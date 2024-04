Tiffany全新石上鳥躍上彩虹！絕對經典的設計翻新

▶▶▶不斷更新/0403地震 情況速報

傳奇設計師尚史隆伯傑(Jean Schlumberger),為珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany & Co.,簡稱Tiffany)創作過無數經典,其中最廣為人知的無疑就是1965年推出的「石上鳥」胸針,品牌最負盛名的128.54克拉傳奇黃鑽(Tiffany Diamond)就曾經鑲嵌成這個造型,成為一隻輕巧珠寶小鳥停駐的寶石。

如今,品牌重新演繹這個經典設計,推出全新尚史隆伯傑高級珠寶系列(Jean Schlumberger by Tiffany)「彩虹石上鳥」(Rainbow Bird on a Rock)新作,今年春季率先推出八款「彩虹石上鳥」胸針新作,巧妙融合彩色寶石、璀璨鑽石與瑩潤珍珠,並結合金箔琺瑯(Paillonné enamel)這一複雜工藝,為經典設計賦予別樣意趣。其中特別矚目的細節,包括融入其中的Jean Schlumberger標誌性18K黃金編織元素,以及從典藏設計中汲取靈感,以微顫工藝懸掛於小鳥頭部的水滴形寶石。