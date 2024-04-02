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De Beers頂尖彩鑽登台展 大自然獻奇蹟罕見藍鑽、紫鑽

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「De Beers Inspired by Nature頂級珠寶展」自2024年4月3日起至5月5日止於店上舉辦。圖／De Beers提供
「De Beers Inspired by Nature頂級珠寶展」自2024年4月3日起至5月5日止於店上舉辦。圖／De Beers提供

創立逾135年的鑽石專家De Beers，自2024年4月3日起至5月5日止，於台北101旗艦店與台中大遠百精品店舉辦「Inspired by Nature」頂級珠寶展，呈獻一系列近30件價值非凡的頂尖彩鑽與大克拉全美白鑽，以動人的設計襯托備受喜愛的粉鑽、藍鑽、紫鑽、橘鑽等珍貴罕見的大自然珍奇瑰寶，並特別展出一顆由De Beers在波札那發掘而出、重達111.95克拉的白色鑽石原石，見證天然奇蹟之美。

「De Beers Inspired by Nature頂級珠寶展」自2024年4月3日起至5月5日止於店上舉辦。圖／De Beers提供
「De Beers Inspired by Nature頂級珠寶展」自2024年4月3日起至5月5日止於店上舉辦。圖／De Beers提供

此次展出焦點為Natural Works of Art系列的非凡美鑽頂級珠寶作品，除了精心挑選與生俱來優越絕倫的條件的鑽石，更經De Beers鑽石大師巧手雕琢，綻放絢麗奪目的火彩。焦點之一為一枚重達 2.13 克拉的帶紫色的粉紅鑽，De Beers秉持「美感至上」的藝術理念和匠心技藝，實現其梨形切割高難度的精緻曲線，並以雙圈密釘微鑲鑽石襯托其獨具魅力的天然濃郁粉色調。另一款梨形切割藍鑽，色濃明亮、重達1.26克拉，以吊墜的珠寶形式為臉龐增添光彩。還有一枚重1.09克拉帶粉色的雷迪恩式切割紫鑽，罕見色彩令人一見難忘。

於珠寶展期間來台展出的111.95克拉鑽石原石。圖／De Beers提供
於珠寶展期間來台展出的111.95克拉鑽石原石。圖／De Beers提供

而永遠不敗的璀燦白鑽，本次展出多件包含橢圓形、心形、枕形、梨形與圓形明亮式等切割的設計，重量自10克拉至30克拉不等，為擁有不同收藏目的的藏家提供多樣豐富的選擇。此番鑑賞重點之一還包括受大自然啟發的全新羹及珠寶創作，包括以層層疊疊的靈動鑲鑽花瓣演繹南非帝王花的Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring套組，結合白鑽與綠玉髓刻畫極光之美的The Alchemist of Light系列Midnight Aura套組，以及以振翅飛舞的帝王蝶致敬大自然無限生命力的Portraits of Nature系列 butterfly高級珠寶作品。

「De Beers Inspired by Nature頂級珠寶展」自2024年4月3日起至5月5日止於店上舉辦。圖／De Beers提供
「De Beers Inspired by Nature頂級珠寶展」自2024年4月3日起至5月5日止於店上舉辦。圖／De Beers提供

在活動中，De Beers同時呈獻「Unveiling the Extraordinary」品牌工藝故事，透過六個不同篇章引人入勝的敘事和迷人的影像，展現De Beers珠寶作品的非凡創作過程，突顯De Beers這家在世界上唯一一間與鑽石來源地擁有直接連結的頂級珠寶公司，在開採、切割和拋光品質非凡的天然鑽石，並將其打造成瑰麗精湛的藝術珍品方面的獨特技藝，以及符合道德章程且永續開採所帶來的正面影響。

「De Beers Inspired by Nature頂級珠寶展」

期間：2024年4月3日起至5月5日止，歡迎電洽預約鑑賞

地點：

De Beers台北101旗艦店（台北101購物中心二樓）02-8101-7707

De Beers台中大遠百精品店（台中大遠百一樓）04-2250-3380

Aura高級珠寶雷迪恩式切割紫鑽戒指，主鑽為1.09克拉濃彩帶粉紅色的紫鑽，價格店洽。圖／De Beers提供（必放）
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Aura Double Halo高級珠寶梨形切割藍鑽吊墜項鍊，主鑽為1.26克拉濃彩藍鑽，價格店洽。圖／De Beers提供（必放）
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DB Classic高級珠寶橢圓形切割鑽石戒指，主鑽30.08克拉，價格店洽。圖／De Beers提供
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Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring 18K白金鑽石吊墜項鍊，約392萬元。圖／De Beers提供
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Aura高級珠寶心形切割粉紅鑽戒指，主鑽為3.47克拉淡彩帶紫色的粉紅鑽，價格店洽。圖／De Beers提供
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Aura Double Halo高級珠寶梨形切割粉紅鑽戒指，主鑽為2.13克拉濃彩帶紫色的粉紅鑽，價格店洽。圖／De Beers提供（必放）
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DB Classic 高級珠寶心形切割鑽石密釘鑲鑽戒指，主鑽18.03克拉(3)
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Poinçon高級珠寶雷迪恩式切割粉紅鑽戒指，主鑽為1.03克拉艷彩帶紫色的粉紅鑽，價格店洽。圖／De Beers提供
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Aura高級珠寶枕形切割藍鑽戒指，主鑽為0.62克拉艷彩藍鑽，價格店洽。圖／De Beers提供
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Aura高級珠寶梨形切割橘鑽垂墜式耳環，主鑽為1.03 克拉與1.01克拉的梨形切割艷彩帶黃色的橘鑽，價格店洽。圖／De Beers提供
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台北101 珠寶 鑽石

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