高空體驗城市璀璨夜景！雙北精選夜晚約會去處Top 7 盡情享受魔幻日落、燦爛燈火

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共享光影變幻下的夢幻時刻！

想在滿佈高樓大廈的水泥叢林中，尋找一處能與另一半共享難忘時光、不被打擾的地方嗎？讓《網路溫度計DailyView》為您揭曉！



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，精選雙北地區最適合締造美好回憶的夜景去處Top 7，每一處高度都在20層樓以上，擁有能遠眺城市風貌的絕佳視野，從落日餘暉看到閃爍夜景，無論是室內瞭望台、景觀餐廳或高空酒吧都一網打盡，非常適合創造專屬兩人的高空浪漫體驗，讓你戀情熱度UP UP。趕快一起來看看有哪些約會必去的地方吧！

image source：台北101

No.1 台北101

台北101是台灣最具代表性的地標，不僅擁有多家令人屏息的高空景觀餐廳，更在89樓打造浪漫至極的祕境花園觀景台，成為情侶們共度美好時光的絕佳去處。站在382公尺的高處，眺望台北市的繁華和天際線的變幻，欣賞360度的壯麗景致。從傍晚夕陽的魔幻光影，到黑夜燈火閃爍的美景，展現出令人心醉神迷的魅力，讓無數情侶嘆為觀止！現場還提供各種美食，包括台灣最高的咖啡館kafeD，一邊品嚐香醇咖啡，一邊共享360度燦爛景色，絕對是值得一遊、讓感情升溫的浪漫天堂。

2024年89樓秘境花園觀景台，特別邀請「有花藝之光」美譽的凌宗湧大師，策劃《蕨．蘭之美》特展。以台灣最具代表性的蘭花、蕨類，結合當季花卉，打造全台灣最高的雲端花藝展。

2024年3月23日至4月14日展覽期間限定，以嘉義特產花卉洋桔梗、高山百合、文心蘭等為特色展區，並營造出螢火蟲生態的浪漫氛圍。現場也增加了「山林多感體驗區」，透過聽覺、嗅覺、視覺和觸覺，讓大家沉浸在愉悅的感官享受中，共同營造出難忘的美好回憶！

image source：台北101

No.2 微風南山

佇立在百貨林立的信義區，「微風南山」集購物、美食、娛樂於一體，多間景觀餐廳和酒吧，不僅提供精緻美味的舌尖饗宴，更為情侶約會與朋友聚會，製造最頂級奢華的放鬆氛圍。



舉凡和牛47、CÉ LA VI Taipei以及貳樓微風南山店，都能近距離欣賞台北101的雄偉壯觀與城市夜景，成為大家爭相踩點的超人氣打卡景點。一邊享用美食，一邊欣賞美景，為夜晚增添無限浪漫，難怪去過的網友都讚嘆「真是雙重享受！」

No.3 微風信義

2015年開幕的微風信義主打「三成全台獨家品牌，三成微風信義獨家品牌」，以無可取代的獨特性吸引消費者目光，就連進駐的餐飲品牌也格外引人矚目。

最著名的莫過於位在47樓的「SEA TO SKY」海鮮餐廳，日間坐擁大直、松山機場市景，日落後還能欣賞絢麗夜景，裝潢設計結合高空美景與海洋意象，讓顧客在用餐時感受「從海洋直達天際」的美食旅程，受到網友盛讚「頂級美味融合天際美景」、「風景美翻，約會超助攻」。

No.4 台北萬豪酒店

想避開百貨商圈的擁擠人潮，自在享受如寶石般璀璨的夜景，該到哪去呢？台北萬豪酒店絕對是不容錯過的上上之選！坐擁基隆河畔第一排的靜謐美景，還能俯瞰松山機場飛機起降，讓整個城市天際線一覽無遺，不僅助燃戀愛氛圍，更被封為「全台最適合浪漫求婚的飯店」之一。



位在20樓高空餐廳甚至有張成功率100％的「求婚必勝餐桌」，半開放包廂設計加上正對台北101的遼闊視野，浪漫與隱密性兼具，難怪能讓女孩點頭Say Yes！

image source：FB／台北萬豪酒店 Taipei Marriott Hotel

No.5 遠企中心辦公大樓

座落北捷六張犁站附近的遠企中心辦公大樓，一側是辦公建築，另一側是台北市著名的五星級飯店指標「台北遠東香格里拉」。飯店室內融合中西合璧的優雅氛圍，頂樓的戶外景觀泳池更吸引不少民眾慕名入住，享受俯瞰全城景色的絕佳體驗。



另外，位在38樓的義大利料理「馬可波羅餐廳」和39樓的正宗滬菜「醉月樓」，也都是能一睹繁華夜景的絕佳去處，即便是小資族也可以用有限預算飽覽台北風貌，美食配美景打造最強戀愛加分技！

image source: 台北遠東香格里拉

No.6 新北市政府大樓

不讓台北市高樓專美於前，高33層樓的新北市政府也是許多人欣賞都市景色的私房景點。位於32樓的瞭望台，雖然高度和視野不及台北101，但不用購買門票的免費優點，還是吸引許多網友踩點，大讚是「省錢約會的好地方」。

360度全幅玻璃窗景可以遠眺新北市立體育場、板橋車站等建設，天氣晴朗時還能看見淡水河、陽明山。從落日時分的夕陽餘暉，到入夜後燈光熠熠的景象，來到這個瞭望台就能一次滿足，感受專屬新北的浪漫風情與魅力。

image source: 新北市觀光旅遊網

No.7 百揚大樓

位在新板特區的百揚大樓是新北市第一高樓，又稱作「Mega Tower」，低樓層與板橋大遠百Mega City相連，交通位置臨近板橋車站十分便利，是許多人假日逛街、娛樂的休閒好去處。

48至50樓分別有三家各具特色的高空景觀餐廳，從經典粵菜、多元亞洲料理到海陸百匯Buffet通通有！坐在臨窗而設的餐桌旁大快朵頤，同時還能看著日落雲影變換，及入夜後車水馬龍的燦爛景象，夢幻指數破表，受到網友許多好評！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年3月22日至2024年3月20日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『雙北夜景去處』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統