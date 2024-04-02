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香奈兒基金會2024 NEXT Prize 全球10位當代藝術家獲獎

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一、跨領域藝術家Tolia Astakhishvili。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一、跨領域藝術家Tolia Astakhishvili。圖／香奈兒提供

香奈兒文化基金（CHANEL Culture Fund）於2021年首度頒發國際藝術文化獎項「NEXT Prize」，日前公布這個兩年一度獎項的第二屆10位獲獎者，他們分別在不同的領域重新定義當代藝術、體現香奈兒品牌推動創新的使命。每位得獎人將獲得10萬歐元的獎金，並能參加為期2年的導師暨人脈交流社群網路計劃。

延續品牌百年以來在藝文贊助上的傳統，香奈兒文化基金設立「NEXT Prize」全球計畫，以加速推動文化發展的理念。本次10位得獎者分別來自六個國家，橫跨四大洲，包括英國、美國、愛爾蘭、巴西、新加坡和喬治亞。其作品橫跨視覺藝術、電影、舞蹈、電玩遊戲設計、表演、歌劇與數位藝術。2024年評審委員包括女演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、藝術家曹斐、以及策展人列格西羅素（ Legacy Russell）與漢斯烏爾里希奧布里斯特（Hans Ulrich Obrist ）。

★2024 CHANEL NEXT Prize得主

●Tolia Astakhishvili出生於喬治亞提比里西（Tbilisi），現居柏林與提比里西，是一位跨領域藝術家，以繪畫為根基擴展到其他媒材，主要從事裝置藝術創作，並經常融入其他藝術家的創作，她認為這種合作過程能「為個人與集體經驗敘述創造空間。」他近期個展皆於德國舉行，並將於2024年在紐約皇后區雕塑中心（Sculpture Center）舉辦美國的首次個展。

●Kantemir Balagov是一位電影創作者，出生於俄羅斯，現居美國，師承俄羅斯知名導演 Alexander Sokurov，其導演處女作《親密不親密》（Closeness）於摘下2017年坎城影展的費比西國際影評人獎與2018年法國昂熱影展的評審團大獎。2019年拍攝的第二部影片《裂愛》（Beanpole）榮獲2019年坎城影展「一種注目最佳導演獎」（Un Certain Regard），並成為俄羅斯角逐美國奧斯卡金像獎的作品。

●Oona Doherty是一位活躍在當代舞蹈界前線的編舞家，出生於北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast），現居法國馬賽，在全球累積十多年的表演資歷。她的表演方式真實坦誠且扣人心弦，刻劃現實生活中的情境，角色容易讓人產生共鳴。 她在2021年威尼斯舞蹈雙年展上榮獲銀獅獎，並於2023年擔任倫敦國家青年舞蹈團的客座藝術總監。她目前在法國艾克斯普羅旺斯（Aix-en-Provence）的黑亭普雷祖卡芭蕾舞團（Ballet Preljocaj）任職協同藝術家，正在創作全新舞蹈作品《Specky Clark》。

●紐約曼哈頓出身的Sam Eng，是一位自學成才的獨立遊戲開發者遊戲開發者，在視覺藝術和遊戲設計的交界領域辛勤耕耘。他目前正在開發的遊戲《SKATE STORY》探索克服自身限制的體驗，由玻璃組成玩家的身體，化身為在地下世界騎乘滑板的惡魔，預計將於2024年由Devolver Digital發布。他於2018年在Nintendo Switch上獨立推出的首款遊戲《Zarvot》在PAX Prime遊戲展和IndieCade East國際獨立遊戲節中大受肯定。他與數位藝術家Ian Cheng合作打造出著名的裝置藝術作品《Emissaries》和《B.O.B. (Bag of Beliefs)》。

●來自新加坡的Ho Tzu Nyen作品包括動畫、影片、表演和裝置藝術，透過挪用並重塑神話和歷史，質疑現實和歷史的建構方式。他的大部分作品都與新加坡息息相關，延伸並融入東南亞和東亞其他文化的神話和歷史。他代表新加坡參加第 54 屆威尼斯雙年展，同時也曾在日本、德國、西班牙的重要美術機構舉辦個展。主題為《Ho Tzu Nyen: Time & the Tiger》的一項調查回顧展覽於2023年在新加坡美術館揭幕，後於今年在首爾、紐約、盧森堡等底巡迴展出，他也將於4月起在東京都現代美術館，舉辦名為《A for Agents》的個展。

●Fox Maxy出生於美國聖地牙哥，是一位視覺藝術家和導演，作品根植於對安全、土地和水的健康、生存、快樂和耐受力深刻的個人反思。她的作品挑戰恐怖片和紀錄片的範疇，第一部長片《Gush》於 2023 年在日舞影展首映，以Maxy多年來蒐集的視聽素材打造出一幅拼貼畫，針對恐怖和生存進行如萬花筒般的多樣化研究，歌頌友誼和永不磨滅的堅毅精神。Maxy的作品曾在紐約現代藝術博物館、多倫多國際影展、鹿特丹影展、imagineNATIVE電影節、洛杉磯郡立藝術館、BlackStar電影節和紐約林肯表演藝術中心放映。Maxy目前正在拍攝第二部長片《$hy Heart》，聚焦心理健康的重要性。

●藝名為Moor Mother的Camae Ayewa，是一位出生並居住於美國的音樂家、詩人和視覺藝術家，她的創作融合自由爵士樂、電子樂和古典樂等多種音樂流派，透過結合檔案作曲、現場錄音和她自己的拼貼作品，創造出能夠跨越歷史洪流的聲音景觀。她以Moor Mother的藝名登台演出，共發行過《The Great Bailout》、《Jazz Codes》等八張專輯，為自由爵士團體《Irreversible Entanglements》的共同領導人，並與Rasheedah Phillips共組《Black Quantum Futurism》。 Ayewa獲獎無數，包括2016年Leeway Transformation獎、2018年The Kitchen首屆新銳藝術家獎，以及2023年德國爵士樂年度國際音樂家獎。她的作品曾在美國紐約古根漢美術館、大都會藝術博物館和卡內基音樂廳、卡塞爾文獻展、德國柏林爵士音樂節以及倫敦巴比肯藝術中心等地演出。

●出生於巴西利亞，現居巴西戈亞尼亞（Goiânia）的Dalton Paula是一位藝術家和教育家，運用繪畫和攝影為被世人遺忘的巴西人物創作貼近內心的肖像畫，實踐聚焦未經巴西歷史認可的群體，特別是離散至當地的非洲僑民。Paula的作品經常以坎東布萊教的禮拜場所「terreiros」為中心，他同時深入研究「quilombos」的歷史，意為逃亡奴隸在內陸聚集和定居的地點。 Paula曾於在紐約、聖保羅等地舉辦個展。他的作品將於第60屆威尼斯雙年展展出。

●Anna Thorvaldsdottir出生於冰島，現居大倫敦，是當代古典樂界最具風格的作曲家之一。 她獨樹一格的音樂世界結合非傳統的細微差別、和聲和抒情特質，譜出不斷演化的音效生態系統，作品在國際上廣泛地演出，並受到許多世界領先的管弦樂團、樂團和藝術組織的委託，其中包括柏林愛樂樂團、紐約愛樂樂團、洛杉磯愛樂樂團、巴黎交響樂團、巴黎當代樂團、英國廣播公司逍遙音樂會及卡內基音樂廳。她為交響樂團創作的獨特作品亦為她贏得紐約愛樂樂團、林肯中心、北歐理事會和艾弗斯學院的獎項。

●Davón Tines出生於維吉尼亞州，現居美國巴爾的摩，是一位歌手、創作者和策展人，在戲劇和歌劇中擔任低男中音。他透過聲音的力量和打破常規的表演方式推動古典樂界的發展，表演融合歌劇、流行歌曲、靈歌和福音音樂，講述堅持不懈與人際關係的個人故事。他曾於2018年獲得林肯中心新銳藝術家獎，2019年被《時代》雜誌譽為「新世代未來領袖」，2020年獲頒Sphinx基金會卓越獎章、榮獲美國全國教育協會人權和民權獎。他的表演足跡遍佈世界，包括最近與紐約愛樂樂團和洛杉磯愛樂樂團合作，今年4月他將首度登上紐約大都會歌劇院演出。

2024 CHANEL NEXT Prize得主之一Camae Ayewa，藝名為Moor Mother，是一位出生並居住於美國的音樂家、詩人和視覺藝術家。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一Camae Ayewa，藝名為Moor Mother，是一位出生並居住於美國的音樂家、詩人和視覺藝術家。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一、Kantemir Balagov是藝術家和電影創作者。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一、Kantemir Balagov是藝術家和電影創作者。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一Davón Tines是一位歌手、創作者和策展人。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一Davón Tines是一位歌手、創作者和策展人。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一Dalton Paula是一位藝術家和教育家。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一Dalton Paula是一位藝術家和教育家。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一Ho Tzu Nyen作品包括動畫、影片、表演和裝置藝術。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一Ho Tzu Nyen作品包括動畫、影片、表演和裝置藝術。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一、視覺藝術家和導演Fox Maxy。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一、視覺藝術家和導演Fox Maxy。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一Oona Doherty是一位活躍在當代舞蹈界前線的編舞家。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一Oona Doherty是一位活躍在當代舞蹈界前線的編舞家。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一Sam Eng是一名獨立遊戲開發者，在視覺藝術和遊戲設計的交界領域辛勤耕耘。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一Sam Eng是一名獨立遊戲開發者，在視覺藝術和遊戲設計的交界領域辛勤耕耘。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一Anna Thorvaldsdottir是當代古典樂界最具風格的作曲家之一。圖／香奈兒提供
2024 CHANEL NEXT Prize得主之一Anna Thorvaldsdottir是當代古典樂界最具風格的作曲家之一。圖／香奈兒提供

藝術家 香奈兒

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