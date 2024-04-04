一人出國也可以很享受！網推最適合獨旅10國家報你知

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【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「獨旅國家」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的獨旅國家排行。

當手中有一筆現金存款時，不少人會面臨一個重要的抉擇：究竟該先買房還是近年「獨旅」蔚為風潮，越來越多人選擇獨自一人踏上旅途、享受獨處的悠然時光，不過在決定欲前往的國家時，還是需要將目的地的安全性、文化差異等因素納入考量，以獲得最愉悅的旅遊體驗。我們本次便針對「獨旅國家」進行觀測，一起來看看網友推薦適合一個人旅行的國家有哪些吧！

「日本」漢字文化對獨旅新手超友善 「韓國」飲食文化需留意！

▲ 網友熱議TOP10獨旅國家 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「獨旅國家」相關話題的討論，可以發現多數網友認為「日本」是最適合獨自旅行的國家之一。

地理位置與台灣鄰近的日本，文化也相對為國人所熟悉，加上良好的治安、乾淨的市容，使網友談及獨旅時說道「從鄰近安全有漢字、物價好的日本開始，其實沒那麼困難，就當到了台灣陌生沒去過的地方」，認為只要事先做好功課便可以放心前往，是對「獨旅新手」相當友善的國家。

不少民眾更熱心補充獨旅的好處，提到「（獨旅）自由、悠閒、不用擔心顧慮旅伴喜好和自己不同⋯⋯太多優點了！」，直呼「一個人去過之後你就再也不會想要跟別人去了」。

而「韓國」也是許多網友推薦的獨旅國家。相較漢字文化的日本，多數台灣人難免擔憂在韓國會面臨較大的溝通困難，但其實在首爾、釜山等大城市，還是能在路上看到許多中文標示，有網友便提出「韓國蠻適合獨旅的啦，畢竟也是個治安好，有特別的文化特色的發展國家」。

同時也有民眾提醒，若獨自前往韓國，在飲食方面可能會受到較多限制，因韓國許多餐點「適合2人以上分食」，像是「烤肉、春川雞，部隊鍋這類食物的餐廳是不給一個人進餐廳的，除非你買兩人份自己吃」。

不過，當獨自一人克服旅途上遇到的種種不便之處及挑戰，「有不一樣的收獲解鎖後，會為自己感到驕傲」這也正是獨旅的魅力之一。

此外，若想放鬆身心靈並體驗異國風情，也可以安排一場「泰國」之旅，部分民眾可能認為泰國治安相對不佳。

不過不少有泰國獨旅經驗的網友表示「除了晚上有些路會比較陰暗要比較注意以外，我覺得都還好～他們人蠻友善的」，並大讚泰國「來回機票3000-6000太便宜了」、「食物便宜又好吃」，且景點也有山有水十分多元，認為只要「天色暗了不要離開旅宿、去之前確定有沒有危險區域儘量避開」等，適度提高警覺便能玩得非常盡興。

看完網友的分享，你是否也想趕快規劃一場只屬於自己的旅程呢？無論是為了尋找自我、體驗新文化，或是為了享受獨處時光，獨自一人踏上旅途都是一個勇敢的決定，旅途中遇到的人事物以及親身經歷的冒險與挑戰，想必都會帶來深刻的感受，成為人生中難忘的記憶篇章。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「獨旅國家」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/10~2024/03/10，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

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