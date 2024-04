香奈兒基金會2024 NEXT Prize 全球10位當代藝術家獲獎

香奈兒文化基金(CHANEL Culture Fund)於2021年首度頒發國際藝術文化獎項「NEXT Prize」,日前公布這個兩年一度獎項的第二屆10位獲獎者,他們分別在不同的領域重新定義當代藝術、體現香奈兒品牌推動創新的使命。每位得獎人將獲得10萬歐元的獎金,並能參加為期2年的導師暨人脈交流社群網路計劃。

延續品牌百年以來在藝文贊助上的傳統,香奈兒文化基金設立「NEXT Prize」全球計畫,以加速推動文化發展的理念。本次10位得獎者分別來自六個國家,橫跨四大洲,包括英國、美國、愛爾蘭、巴西、新加坡和喬治亞。其作品橫跨視覺藝術、電影、舞蹈、電玩遊戲設計、表演、歌劇與數位藝術。2024年評審委員包括女演員蒂妲史雲頓(Tilda Swinton)、藝術家曹斐、以及策展人列格西羅素( Legacy Russell)與漢斯烏爾里希奧布里斯特(Hans Ulrich Obrist )。

★2024 CHANEL NEXT Prize得主

●Tolia Astakhishvili出生於喬治亞提比里西(Tbilisi),現居柏林與提比里西,是一位跨領域藝術家,以繪畫為根基擴展到其他媒材,主要從事裝置藝術創作,並經常融入其他藝術家的創作,她認為這種合作過程能「為個人與集體經驗敘述創造空間。」他近期個展皆於德國舉行,並將於2024年在紐約皇后區雕塑中心(Sculpture Center)舉辦美國的首次個展。

●Kantemir Balagov是一位電影創作者,出生於俄羅斯,現居美國,師承俄羅斯知名導演 Alexander Sokurov,其導演處女作《親密不親密》(Closeness)於摘下2017年坎城影展的費比西國際影評人獎與2018年法國昂熱影展的評審團大獎。2019年拍攝的第二部影片《裂愛》(Beanpole)榮獲2019年坎城影展「一種注目最佳導演獎」(Un Certain Regard),並成為俄羅斯角逐美國奧斯卡金像獎的作品。

●Oona Doherty是一位活躍在當代舞蹈界前線的編舞家,出生於北愛爾蘭貝爾法斯特(Belfast),現居法國馬賽,在全球累積十多年的表演資歷。她的表演方式真實坦誠且扣人心弦,刻劃現實生活中的情境,角色容易讓人產生共鳴。 她在2021年威尼斯舞蹈雙年展上榮獲銀獅獎,並於2023年擔任倫敦國家青年舞蹈團的客座藝術總監。她目前在法國艾克斯普羅旺斯(Aix-en-Provence)的黑亭普雷祖卡芭蕾舞團(Ballet Preljocaj)任職協同藝術家,正在創作全新舞蹈作品《Specky Clark》。

●紐約曼哈頓出身的Sam Eng,是一位自學成才的獨立遊戲開發者遊戲開發者,在視覺藝術和遊戲設計的交界領域辛勤耕耘。他目前正在開發的遊戲《SKATE STORY》探索克服自身限制的體驗,由玻璃組成玩家的身體,化身為在地下世界騎乘滑板的惡魔,預計將於2024年由Devolver Digital發布。他於2018年在Nintendo Switch上獨立推出的首款遊戲《Zarvot》在PAX Prime遊戲展和IndieCade East國際獨立遊戲節中大受肯定。他與數位藝術家Ian Cheng合作打造出著名的裝置藝術作品《Emissaries》和《B.O.B. (Bag of Beliefs)》。

●來自新加坡的Ho Tzu Nyen作品包括動畫、影片、表演和裝置藝術,透過挪用並重塑神話和歷史,質疑現實和歷史的建構方式。他的大部分作品都與新加坡息息相關,延伸並融入東南亞和東亞其他文化的神話和歷史。他代表新加坡參加第 54 屆威尼斯雙年展,同時也曾在日本、德國、西班牙的重要美術機構舉辦個展。主題為《Ho Tzu Nyen: Time & the Tiger》的一項調查回顧展覽於2023年在新加坡美術館揭幕,後於今年在首爾、紐約、盧森堡等底巡迴展出,他也將於4月起在東京都現代美術館,舉辦名為《A for Agents》的個展。

●Fox Maxy出生於美國聖地牙哥,是一位視覺藝術家和導演,作品根植於對安全、土地和水的健康、生存、快樂和耐受力深刻的個人反思。她的作品挑戰恐怖片和紀錄片的範疇,第一部長片《Gush》於 2023 年在日舞影展首映,以Maxy多年來蒐集的視聽素材打造出一幅拼貼畫,針對恐怖和生存進行如萬花筒般的多樣化研究,歌頌友誼和永不磨滅的堅毅精神。Maxy的作品曾在紐約現代藝術博物館、多倫多國際影展、鹿特丹影展、imagineNATIVE電影節、洛杉磯郡立藝術館、BlackStar電影節和紐約林肯表演藝術中心放映。Maxy目前正在拍攝第二部長片《$hy Heart》,聚焦心理健康的重要性。

●藝名為Moor Mother的Camae Ayewa,是一位出生並居住於美國的音樂家、詩人和視覺藝術家,她的創作融合自由爵士樂、電子樂和古典樂等多種音樂流派,透過結合檔案作曲、現場錄音和她自己的拼貼作品,創造出能夠跨越歷史洪流的聲音景觀。她以Moor Mother的藝名登台演出,共發行過《The Great Bailout》、《Jazz Codes》等八張專輯,為自由爵士團體《Irreversible Entanglements》的共同領導人,並與Rasheedah Phillips共組《Black Quantum Futurism》。 Ayewa獲獎無數,包括2016年Leeway Transformation獎、2018年The Kitchen首屆新銳藝術家獎,以及2023年德國爵士樂年度國際音樂家獎。她的作品曾在美國紐約古根漢美術館、大都會藝術博物館和卡內基音樂廳、卡塞爾文獻展、德國柏林爵士音樂節以及倫敦巴比肯藝術中心等地演出。

●出生於巴西利亞,現居巴西戈亞尼亞(Goiânia)的Dalton Paula是一位藝術家和教育家,運用繪畫和攝影為被世人遺忘的巴西人物創作貼近內心的肖像畫,實踐聚焦未經巴西歷史認可的群體,特別是離散至當地的非洲僑民。Paula的作品經常以坎東布萊教的禮拜場所「terreiros」為中心,他同時深入研究「quilombos」的歷史,意為逃亡奴隸在內陸聚集和定居的地點。 Paula曾於在紐約、聖保羅等地舉辦個展。他的作品將於第60屆威尼斯雙年展展出。

●Anna Thorvaldsdottir出生於冰島,現居大倫敦,是當代古典樂界最具風格的作曲家之一。 她獨樹一格的音樂世界結合非傳統的細微差別、和聲和抒情特質,譜出不斷演化的音效生態系統,作品在國際上廣泛地演出,並受到許多世界領先的管弦樂團、樂團和藝術組織的委託,其中包括柏林愛樂樂團、紐約愛樂樂團、洛杉磯愛樂樂團、巴黎交響樂團、巴黎當代樂團、英國廣播公司逍遙音樂會及卡內基音樂廳。她為交響樂團創作的獨特作品亦為她贏得紐約愛樂樂團、林肯中心、北歐理事會和艾弗斯學院的獎項。