獨／Double V的姊妹店！甜點店「Deux Doux」熄燈

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台北的冰淇淋甜點店又少一間！冰淇淋名店「Double V」的姊妹店「Deux Doux Crèmerie, Pâtisserie & Café」近期低調宣佈，已經於3月31日結束營業。對於甜點愛好者而言，又少了一間品嚐義式冰淇淋、法式甜點的好去處。但是公告中也透露「即將再見 敬請耐心期待我們的公告」，隱約透露未來的復出計畫。

鄰近捷運信義安和站的「Double V」，以美味、口味豐富的義式冰淇淋著稱，是許多螞蟻人的口袋名單，在2023年「500碗」評鑑當中，Double V的義式冰淇淋也是榜上有名。而「Deux Doux Crèmerie, Pâtisserie & Café」即是Double V創辦人在2020年開設的姊妹店，店址位於南京復興商圈，店內同樣以「冰淇淋為主角」的概念，提供多款由冰淇淋延伸的法式甜點，包括芒果椰奶帕菲、奇異奇異果帕菲、提拉米蘇冰甜點等品項，帶來味覺上的驚喜。

由於造型優美又美味，Deux Doux獲得許多消費者的青睞。但是近日業者發布公告，表示已於3月31日結束營業。不過歇業公告中也透露「即將再見」的訊息，令粉絲仍保有期待。