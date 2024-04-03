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精品新門面！新科影帝代言穿白T 最美星二代得母真傳
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迎接2024春夏，精品品牌紛紛發佈全新代言人。搭奧斯卡順風車，凡賽斯（Versace）宣佈新科影帝席尼墨菲（Cillian Murphy）成爲Versace Icons系列形象廣告的首位男星與安海瑟薇（Anne Hathawya）共同演繹全新形象廣告，延續以往幹練且富有張力的風格。Versace Icons系列以新穎設計與精湛工藝打造包羅萬象的日常衣櫥，在以剪裁為精髓之際，重現品牌經典Medusa圖案、標誌性廓形與面料。
CELINE宣佈超人氣韓國女團NEWJEANS的成員Danielle成為最新品牌大使，這位擁有精緻臉孔的19歲混血女孩，也立刻在社群上秀出了本季CELINE與著名音響品牌MASTER & DYNAMIC合作製造的無線耳機的穿搭照片。Danielle以自品牌2024夏季系列秀場的紗質洋裝與皮革外套造型，搭配洋溢復古氛圍的棕銀色無線耳機，並在由真絲豹紋髮圈紮成的俏麗髮型加持下，營造出18歲愜意不羈的青春氣息。
Dior搶下號稱歐洲「最美星二代」的女星暨模特兒Deva Cassel，出品牌全新女裝暨美妝大使。2004年於羅馬出生的Deva Cassel得到父親文森卡索（Vincent Cassel）的率性不羈跟母親莫妮卡貝魯琪（Monica Bellucci）的傲人美貌，於法國、義大利與巴西成長，自小即對藝術表現出熱忱與敏感度，並從16歲開始擔任模特兒。2023年9月，她於電影《La Bella Estate》首度獻出電影處女秀，於片中飾演1930年代的畫家靈感繆斯，同年並於Netflix製作的義大利影集中演出。
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