De Beers頂尖彩鑽登台展 大自然獻奇蹟罕見藍鑽、紫鑽

創立逾135年的鑽石專家De Beers,自2024年4月3日起至5月5日止,於台北101旗艦店與台中大遠百精品店舉辦「Inspired by Nature」頂級珠寶展,呈獻一系列近30件價值非凡的頂尖彩鑽與大克拉全美白鑽,以動人的設計襯托備受喜愛的粉鑽、藍鑽、紫鑽、橘鑽等珍貴罕見的大自然珍奇瑰寶,並特別展出一顆由De Beers在波札那發掘而出、重達111.95克拉的白色鑽石原石,見證天然奇蹟之美。

「De Beers Inspired by Nature頂級珠寶展」自2024年4月3日起至5月5日止於店上舉辦。圖/De Beers提供

此次展出焦點為Natural Works of Art系列的非凡美鑽頂級珠寶作品,除了精心挑選與生俱來優越絕倫的條件的鑽石,更經De Beers鑽石大師巧手雕琢,綻放絢麗奪目的火彩。焦點之一為一枚重達 2.13 克拉的帶紫色的粉紅鑽,De Beers秉持「美感至上」的藝術理念和匠心技藝,實現其梨形切割高難度的精緻曲線,並以雙圈密釘微鑲鑽石襯托其獨具魅力的天然濃郁粉色調。另一款梨形切割藍鑽,色濃明亮、重達1.26克拉,以吊墜的珠寶形式為臉龐增添光彩。還有一枚重1.09克拉帶粉色的雷迪恩式切割紫鑽,罕見色彩令人一見難忘。

於珠寶展期間來台展出的111.95克拉鑽石原石。圖/De Beers提供

而永遠不敗的璀燦白鑽,本次展出多件包含橢圓形、心形、枕形、梨形與圓形明亮式等切割的設計,重量自10克拉至30克拉不等,為擁有不同收藏目的的藏家提供多樣豐富的選擇。此番鑑賞重點之一還包括受大自然啟發的全新羹及珠寶創作,包括以層層疊疊的靈動鑲鑽花瓣演繹南非帝王花的Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring套組,結合白鑽與綠玉髓刻畫極光之美的The Alchemist of Light系列Midnight Aura套組,以及以振翅飛舞的帝王蝶致敬大自然無限生命力的Portraits of Nature系列 butterfly高級珠寶作品。

「De Beers Inspired by Nature頂級珠寶展」自2024年4月3日起至5月5日止於店上舉辦。圖/De Beers提供

在活動中,De Beers同時呈獻「Unveiling the Extraordinary」品牌工藝故事,透過六個不同篇章引人入勝的敘事和迷人的影像,展現De Beers珠寶作品的非凡創作過程,突顯De Beers這家在世界上唯一一間與鑽石來源地擁有直接連結的頂級珠寶公司,在開採、切割和拋光品質非凡的天然鑽石,並將其打造成瑰麗精湛的藝術珍品方面的獨特技藝,以及符合道德章程且永續開採所帶來的正面影響。

「De Beers Inspired by Nature頂級珠寶展」 期間:2024年4月3日起至5月5日止,歡迎電洽預約鑑賞 地點: De Beers台北101旗艦店(台北101購物中心二樓)02-8101-7707 De Beers台中大遠百精品店(台中大遠百一樓)04-2250-3380

Aura高級珠寶雷迪恩式切割紫鑽戒指,主鑽為1.09克拉濃彩帶粉紅色的紫鑽,價格店洽。圖/De Beers提供(必放)

Aura Double Halo高級珠寶梨形切割藍鑽吊墜項鍊,主鑽為1.26克拉濃彩藍鑽,價格店洽。圖/De Beers提供(必放)

DB Classic高級珠寶橢圓形切割鑽石戒指,主鑽30.08克拉,價格店洽。圖/De Beers提供

Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring 18K白金鑽石吊墜項鍊,約392萬元。圖/De Beers提供

Aura高級珠寶心形切割粉紅鑽戒指,主鑽為3.47克拉淡彩帶紫色的粉紅鑽,價格店洽。圖/De Beers提供

Aura Double Halo高級珠寶梨形切割粉紅鑽戒指,主鑽為2.13克拉濃彩帶紫色的粉紅鑽,價格店洽。圖/De Beers提供(必放)

DB Classic 高級珠寶心形切割鑽石密釘鑲鑽戒指,主鑽18.03克拉(3)

Poinçon高級珠寶雷迪恩式切割粉紅鑽戒指,主鑽為1.03克拉艷彩帶紫色的粉紅鑽,價格店洽。圖/De Beers提供

Aura高級珠寶枕形切割藍鑽戒指,主鑽為0.62克拉艷彩藍鑽,價格店洽。圖/De Beers提供