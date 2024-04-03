巴斯奇亞席捲全球拍賣 富藝斯紐約香港連拍 5月登台展

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備受許多名人喜愛的已故傳奇藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）作品可能再刷新拍賣紀錄？國際拍賣行富藝斯（Phillips）宣布將於今年五月在紐約和香港舉行的春季拍賣上，呈獻三幅來自備受尊崇的弗朗西斯科佩利齊（Francesco Pellizzi）及其家族舊藏之巴斯奇亞矚目鉅作：包括領銜5月14日紐約晚拍的1982年巔峰之作《無題（埃爾瑪戰士）》，估價4,000萬美元起；以及將登香港晚拍的1982年鉅作《亞摩利人獵遊》，估價9,000萬港元起。

這三件難得的傑作將於拍前舉辦全球巡迴預展，於4月8至14日在紐約總部率先揭幕，隨後於4月23至25日在富藝斯洛杉磯的空間展出。即將登上香港拍賣的《亞摩利人獵遊》將於美國預展結束後，於5月4至5日來到在寶麗廣塲（BELLAVITA）舉行之台北預展，並在5月22至31日於位處香港西九文化區的亞洲總部展出。

弗朗西斯科佩利齊是學術雜誌《Res, Anthropology and Aesthetics》創辦人兼編輯，該刊物由哈佛大學考古與民族學博物館和芝加哥大學出版社發行。他與安迪沃荷及巴斯奇亞等藝術家為好友，並與家族收藏了許多精彩藝術傑作。這三幅非凡作品均為巴斯奇亞在巔峰時期所創作，為佩利齊在1980年代初自藝術家首位經理人安妮娜諾賽伊（Annina Nosei）的畫廊購得，保存數十載，從未現身拍賣市場。

領銜這組珍藏的《無題（埃爾瑪戰士）》作於1982年，並於1984年將其納佩利齊的收藏，這幅寬近240公分寬的作品概括了藝術家在巔峰時期的主要創作元素，極具代表性：畫作左方描繪了一個像鳥一般的「墜落天使」，配戴佈滿荊棘的王冠兼光環，盤旋於一片閃閃發光的藍色海洋，並點綴著潦草的波浪與文字「ELMAR」，暗指現代版的希臘神話人物伊卡洛斯（Icarus）即將墜落。畫面右方配戴荊棘王冠的弓箭手，則朝著伊卡洛斯的方向射出兩支箭。此作曾於1989年在紐約霍夫斯特拉博物館（Hofstra Museum）所舉行的弗朗西斯科·佩利齊（Francesco Pellizzi）收藏展中亮相，在1998年洛杉磯高古軒畫廊舉行的藝術家逝世十週年紀念展《Jean-Michel Basquiat: Paintings and Drawings 1980-1988》中展出，並作為該展覽畫冊的封面。此作最近一次公開展出是在2018至2019年於巴黎路易威登基金會所舉辦的重要巴斯奇亞歷史回顧展。

與《無題（埃爾瑪戰士）》同樣將登上5月14日紐約晚間拍賣的1981年作品《無題（著名球員肖像）》，見證了藝術家從街頭塗鴉藝術轉換到畫布創作的關鍵轉捩點，囊括了貫穿藝術家畢生創作中對種族、身份以及美國文化的探索。此作曾亮相多個極具歷史意義的展覽，包含1988年在藝術家過世幾個月後，於紐約安妮娜諾賽伊畫廊舉行的尚米榭巴斯奇亞紀念展。