從小吃到大！板橋鼎庭牛排驚傳停業 饕客不信親見「頂讓公告」崩潰
新北市板橋大仁街鼎庭（大庭）牛排，是板橋知名排隊平價美式，日前在臉書公告「即日起結束營業頂讓中」，網友不信親自到場確認，發現頂讓公告，集體在網路上崩潰，強調「我今天才想去買」，直呼大庭的味道從小吃到大都沒變，希望還有機會能夠再開。記者撥打頂讓公告電話沒人接，不知其詳細停業原因。
板橋大庭牛排是板橋知名排隊美食，即便晚上10點，依然是大排長龍，改名為鼎庭牛排後依然大排長龍，許多從小在板橋長大的民眾，直呼是「必吃美食」。
不料日前臉書無預表示「即日起結束營業頂讓中」，網友看到留言直言「不是真的吧！」，「從80元吃到現在，單身吃到現在兩個小孩都愛吃，我們繼續等待」、「不要啊⋯難得的美味不能消失啊」、「超級難過」，近日有網友不死心再次造訪，果然看到頂讓公告，直呼崩潰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言