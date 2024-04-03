精品新門面！新科影帝代言穿白T 最美星二代得母真傳

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迎接2024春夏，精品品牌紛紛發佈全新代言人。搭奧斯卡順風車，凡賽斯（Versace）宣佈新科影帝席尼墨菲（Cillian Murphy）成爲Versace Icons系列形象廣告的首位男星與安海瑟薇（Anne Hathawya）共同演繹全新形象廣告，延續以往幹練且富有張力的風格。Versace Icons系列以新穎設計與精湛工藝打造包羅萬象的日常衣櫥，在以剪裁為精髓之際，重現品牌經典Medusa圖案、標誌性廓形與面料。

CELINE宣佈超人氣韓國女團NEWJEANS的成員Danielle成為最新品牌大使，這位擁有精緻臉孔的19歲混血女孩，也立刻在社群上秀出了本季CELINE與著名音響品牌MASTER & DYNAMIC合作製造的無線耳機的穿搭照片。Danielle以自品牌2024夏季系列秀場的紗質洋裝與皮革外套造型，搭配洋溢復古氛圍的棕銀色無線耳機，並在由真絲豹紋髮圈紮成的俏麗髮型加持下，營造出18歲愜意不羈的青春氣息。