／DIOR提供
DIOR Cannage籐格紋米白色針織短袖上衣，69,000元。圖／DIOR提供
融入DIOR經典「籐格紋」為元素的男性時裝膠囊系列，以迪奧先生喜愛的藍、白與灰為主色調。圖／DIOR提供
融入DIOR經典「籐格紋」為元素的男性時裝膠囊系列，以迪奧先生喜愛的藍、白與灰為主色調。圖／DIOR提供
新款B57低筒休閒鞋是從2024春夏男裝中的B57中高筒休閒鞋得到靈感、延伸再出發。圖／DIOR提供
新款B57低筒休閒鞋是從2024春夏男裝中的B57中高筒休閒鞋得到靈感、延伸再出發。圖／DIOR提供

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