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Calvin Klein新廣告不走性感風！Blackpink Jennie詮釋率性酷辣丹寧造型

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。圖／Calvin Klein提供

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美國時尚品牌Calvin Klein（簡稱CK）再度曝光全球品牌大使，也是女團Blackpink成員Jennie詮釋的新形象廣告。這一次不再賣弄性感，反而透過各式丹寧穿搭，演繹出率性酷辣風格，讓粉絲也能感受到Jennie截然不同的一面。

Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。身穿丹寧服飾的Jennie時而從容自若，時而休閒性感。透過棉質Contour羅紋背心搭配高腰90s寬鬆牛仔褲，穿起來既時尚又舒適。Jennie更以俏皮手法演繹全身丹寧穿搭，像是Chambray經典款襯衫，配襯對比鮮明的丹寧迷你裙，讓整套風格更為前衛。或是身穿經典丹寧夾克以不對稱形式，套入超高腰寬版牛仔褲，均呈現經典褪色Pacifico藍色水洗效果。另外，還詮釋了黑色Modern Cotton薄墊內衣搭配筒形牛仔褲，或是Sculpt緊身牛仔連身短裙展示曲線美，剪裁既講究又性感。

在台、韓兩地都擁有高人氣，且被暱稱為「小雛菊」的品牌Mardi Mercredi，其運動支線也正式登台銷售了！圖／ASPORT提供
在台、韓兩地都擁有高人氣，且被暱稱為「小雛菊」的品牌Mardi Mercredi，其運動支線也正式登台銷售了！圖／ASPORT提供

而在台、韓兩地都擁有高人氣，且被暱稱為「小雛菊」的品牌Mardi Mercredi，其運動支線也正式登台銷售了！由運動精品選貨店ASPORT獨家引進Mardi Mercredi Actif系列，透過活潑俏皮配色與設計，為運動服飾帶來耳目一新的感受。Actif系列主打高爾夫球、網球與皮拉提斯服飾，此次登台帶來了最熱銷的印花T恤、以及針織系列的背心、短袖上衣以及雙向拉鍊外套。在不影響表現的前提下，加金屬徽章、Logo緹花織帶等細節，為運動日常加入法式可愛。

Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein推出品牌大使Jennie的形象廣告，由Hong Jang Hyun操刀拍攝，透過鏡頭捕捉她百變的丹寧造型。圖／Calvin Klein提供

Mardi Mercredi Actif系列緹花下擺針織坦克背心4,380元、緹花褲頭針織單車褲4,380元。圖／ASPORT提供
Mardi Mercredi Actif系列緹花下擺針織坦克背心4,380元、緹花褲頭針織單車褲4,380元。圖／ASPORT提供

Mardi Mercredi Actif系列0小雛菊華達呢休閒短褲，2,980元。圖／ASPORT提供
Mardi Mercredi Actif系列0小雛菊華達呢休閒短褲，2,980元。圖／ASPORT提供

Mardi Mercredi Actif系列小雛菊條紋肩線針織短袖上衣，4,080元。圖／ASPORT提供
Mardi Mercredi Actif系列小雛菊條紋肩線針織短袖上衣，4,080元。圖／ASPORT提供

BLACKPINK 品牌 牛仔褲 運動

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