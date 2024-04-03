Tiffany全新石上鳥躍上彩虹！絕對經典的設計翻新

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傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger），為珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）創作過無數經典，其中最廣為人知的無疑就是1965年推出的「石上鳥」胸針，品牌最負盛名的128.54克拉傳奇黃鑽（Tiffany Diamond）就曾經鑲嵌成這個造型，成為一隻輕巧珠寶小鳥停駐的寶石。

如今，品牌重新演繹這個經典設計，推出全新尚史隆伯傑高級珠寶系列（Jean Schlumberger by Tiffany）「彩虹石上鳥」（Rainbow Bird on a Rock）新作，今年春季率先推出八款「彩虹石上鳥」胸針新作，巧妙融合彩色寶石、璀璨鑽石與瑩潤珍珠，並結合金箔琺瑯（Paillonné enamel）這一複雜工藝，為經典設計賦予別樣意趣。其中特別矚目的細節，包括融入其中的Jean Schlumberger標誌性18K黃金編織元素，以及從典藏設計中汲取靈感，以微顫工藝懸掛於小鳥頭部的水滴形寶石。