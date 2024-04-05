Swatch聯名Omega「黑魂版」Snoopy登月表帥氣現身 開賣時間、價格與地點公開！
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在3月26日開賣的Swatch與Omega聯名Snoopy史奴比版登月表熱潮還沒結束，不到兩周的時間，品牌就再度預告了有帥氣「黑魂版」將現身，讓全球表迷、收藏家再度沸騰！
Swatch在3月26日上市首款與Omega合作的Snoopy史奴比版MoonSwatch登月表，再度引起大批消費者漏夜在專賣店前排隊搶購。有著可愛Snoopy加持，以及全白配置和品牌第一款兼備月相和計時碼表功能的表款等因素，即使是非限量款，仍舊在拍賣網站上以原訂價的3到4倍在被銷售，搶手程度可見一斑。然而，Swatch就如同先前操作與高級品牌Blancpain的聯名表一樣，先前白色款只是試水溫，再次打造所謂「黑魂版」的史奴比MoonSwatch登月表，引起消費者關注。
全新的黑魂版Swatch與Omega聯名Snoopy史奴比版登月表與白色版設計上相差不多，最大差異就是2點鐘方向，有著史奴比圖案裝飾的月相顯示盤，在經過紫外光的照射後，才會顯現隱藏的「I Can't Sleep Without Night Light!」字樣，從橫向改為直向。不過值得一提的是，從表圈、表盤到獨家Bioceramic生物陶瓷表殼和表帶，為全黑配置，也是MoonSwatch系列首見。
另外，開賣日期訂為4月8日，不僅是日內瓦鐘表與奇蹟沙龍展前夕，還是完全沒有月亮(新月)的日子，既搶了全球最大鐘表展開展鋒頭，又呼應了「黑魂」概念。訂價9,900元，台灣依舊只有台北101、西門町以及高雄統一夢時代Swatch專賣店才會上架販售。
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