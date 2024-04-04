Harry Winston形塑工藝絕景 遁入無人知曉的迷幻仙境
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如果說造物主以萬物、星辰、山川、流水創造了無數自然絕景，那麼設計師則是以寶石、金工、技藝，創造了名為「高級珠寶」的寶石絕景，一如有「鑽石之王」之稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）旗下多個高級珠寶、珠寶腕表，閃耀而夢幻。
創立於1932年的Harry Winston，常自大自然中獲得靈感，像是Water系列的River頂級珠寶便以流動的水為靈感，透過花式切工與密釘鑽石，將溪流或小川中微波蕩漾的水之光影，以馬眼型、水滴型與圓形明亮式切工鑽石巧妙捕捉。由于品牌過去有「鑽石之王」的好評，這代表了海瑞溫斯頓對頂級貴重寶石的搜羅運用之獨到，像是頂級珠寶系列藍寶石鑽石耳環便有多達四顆光澤勻稱對比的枕型切工斯里蘭卡藍寶石為主石，展現出冷凝、高貴的貴族氣質；此外又如凝視風華The Incredibles頂級珠寶系列的一對祖母綠耳環，皆選用單顆5.6克拉的祖母綠並鑲嵌在黃金與鉑金底座上，周圍再鑲嵌12顆梨形切割鑽石、風華絕代。
而高級珠寶與高級珠寶腕表，其實只是名稱的不同，差別在於後者多了可辨讀時間的功能，但在寶石鑲嵌、面盤設計、工藝賞玩的層次上，兩者幾無分別。Harry Winston的Premier系列的Hypnotic Chrysanthemum頂級珠寶表正是一只「可上手」的高級珠寶，36.4毫米的白金表殼內，共鑲嵌160顆圓形明亮式切工鑽石、60顆長型切工鑽石與32顆馬眼型切工鑽石，並以雙層的綠色蛋白石與其遊彩現象，勾勒出如森林也如萬花筒般的視覺，似帶人遁入一方寶石宇宙，神遊其中、直至無人知曉的迷幻仙境。
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