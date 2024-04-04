口感更蓬鬆！吳寶春麥方店「9款台味麵包」再升級

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除了「湯種」之外，兼具柔軟濕潤口感與自然甘甜味的「魯邦種」近期在日本也蔚為流行。「吳寶春麥方店」自即日起以「神奇魯邦30%」的概念，針對店內招牌的9款新台味麵包進行升級，帶來嶄新的風味變化。

魯邦種在歐洲歷史悠久，屬於天然酵母的一種。魯邦種可以延緩麵團的老化，也能讓麵團更為保濕柔軟；比起湯種，魯邦種多了一股乳酸的風味，能賦予麵團豐富多重的香氣和尾韻回甘，且口感上蓬鬆柔軟，咬斷性好、溶口性佳，讓麵包顯得輕盈不黏膩。但早期因魯邦種多仰賴人力培養，且易受外界條件影響，因此品質起伏不定，且添加魯邦種比例越高、操作越為困難，因此過去添入麵團的比例多約10～20%，且市面品項也比較少。

透過與日本魯邦種專家交流，了解到魯邦種操作的製程細節，吳寶春麥方店此次將麵糰中的魯邦種比例提高至30%，以「神奇魯邦30%」的概念，重新更新9款新台味麵包，讓麵包的氣味更豐富多變，口感也更顯輕盈蓬鬆，共計有蔥麵包、 紅豆麵包、克林姆麵包、肉鬆麵包、懷舊巧克、螺仔麵包，以及原味、京都抹茶、墨西哥奶酥等3款波蘿麵包。

以「魯邦蔥麵包」為例，麵團增加10公克，並以帶著脆感的三星蔥為餡料，鹹香順口，每顆42元。「魯邦紅豆麵包」則是以傳統手法製成日式紅豆餡，搭配入口即溶的魯邦種麵包，帶來細緻口感，每顆42元。至於「魯邦螺仔麵包」麵包體口感蓬鬆，內餡則是由法國天然奶油與煉乳調和而成，每顆48元。