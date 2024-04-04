獨／房東收回店面！北市人氣牛肉麵店歇業搬家 新地址曝光
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想吃得再等等！台北人氣牛肉麵「史記正宗牛肉麵」近期宣布，因店面面臨都更，因此將於4月8日結束營業。之後將搬遷至中山區的一江公園旁，預計在4月13日之後開幕。
營業已經20年的「史記正宗牛肉麵」，臨近民生東路、吉林路口，店內提供清燉牛肉麵、紅燒牛肉麵，以及半筋半肉麵、雪花牛肉麵等品項，另外也有紅油炒手、擔擔麵等麵食，多款特色小菜、牛肉拼盤，也能為餐桌增添豐富感。尤其清燉牛肉麵「白湯配細麵」的經典組合，更是擄獲不少饕客的心與胃。除了是許多牛肉麵愛好者的口袋名單之外，史記也多次在牛肉麵評選中獲得好成績，成為台北必吃的牛肉麵店之一。
近期史記發布公告，因都更因素，將於四月中搬遷新址。根據了解，因為房東回收店面都更，所以現有店面營業至4月8日為止。新店面距原址約500公尺，臨近一江公園，並會維持原本的菜單，預計將在4月13日開幕。
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