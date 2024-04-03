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Tiffany全新石上鳥躍上彩虹！絕對經典的設計翻新

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌一顆重逾66克拉的香檳黃色鋯石，深藍色琺瑯，沙弗萊石，綠松石，粉紅色藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌一顆重逾66克拉的香檳黃色鋯石，深藍色琺瑯，沙弗萊石，綠松石，粉紅色藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供

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傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger），為珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）創作過無數經典，其中最廣為人知的無疑就是1965年推出的「石上鳥」胸針，品牌最負盛名的128.54克拉傳奇黃鑽（Tiffany Diamond）就曾經鑲嵌成這個造型，成為一隻輕巧珠寶小鳥停駐的寶石。

如今，品牌重新演繹這個經典設計，推出全新尚史隆伯傑高級珠寶系列（Jean Schlumberger by Tiffany）「彩虹石上鳥」（Rainbow Bird on a Rock）新作，今年春季率先推出八款「彩虹石上鳥」胸針新作，巧妙融合彩色寶石、璀璨鑽石與瑩潤珍珠，並結合金箔琺瑯（Paillonné enamel）這一複雜工藝，為經典設計賦予別樣意趣。其中特別矚目的細節，包括融入其中的Jean Schlumberger標誌性18K黃金編織元素，以及從典藏設計中汲取靈感，以微顫工藝懸掛於小鳥頭部的水滴形寶石。

八款「彩虹石上鳥」胸針的小鳥分別停駐在不同大小、色彩的精選彩色寶石上，其中一款為一顆重逾35克拉珍罕黑色蛋白石，紅色、橙色與紫色閃爍的遊彩格外迷人；另外一件作品則選用了重逾68克拉紅碧璽，以及重逾56克拉藍色碧璽，每一顆非凡寶石都洋溢著迷人的色調，並將金箔琺瑯工藝融入作品中，以致敬尚史隆伯傑對琺瑯材質的熱愛 – 他為Tiffany創作的另一件廣為人知傳世傑作就是連賈桂琳甘迺迪都風靡的金箔琺瑯手環！

Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌一顆重逾68克拉的紅碧璽，養殖珍珠，綠松石，粉紅色藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌一顆重逾68克拉的紅碧璽，養殖珍珠，綠松石，粉紅色藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌一顆重逾56克拉的藍色碧璽，綠松石，藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌一顆重逾56克拉的藍色碧璽，綠松石，藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，18K黃金鑲嵌一顆重逾41克拉的海藍寶石，珍珠，粉紅藍寶石，藍寶石及紫水晶。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，18K黃金鑲嵌一顆重逾41克拉的海藍寶石，珍珠，粉紅藍寶石，藍寶石及紫水晶。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，18K黃金鑲嵌一顆重逾46克拉的錳鋁榴石，綠松石，珍珠 ，粉色藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，18K黃金鑲嵌一顆重逾46克拉的錳鋁榴石，綠松石，珍珠 ，粉色藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany發表Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Rainbow Bird on a Rock「彩虹石上鳥」全新作品。圖／Tiffany提供
Tiffany發表Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Rainbow Bird on a Rock「彩虹石上鳥」全新作品。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌一顆重逾65克拉的坦桑石，玫瑰色琺瑯，藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌一顆重逾65克拉的坦桑石，玫瑰色琺瑯，藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌一顆重逾35克拉的黑色蛋白石，灰色琺瑯，深色火蛋白石，藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌一顆重逾35克拉的黑色蛋白石，灰色琺瑯，深色火蛋白石，藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌一顆重逾47克拉的黑色蛋白石，祖母綠，藍寶石，粉紅色藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列彩虹石上鳥胸針，鉑金及18K黃金鑲嵌一顆重逾47克拉的黑色蛋白石，祖母綠，藍寶石，粉紅色藍寶石及鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany發表Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Rainbow Bird on a Rock「彩虹石上鳥」全新作品。圖／Tiffany提供
Tiffany發表Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Rainbow Bird on a Rock「彩虹石上鳥」全新作品。圖／Tiffany提供
Tiffany發表Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Rainbow Bird on a Rock「彩虹石上鳥」全新作品。圖／Tiffany提供
Tiffany發表Jean Schlumberger by Tiffany高級珠寶系列Rainbow Bird on a Rock「彩虹石上鳥」全新作品。圖／Tiffany提供

Tiffany 設計師

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