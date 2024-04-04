aespa超可愛「emoji加蝴蝶結」怎麼打！2024大勢時尚BLACKPINK Jisoo、IVE員瑛都迷上

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

文／姜雅馨

穿搭怎麼可以少了蝴蝶結！「蝴蝶結」在今（2024）年時尚圈可說是必備元素，包含BLACKPINK、TWICE、NewJeans、IVE、LE SSERAFIM等南韓大勢女團都跟上這波熱潮。除了穿搭要有蝴蝶結元素以外，你知道iPhone內建鍵盤其實也有隱藏「emoji表情符號加上蝴蝶結」功能嗎？現在就趕快跟著《網路溫度計DailyView》一起看下去吧！

Jisoo、員瑛、娜璉都超愛！蝴蝶結單品成時尚必備元素

蝴蝶結已成為眾多南韓女團、偶像必備元素，像是BLACKPINK成員Jisoo出席今年巴黎時裝週時，全身以黑色色系為主，率性俐落的西裝裙搭配單辮、蝴蝶結髮飾，酷帥甜美風頓時成為全場焦點；IVE成員張員瑛也經常在個人IG曬出妝髮照，其中服裝、髮飾不時出現蝴蝶結元素，為整體造型注入可愛甜美風格；Twice隊長娜璉則是從帽子、髮飾到服裝幾乎都有蝴蝶結單品，成為粉絲瘋搶、仿妝打扮的偶像之一。

▲BLACKPINK成員Jisoo。

image source:翻攝IG／sooyaaa__

▲IVE成員張員瑛。

image source:翻攝IG／for_everyoung10、for_everyoung10

▲TWICE成員林娜璉。

image source:翻攝IG／nayeonyny、nayeonyny

從頭到腳少不了蝴蝶結！穿搭可愛甜美、帥氣個性都可以

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「蝴蝶結」近一年熱門關鍵字，「遜掉」一詞是因有賣家在臉書粉絲專頁開啟帽子直播賣場，強調「這個月你沒有買蝴蝶結帽就遜掉了」引發網友關注討論。

隨著蝴蝶結開始蔚為流行，包含帽子、上衣、襯衫、洋裝、牛仔褲、背心、外套、襪子、涼鞋、耳環、戒指、項鍊、飾品、髮飾、髮夾等，從頭到腳都可以加入緞帶、蕾絲蝴蝶結元素，其中耳環、戒指、項鍊等飾品也經常有蝴蝶結單品，如果平常喜歡韓系公主感，也可以特別購買髮飾、髮夾等小單品，讓整體造型呈現立體感，根據穿搭風格，還能呈現優雅、可愛、甜美、性感、氣質、個性等不同風格。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「emoji表情符號加上蝴蝶結」怎麼打？

南韓女團aespa在IG上使用的「emoji加上蝴蝶結」掀起一陣風潮，大家都在討論如何用手機鍵盤打出來呢？首先要先下載iPhone內建藏文鍵盤，點擊設定後依序選擇「一般」、「鍵盤」、「鍵盤」、「新增鍵盤」，搜尋「藏文」後將其加入iPhone常用鍵盤內。

設定完畢後，只要在鍵盤輸入一個喜歡的emoji符號，接著點選鍵盤左下角地球符號，將鍵盤切換至藏文，選擇左半邊「 ི」後再切換頁面選擇右半邊「 ྀ」，就能在emoji上面放上可愛的蝴蝶結符號囉！

▲在iPhone內建鍵盤新增「藏文」，就能在emoji表情符號加上蝴蝶結符號。

image source:《網路溫度計DailyView》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月02日至2024年03月31日。