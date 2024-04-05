每到夏天我要去海邊！十大開架防曬品牌來了

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再大的陽光也不害怕！

夏天又要來啦！許多人都等不及要去海邊衝浪或是公園野餐好好享受陽光的洗禮了，但每次出門回來總是黑了一圈，還會曬傷嗎？這次《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網友熱議的十大開架防曬品牌，一起來看看哪一款最符合你的需求，讓你在享受陽光的同時，也能保護皮膚！

image source：Pexels

No.10 妮維雅

被稱為「醫美級防曬」的妮維雅，採用3重防禦科技，可以全面抵禦紫外線UVA／UVB之外，臨界波長高達381nm以上，同時還能抵擋其他可見光的氧化傷害，最重要的是防水抗汗，能夠阻隔空氣髒污。

妮維雅也針對不同肌膚推出控油、提亮、保濕三大選擇，「不愧是被稱為一美籍開架防曬的品牌，用起來不僅能防曬，也不太會脫妝」、「高延展性的質地真的會讓底妝更服貼」、「控油的用起來，完全不會有出油的狀況，很舒適，不會有黏膩或是負擔感」。

image source: 妮維雅官網

No.9 DR.WU

DR.WU的防曬乳運用獨家的Sunscreen+智能高效防護機制，達到「外防曬、內修護」的全方位防禦效果，運用「外防曬＋內修護」的原理，讓肌膚在防止曬黑、曬老的同時，還能維持保溼狀態，獨特的交聯折射技術，還能全方位無縫隙阻隔外在刺激，讓肌膚不會受到外在因子的汙染與傷害。

DR.WU的防曬讓網友大讚，「塗上去吸收很快且不泛白也不搓泥，也不會有長粉刺的問題」、「很適合油肌，最重要的是化妝之後，不會和底妝打架，看起來還是很乾淨、很服貼」。

No.8 霓淨思 Neogence

霓淨思推出「海洋友善防曬系列」深受好評，除了不含危害珊瑚成分，更排除第三方組織HEL指出的常見防曬添加劑及其他可能影響海洋生物成分，對於環境和肌膚都有更好的保護。防曬效果也沒有因此打折，有最高等級防曬係數，能長效阻隔98%以上UVB及90%的UVA照射，還能延後50倍曬傷時間。

環保也成為不少網友選擇霓淨思的原因，「成分對海洋很友善，最重要的使用起來並沒有覺得效果有減分」、「去海邊玩能夠防曬，還能避免破壞生態，身為愛地球的人不能不支持」。

image source: 霓淨思 Neogence官網

No.7 曼秀雷敦 Mentholatum

除了添加三重坡尿酸，還加入全新「光耐久微膠囊分子」，能將防曬成分包覆在微膠囊分子內，避免紫外線直接破壞防曬因子，讓防曬效果更加持久，同時還能夠防禦UVA及UVB，讓肌膚可以避免被曬傷、曬黑及曬老。

如同化妝水的質地，在塗抹時也能立刻被吸收，不同顏色的瓶身也代表著不同的潤色效果，「最喜歡薰衣草色的，真的有提亮的效果，還可以順便校正我的肌膚，最重要的是雖然有潤色，但也不會有帶妝感」、「薄荷綠的好像蠻適合修飾痘疤或是泛紅的肌膚」。

image source: Momo購物網

No.6 專科 Senka

專科的防曬加入首創「美肌深導技術」，用蠶絲蛋白保濕精華、玄米、蜂蜜加上雙重玻尿酸，讓肌膚既有保濕力又有防護例，能夠有效降低油脂，不但肌膚不黏膩，還能達到清爽的效果。

專科的防曬也深獲不少年輕人喜愛，「價格親民，最主要的是清爽，不會黏又絲滑的觸感」、「年輕的時候真的最喜歡專科，價格很便宜，又不會油膩」、「保濕度也蠻好的，就算在冷氣房裡面也不會覺得乾」、「最重要的事防水又抗汗，很適合戶外活動使用」。

image source: 專科 官網

No.5 AHC

韓國知名品牌AHC推出的防曬乳，除了含有40%的積雪草複合精華，能夠鎮定舒緩肌膚，快速修復肌膚不適的情況，還能抵擋外在刺激，像是紫外線(UVA、UVB)、紅外線、空氣髒污等，讓肌膚保持健康狀況，能夠有效預防曬黑、曬紅、曬後老化。

AHC也特別推出防曬棒，能夠隨時隨地使用，也不必用髒雙手，還有分子玻尿酸、海洋深層水等保濕因子，能有效提亮膚色，「使用跟攜帶上都很方便」、「上妝前塗抹上去快速又方便，而且真的有預期的提亮、防曬效果」。

No.4 理膚寶水

台灣許多皮膚科醫生指定的防曬品牌非理膚寶水莫屬，特殊的強化長波UVA防曬防禦系統，能夠有效改善及預防曬黑及曬老現象，再加上不添加香精以及Paraben防腐劑，任何膚質都能夠適用，同時還添加抗老化成分DETOXYL（圈圈R）與維他命E，達到保養效果。

理膚寶水的溫和成分也讓許多網友大讚，「就算擦在剛打完雷射的肌膚上，還是不會覺得有任何不適，不愧是醫美專用品牌」、「自己是敏感肌，但用理膚寶水的防曬是真的不會紅，也有達到預想的防曬效果」。

image source: 理膚寶水官網

No.3 安耐曬

「安耐曬ANESSA」為資生堂旗下的防曬品牌，其中「金鑽高效防曬露N 4X版」最受到網友們熱議，不僅有特別研發的自動防禦感知技術，可以智慧偵測汗水、熱氣及空氣中的水分與濕度，讓你不論做什麼，能都達到全面防水耐汗、耐磨擦、耐濕熱。

此外，安耐曬也特別加入50%獨家抗光修護配方，能預防並修護因紫外線造成的肌膚乾燥、斑點、皺紋等困擾，「安耐曬真的很強，當時去峇里島玩 41度 全場女生只有我沒曬傷曬黑」、「不愧是地表最強防曬，擦了以後幾乎都沒有曬黑，但要記得補擦就是了」。

image source: 安耐曬官網

No.2 ALLIE

從日本紅到台灣的ALLIE，尤其是「持采UV高效防曬水凝乳EX」更受到台日網友的喜愛，成為銷售量冠軍的熱賣款，有高效防曬係數、無香料色素，再加上清爽的水感質地，除了能夠使用在臉上之外，也能夠使用在身體上，雖然有超強的防水、抗水，但使用一般的沐浴乳或洗面乳就能輕鬆卸除！

ALLIE的防曬成分以及包裝也使用海洋友善配方及材質，讓你去海邊也能盡一份愛地球的心力，「防曬的同時還能愛地球，是我選ALLIE的理由欸」、「擦這隻我沒有被曬黑或曬紅過，防曬能力給過」。

No.1 雅漾 Avene

說到雅漾大家都會先想到明星商品「舒護活泉水」。隨著夏日即將到來，雅漾推出的「全效極護亮顏防曬乳」也引起不少人熱議，不僅加入舒護活泉水的關鍵成分能夠舒緩不適，還主打是能夠防曬、抗老、亮顏的三效合一素顏霜，獨創的「穩定光過濾技術」，能夠全面防護紫外線傷害。

網友也表示，夏天最討厭的就是防曬的厚重以及黏膩感，「原本以為會有厚重感，但其實還好，是可接受的」、「之前去藥妝店適用，結果感覺蠻清爽的，有點心動」、「比想像中的乾爽很多」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月02日至2024年03月31日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『防曬開架品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。