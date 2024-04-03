來自父親的戰爭陰影 袁廣鳴打造威尼斯雙年展台灣館

俄烏戰爭之後，台灣在國際上被視為遭戰爭陰影壟罩的小島。第60屆威尼斯國際美術雙年展即將於20日正式開展，全世界逾70個國家參與，台北市立美術館(北美館)邀藝術家袁廣鳴與策展人陳暢打造的台灣館「日常戰爭（Everyday War）」，將代表台灣直接回應此一形象，透過袁廣鳴這十年來的作品，探索戰爭對台灣人造成的隱慮及威脅。

記者會上，袁廣鳴播放剛出爐的錄像作品「日常戰爭」，鏡頭從一個平凡平常的典型台灣套房展開，微風吹動報紙、魚缸裡魚兒自在優游，桌上的液晶螢幕則播放電玩youtuber談論戰爭遊戲。爆炸聲突然響起，玻璃碎裂、盆栽傾倒，房間徹底摧毀了，但螢幕裡的戰爭還是繼續進行......始終不曾出現的主角究竟是在戰爭中失蹤了，還是戰爭的製造者；這究竟是戰爭，還是只是戰爭遊戲?帶給觀眾震撼之後的省思。

袁廣鳴此次將在台灣館展示七件作品，包括紀錄太陽花學運撤場前夕的「佔領第561小時」、「預言」、「日常演習」、「日常戰爭」、「棲居如詩」等，涵蓋單頻道錄像、裝置型錄像投影、動力裝置及平面素描。北美館館長王俊傑表示，本屆威尼斯藝術雙年展的主題是「處處都是外人(Foreigners Everywhere)」，台灣館的「日常戰爭」正好巧妙地呼應疫情後全球化之下，全世界面臨的各種問題，包括移民與戰爭。

記者會中還首度公開另一件新作「扁平世界」，是袁廣鳴運用Google全球街景資料庫（Google street view）完成的網路影音作品。從台灣代表性的街景開始，將世界上類似的城市、鄉鎮、高山、海邊等，藉由程式多項篩選及限定相同的中心點及透視，無縫接軌地創建了一個超時空縮時的道路序列影像。

「這是網路時代的『新公路電影』」。袁廣鳴表示，整個世界的街景在無國界的網路裡頓時成為「扁平的世界」，形成一個不斷往前的迴圈風景。在尋找Google全球街景資料庫的過程中，他發現經濟弱勢、共產主義與戰爭中的國家，在Google全球街景資料庫往往缺席，資料庫彷彿成為全球政治與經濟的縮影。

「這一切都來自我的父親。」袁廣鳴說，影片中雖然沒刻意提及父親，但他創作的靈感與動機皆來自父親。袁廣鳴的父親生於山東，18歲就因戰爭來到台灣，40年回不了家。「大悲劇雖然不是發生在我身上，但我從父親身上遺傳這種對家的概念。」袁廣鳴說，對父親那一代人來說，「家像一個氣球，就斷了線漂浮在空中，你知道有卻不知道在哪」，這是戰爭在台灣烙下的永恆陰影。

袁廣鳴成為藝術家之後，開始思索戰爭帶給父親以及他的影響。他從2001年開始構思這一系列作品，2021年付諸創作，2023年便接到北美館的邀約，彷彿冥冥中自有安排。

「在當下的世界。恐懼與勇氣未必並存，思想與行動也不常合一。」策展人陳暢是舊金山亞洲藝術博物館的資深策展人，透過錄影表達對台灣館「日常戰爭」的看法。她表示，袁廣鳴此一系列從一個非常居家與平民的視角，闡述他個人在台灣的內心世界，以及他對具體事件的觀察和紀錄，「我們既看到撕裂，也能體會彌合，有破壞也有建立。」他認為，袁廣鳴讓「日常中的戰爭」與「戰爭中的日常」成為具普世性的當代藝術語境。

王俊傑表示，位於威尼斯聖馬可廣場普里奇歐尼宮邸的台灣館將於18日開幕。當日下午舉行「公眾論壇：如島嶼思考」（Public Forum: Thinking Like an Island），將從台灣的「島嶼思維」（island-thinking）做為出發點，聚焦於藝術與當代地緣政治中的競合關係。藝術家袁廣鳴、策展人陳暢與受邀來自美國舊金山亞洲藝術博物館、英國泰德美術館、阿布達比古根漢美術館的3位策展人將共同針對本次展覽深度討論。