創作者神隊友攜手圖文創作者 登陸台北國際插畫博覽會

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台灣知名圖文孵育計畫「創作者神隊友」為了讓新銳圖文創作者能有更多品牌曝光且與市場連結的機會，2024年將解鎖更多台灣文創盛會，4/3(三)-4/7(日)帶領「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」、「耶式人生」至花博爭豔館參與【2024台北國際插畫博覽會】，特別打造專屬創作者風格的主題互動展間，透過創作者們的作品展現屬於他們的主打歌。

「創作者神隊友」也推出一系列寵粉活動，活動期間凡追蹤四位創作者及「創作者神隊友」的Instagram，就能獲得限量創作者聯名卡帶造型便條紙，而於「創作者神隊友」所配合的 36 位圖文創作者展場攤位中消費滿$300元即可累積一點(各攤位消費金額不可累計)，累積滿五點可任選一款創作者品牌相片轉印框，連假期間創作者們將用盡全力療癒粉絲，喜愛圖文插畫的粉絲手刀衝囉!

神隊友攜創作者們登場文創盛會 寵粉活動不間斷 點燃粉絲們的文創魂

2024/04/03(三)至04/07(日)「創作者神隊友」將帶領「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」、「耶式人生」參與【2024台北國際插畫博覽會】，主題展間打造了紀念框轉印機、創作者品牌牆等趣味設計，邀請粉絲一同共創屬於你們的主打歌旋律。除了體驗獨家設計更有獨家贈品大放送活動，凡追蹤「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」、「耶式人生」及「創作者神隊友」Instagram即可兌換限量卡帶造型便利紙，此外，於【創作者神隊友】所配合的36位創作者攤位中購買周邊商品滿300元即可獲得一點(各攤位消費金額不可累計)，集滿五點更可任選一款創作者限定轉印框，數量有限千萬不要錯過。

「創作者神隊友」帶領「緩緩」（圖左）、「炸蝦狗狗」（圖右）登陸2024台北插畫博覽會。圖／beanfun!提供

「創作者神隊友」帶領「起司貝爾」（圖左）、「耶式人生」（圖右）登陸2024台北插畫博覽會。圖／beanfun!提供

「創作者神隊友攤位」打造紀念框轉印機 、創作者品牌牆等趣味設計等你來體驗！。圖／beanfun!提供

限時必收!超夯圖文創作者獻上超卡哇伊的周邊小物 連假快來購買你的心頭好

四位圖文創作者「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」、「耶式人生」本次各自準備豐富的超萌周邊來與大家見面，包含超Ｑ玩偶、偶像口收集冊、吊飾、蠟燭、T恤、鑰匙圈、刺繡襪與玻璃杯等限量主題商品，滿滿可愛又療癒的周邊都已經準備好等著融化你，連假期間快前往【2024台北國際插畫博覽會】為你最喜愛的萌Q創作者支持應援吧!

圖文創作者「緩緩」推出超萌限定周邊商品：偶像口收集冊、 娃娃（圖上）， 「炸蝦狗狗」於活動期間販售超萌刺繡吊飾（圖下）。圖／beanfun!提供

圖文創作者「起司貝爾」羊毛氈吊飾、 蠟燭、 T恤限量販售中，「耶式人生」也推出刺繡襪、 吊飾等限定周邊商品。圖／beanfun!提供

【2024 台北國際插畫博覽會】創作者神隊友攤位活動資訊

✦ 活動地點：花博爭豔館（台北市中山區玉門街1號）

✦ 攤位編號：C602

✦ 活動展期：2024/4/4(四)～4/7(日) 10:00-18:00

✦ 創作者神隊友IG： https://www.instagram.com/bfcreators/

✦ 滿額累點贈創作者限定轉印框之合作創作者：Vivianshen、MYAOWL喵喔、澤澤貓、倒呱 «Dried Tofu»、sora.sora_、山東饅頭/Sentimental、WUWU插畫、安怎？Ann-Nua、噗尼 | Mobell、蘇蘇島 Susu Island、bearsun日日熊、鼠泥寶寶 Potato Mouse、MaiKaoAiChiou - 麥考艾裘、CHOCHO 戳戳、小雞崴力、茶浣熊 Tanukii、nozomii｜ゾミうさぎ、HiHi搗蛋鬼、查高ChaKao、緩緩、起司貝爾、炸蝦狗狗、耶式人生、CHIH HSIN 小寧、小喵WE、小心臟 Little Heart、方坊 Square Studio、Momi 哞咪、熊老闆BearBoss、灰黑集白、doudle studio、雞兔同龍：機大王x哈囉兔兔、日頭、YUNYUN插畫所、周氏喵喵 CHOÜ‘S CAT、胖古人