Calvin Klein新廣告不走性感風！Blackpink Jennie詮釋率性酷辣丹寧造型

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美國時尚品牌Calvin Klein（簡稱CK）再度曝光全球品牌大使，也是女團Blackpink成員Jennie詮釋的新形象廣告。這一次不再賣弄性感，反而透過各式丹寧穿搭，演繹出率性酷辣風格，讓粉絲也能感受到Jennie截然不同的一面。

Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。身穿丹寧服飾的Jennie時而從容自若，時而休閒性感。透過棉質Contour羅紋背心搭配高腰90s寬鬆牛仔褲，穿起來既時尚又舒適。Jennie更以俏皮手法演繹全身丹寧穿搭，像是Chambray經典款襯衫，配襯對比鮮明的丹寧迷你裙，讓整套風格更為前衛。或是身穿經典丹寧夾克以不對稱形式，套入超高腰寬版牛仔褲，均呈現經典褪色Pacifico藍色水洗效果。另外，還詮釋了黑色Modern Cotton薄墊內衣搭配筒形牛仔褲，或是Sculpt緊身牛仔連身短裙展示曲線美，剪裁既講究又性感。

在台、韓兩地都擁有高人氣，且被暱稱為「小雛菊」的品牌Mardi Mercredi，其運動支線也正式登台銷售了！圖／ASPORT提供

而在台、韓兩地都擁有高人氣，且被暱稱為「小雛菊」的品牌Mardi Mercredi，其運動支線也正式登台銷售了！由運動精品選貨店ASPORT獨家引進Mardi Mercredi Actif系列，透過活潑俏皮配色與設計，為運動服飾帶來耳目一新的感受。Actif系列主打高爾夫球、網球與皮拉提斯服飾，此次登台帶來了最熱銷的印花T恤、以及針織系列的背心、短袖上衣以及雙向拉鍊外套。在不影響表現的前提下，加金屬徽章、Logo緹花織帶等細節，為運動日常加入法式可愛。

Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。圖／Calvin Klein提供

Mardi Mercredi Actif系列緹花下擺針織坦克背心4,380元、緹花褲頭針織單車褲4,380元。圖／ASPORT提供

Mardi Mercredi Actif系列0小雛菊華達呢休閒短褲，2,980元。圖／ASPORT提供