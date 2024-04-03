Tiffany全新石上鳥躍上彩虹！絕對經典的設計翻新
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傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger），為珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）創作過無數經典，其中最廣為人知的無疑就是1965年推出的「石上鳥」胸針，品牌最負盛名的128.54克拉傳奇黃鑽（Tiffany Diamond）就曾經鑲嵌成這個造型，成為一隻輕巧珠寶小鳥停駐的寶石。
如今，品牌重新演繹這個經典設計，推出全新尚史隆伯傑高級珠寶系列（Jean Schlumberger by Tiffany）「彩虹石上鳥」（Rainbow Bird on a Rock）新作，今年春季率先推出八款「彩虹石上鳥」胸針新作，巧妙融合彩色寶石、璀璨鑽石與瑩潤珍珠，並結合金箔琺瑯（Paillonné enamel）這一複雜工藝，為經典設計賦予別樣意趣。其中特別矚目的細節，包括融入其中的Jean Schlumberger標誌性18K黃金編織元素，以及從典藏設計中汲取靈感，以微顫工藝懸掛於小鳥頭部的水滴形寶石。
八款「彩虹石上鳥」胸針的小鳥分別停駐在不同大小、色彩的精選彩色寶石上，其中一款為一顆重逾35克拉珍罕黑色蛋白石，紅色、橙色與紫色閃爍的遊彩格外迷人；另外一件作品則選用了重逾68克拉紅碧璽，以及重逾56克拉藍色碧璽，每一顆非凡寶石都洋溢著迷人的色調，並將金箔琺瑯工藝融入作品中，以致敬尚史隆伯傑對琺瑯材質的熱愛 – 他為Tiffany創作的另一件廣為人知傳世傑作就是連賈桂琳甘迺迪都風靡的金箔琺瑯手環！
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