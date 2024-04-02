快訊

獨／被爆趁女友出國劈腿 朱軒洋、吳卓源何時擦出愛火？關鍵時間曝光

雙載機車猛撞資源回收車 2未成年少年重創倒地命危送醫

鯨魚親子、海馬都幻化珠寶 MIKIMOTO捕捉海洋動靜之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）模特兒展示MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」藍鯨親子綠碧璽項鍊與胸針，以及海膽造型蛋白石胸針珍珠串鍊及海膽造型黑珍珠鑽戒。圖／MIKIMOTO提供
（由左至右）模特兒展示MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」藍鯨親子綠碧璽項鍊與胸針，以及海膽造型蛋白石胸針珍珠串鍊及海膽造型黑珍珠鑽戒。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO以養殖珍珠起家，自然對於孕育出珍珠的大海擁有非凡的情感。自即日起，MIKIMOTO於台北101頂級珠寶旗艦店展出最新的頂級珠寶系列「Praise to the Sea」，以35件、總價值近三億元的全新創作，向品牌的起源致敬，並在其中體現大自然豐富的生命力之美。

●動感的浪花泡沫間的孺慕之情

模特兒演繹MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」海膽造型蛋白石胸針珍珠串鍊及海膽造型黑珍珠鑽戒。圖／MIKIMOTO提供
模特兒演繹MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」海膽造型蛋白石胸針珍珠串鍊及海膽造型黑珍珠鑽戒。圖／MIKIMOTO提供

「Praise to the Sea」頂級珠寶系列作品，秉持MIKIMOTO所擅長的大和美學，在具象刻畫海洋生物的同時，以抽象的珠寶語彙賦予珠寶作品更引人入勝的情境，例如這次展出最高單價的「藍鯨親子綠碧璽項鍊」，MIKIMOTO以鑽石組成的燦亮線條，勾勒出一對藍鯨親子輪廓，一同游向象徵著海洋靈氣的綠碧璽主石，然而鑽石線條妙地留白，融入由藍綠色調寶石所構築的浪濤中，不完全飽滿具象的完整，反而更引人想像，彷彿半身徜徉在浪花中，巧妙錯落其中的馬眼形切割寶石，又如成群結隊的小魚嬉戲躍動中冒出，串串泡泡如影隨形，畫面生動充滿情感與生命力。

模特兒演繹MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」藍鯨親子綠碧璽項鍊與胸針。圖／MIKIMOTO提供
模特兒演繹MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」藍鯨親子綠碧璽項鍊與胸針。圖／MIKIMOTO提供

除了鯨魚，MIKIMOTO精妙描繪海洋中豐富多元的動物作品也成為這次展出的鑑賞重點。魟魚並非常見的珠寶題材，MIKIMOTO以點綴鑽石的鍍黑銠金屬雕琢出魟魚遨遊海中的流暢姿態，南洋珍珠好比太陽映在海面柔和而閃爍的光芒，濃縮俯瞰共游美景。海星胸針中央簇擁著一枚罕見的紅寶星石，色澤濃郁集中，彷彿一枚星光綻放在海星中央。火蛋白石光鮮亮眼的橘色，不僅生動地勾勒了在珍珠母貝海葵中穿梭的小丑魚，系列中以品牌經典幸福之樹（Kofuku no ki）胸針造型做發想的幸福之樹熱帶魚胸針中，也巧妙利用其多變色調，為珊瑚樹間的活潑熱帶魚注入生命力。

●彩色寶石體現海洋豐富色彩 再現Piqué失傳夢幻工藝

MIKIMOTO頂級珠寶製作工藝。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶製作工藝。圖／MIKIMOTO提供

除了具象刻畫海洋物的作品，多款全新創作以繽紛的彩色寶石為主石，呼應海洋深淺顏色不同的色彩，從青亮翠綠的橄欖石、剔透澄澈的海水藍寶、到濃郁蔚藍的藍寶石、帶有紫色甚至黑色光感的丹泉石… 有的搭配品牌經典珍珠串鍊，或由珍珠與鑽石錯落鑲嵌營造出的泡沫與浪花之美，以抽象手法展現海洋沈靜優雅的迷人氣質。

選用粉紅色摩根石為主要素材的珊瑚造型摩根石項鍊，就是其中最出人意表又令人目不轉睛的作品：項鍊彷彿從空中俯瞰在海浪拍打下片片蔓生的珊瑚礁，金光閃耀的熱帶海洋映襯色調豐富的物種，色彩鮮豔的欖尖形切割寶石詮釋生動活力的熱帶魚，色彩粉得理所當然。海馬造型吊墜提供白色鑽石與丹泉石兩種版本主石，呈現出迥異又相呼應的海洋風情。一系列項鍊與手環更特地搜羅形狀不規則的巴洛克珍珠，以珍珠天然多變樣貌致敬海洋的力量與生命的多姿多采。

MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」即日起首度登台展出。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」即日起首度登台展出。圖／MIKIMOTO提供

不容錯過的是，此次有一系列採用「Piqué」工藝夢幻技法製作的珍珠珠寶，是曾經一度失傳的精彩鑲嵌工藝。「Piqué」是源自於路易十四時期法國的一種裝飾工藝，當時常見於有機珍寶如玳瑁上，後來隨著宗教革命傳播至歐洲各地，卻因為工業革命而一度消失無蹤。MIKIMOTO特地與復興此項技術的日本工匠合作，在立體圓形的南洋珍珠上鑲嵌寶石和造型金屬，其細緻與精巧難得一見。

MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」即日起首度登台展出。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」即日起首度登台展出。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」海膽造型蛋白石胸針珍珠串鍊，胸針，672萬元；項鍊，308萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」海膽造型蛋白石胸針珍珠串鍊，胸針，672萬元；項鍊，308萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」Body Jewelry 珍珠流線穿戴型珠寶，842萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」Body Jewelry 珍珠流線穿戴型珠寶，842萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」綠碧璽珍珠流蘇項鍊，主石為重約22.98克拉蛋面形切割的綠色碧璽，370萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」綠碧璽珍珠流蘇項鍊，主石為重約22.98克拉蛋面形切割的綠色碧璽，370萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」小丑魚海葵造型胸針，296萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」小丑魚海葵造型胸針，296萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」魟魚造型南洋珍珠胸針，321萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」魟魚造型南洋珍珠胸針，321萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」海水漣漪造型珍珠海藍寶石耳環，18K白金鑲嵌鑽石與海藍寶石總重各約3.30克拉與5.64克拉，搭配日本Akoya珍珠，183萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」海水漣漪造型珍珠海藍寶石耳環，18K白金鑲嵌鑽石與海藍寶石總重各約3.30克拉與5.64克拉，搭配日本Akoya珍珠，183萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」獅子魚造型胸針，主石為約7.09克拉的綠色碧璽，247萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」獅子魚造型胸針，主石為約7.09克拉的綠色碧璽，247萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」珊瑚造型摩根石項鍊，主石為重約16.47克拉摩根石，1,620萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」珊瑚造型摩根石項鍊，主石為重約16.47克拉摩根石，1,620萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」巴洛克黑珍珠項鍊，約938萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」巴洛克黑珍珠項鍊，約938萬元。圖／MIKIMOTO提供
在珍珠上以Piqué工藝展現夢幻鑲嵌技法之美的MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」南洋珍珠鑽石流蘇耳環，124萬元。圖／MIKIMOTO提供
在珍珠上以Piqué工藝展現夢幻鑲嵌技法之美的MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」南洋珍珠鑽石流蘇耳環，124萬元。圖／MIKIMOTO提供
以品牌經典系列「幸福之樹」胸針造型做發想的MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」幸福之樹熱帶魚造型胸針，149萬元。圖／MIKIMOTO提供
以品牌經典系列「幸福之樹」胸針造型做發想的MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」幸福之樹熱帶魚造型胸針，149萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」藍鯨親子綠碧璽項鍊，18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石、石榴石、海藍寶石與碧璽，主石為重約6.58克拉海藍寶石與重約41.54克拉綠色碧璽，其中綠色碧璽可拆下作胸針使用，約2,710萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」藍鯨親子綠碧璽項鍊，18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石、石榴石、海藍寶石與碧璽，主石為重約6.58克拉海藍寶石與重約41.54克拉綠色碧璽，其中綠色碧璽可拆下作胸針使用，約2,710萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」海星造型紅寶石胸針，主石為重約1.28克拉的紅寶星石，403萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」海星造型紅寶石胸針，主石為重約1.28克拉的紅寶星石，403萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」棘螺造型胸針，主石為15.40克拉丹泉石，805萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」棘螺造型胸針，主石為15.40克拉丹泉石，805萬元。圖／MIKIMOTO提供

珍珠 珠寶 鑽石

延伸閱讀

優雅的年上！最美花旦「邱于庭」吐露真實的心聲：難搞

內褲藏146粒珍珠！ 走私女遭港鐵海關一眼查獲

De Beers進軍中台灣 簡珮如、陳妍嵐演繹珠寶藝術

香奈兒獅子圖騰再進化！全新珠寶展現王者帥氣

相關新聞

De Beers頂尖彩鑽登台展 大自然獻奇蹟罕見藍鑽、紫鑽

創立逾135年的鑽石專家De Beers，自2024年4月3日起至5月5日止，於台北101旗艦店與台中大遠百精品店舉辦「...

鯨魚親子、海馬都幻化珠寶 MIKIMOTO捕捉海洋動靜之美

MIKIMOTO以養殖珍珠起家，自然對於孕育出珍珠的大海擁有非凡的情感。自即日起，MIKIMOTO於台北101頂級珠寶旗...

炸雞買1送1！名字有「ㄏㄢˊ」新品半價 小朋友考100分送飲料

連假即將到來，豆府餐飲推出「炸雞買1送1」的限時優惠，包括涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房均可適用；帕泰家、飛...

捲朱軒洋小三風波！吳卓源代言腳上「小白鞋」慘中槍 PUMA回應了

男星朱軒洋被週刊直擊趁正牌網紅女友出國工作期間，與「鄉民老婆」Julia吳卓源深夜約會、身體交纏，十分親密。朱軒洋還透過經紀人回覆「感情太年輕處理不好」，直接坐實了劈腿，並把吳卓源推向「小三」位置，成為網友熱烈討論話題。

台酒第16任總統副總統就職紀念酒 4大超商限量預購

為歡慶第十六任總統副總統就職，臺灣菸酒公司精選旗下多次榮獲國際酒類競賽大賞之威士忌及高粱酒等烈酒類明星商品，並與中華文化...

搶疫後航空商機 台灣虎航今開航2航線飛福島、富國島

疫後航空市場快速復甦，台灣虎航今同時開航台北桃園-福島、台北桃園-富國島2條新航線。新航線開航後，台灣虎航的日本航點增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。