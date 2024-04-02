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從小吃到大！板橋鼎庭牛排驚傳停業 饕客不信親見「頂讓公告」崩潰

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋鼎庭（大庭）牛排驚傳停業，饕客哀嚎。圖／摘自鼎庭牛排臉書
板橋鼎庭（大庭）牛排驚傳停業，饕客哀嚎。圖／摘自鼎庭牛排臉書

新北市板橋大仁街鼎庭（大庭）牛排，是板橋知名排隊平價美式，日前在臉書公告「即日起結束營業頂讓中」，網友不信親自到場確認，發現頂讓公告，集體在網路上崩潰，強調「我今天才想去買」，直呼大庭的味道從小吃到大都沒變，希望還有機會能夠再開。記者撥打頂讓公告電話沒人接，不知其詳細停業原因。

板橋大庭牛排是板橋知名排隊美食，即便晚上10點，依然是大排長龍，改名為鼎庭牛排後依然大排長龍，許多從小在板橋長大的民眾，直呼是「必吃美食」。

不料日前臉書無預表示「即日起結束營業頂讓中」，網友看到留言直言「不是真的吧！」，「從80元吃到現在，單身吃到現在兩個小孩都愛吃，我們繼續等待」、「不要啊⋯難得的美味不能消失啊」、「超級難過」，近日有網友不死心再次造訪，果然看到頂讓公告，直呼崩潰。

牛排

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