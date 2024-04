鯨魚親子、海馬都幻化珠寶 MIKIMOTO捕捉海洋動靜之美

MIKIMOTO以養殖珍珠起家,自然對於孕育出珍珠的大海擁有非凡的情感。自即日起,MIKIMOTO於台北101頂級珠寶旗艦店展出最新的頂級珠寶系列「Praise to the Sea」,以35件、總價值近三億元的全新創作,向品牌的起源致敬,並在其中體現大自然豐富的生命力之美。

●動感的浪花泡沫間的孺慕之情

模特兒演繹MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」海膽造型蛋白石胸針珍珠串鍊及海膽造型黑珍珠鑽戒。圖/MIKIMOTO提供

「Praise to the Sea」頂級珠寶系列作品,秉持MIKIMOTO所擅長的大和美學,在具象刻畫海洋生物的同時,以抽象的珠寶語彙賦予珠寶作品更引人入勝的情境,例如這次展出最高單價的「藍鯨親子綠碧璽項鍊」,MIKIMOTO以鑽石組成的燦亮線條,勾勒出一對藍鯨親子輪廓,一同游向象徵著海洋靈氣的綠碧璽主石,然而鑽石線條妙地留白,融入由藍綠色調寶石所構築的浪濤中,不完全飽滿具象的完整,反而更引人想像,彷彿半身徜徉在浪花中,巧妙錯落其中的馬眼形切割寶石,又如成群結隊的小魚嬉戲躍動中冒出,串串泡泡如影隨形,畫面生動充滿情感與生命力。

模特兒演繹MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」藍鯨親子綠碧璽項鍊與胸針。圖/MIKIMOTO提供

除了鯨魚,MIKIMOTO精妙描繪海洋中豐富多元的動物作品也成為這次展出的鑑賞重點。魟魚並非常見的珠寶題材,MIKIMOTO以點綴鑽石的鍍黑銠金屬雕琢出魟魚遨遊海中的流暢姿態,南洋珍珠好比太陽映在海面柔和而閃爍的光芒,濃縮俯瞰共游美景。海星胸針中央簇擁著一枚罕見的紅寶星石,色澤濃郁集中,彷彿一枚星光綻放在海星中央。火蛋白石光鮮亮眼的橘色,不僅生動地勾勒了在珍珠母貝海葵中穿梭的小丑魚,系列中以品牌經典幸福之樹(Kofuku no ki)胸針造型做發想的幸福之樹熱帶魚胸針中,也巧妙利用其多變色調,為珊瑚樹間的活潑熱帶魚注入生命力。

●彩色寶石體現海洋豐富色彩 再現Piqué失傳夢幻工藝

MIKIMOTO頂級珠寶製作工藝。圖/MIKIMOTO提供

除了具象刻畫海洋物的作品,多款全新創作以繽紛的彩色寶石為主石,呼應海洋深淺顏色不同的色彩,從青亮翠綠的橄欖石、剔透澄澈的海水藍寶、到濃郁蔚藍的藍寶石、帶有紫色甚至黑色光感的丹泉石… 有的搭配品牌經典珍珠串鍊,或由珍珠與鑽石錯落鑲嵌營造出的泡沫與浪花之美,以抽象手法展現海洋沈靜優雅的迷人氣質。

選用粉紅色摩根石為主要素材的珊瑚造型摩根石項鍊,就是其中最出人意表又令人目不轉睛的作品:項鍊彷彿從空中俯瞰在海浪拍打下片片蔓生的珊瑚礁,金光閃耀的熱帶海洋映襯色調豐富的物種,色彩鮮豔的欖尖形切割寶石詮釋生動活力的熱帶魚,色彩粉得理所當然。海馬造型吊墜提供白色鑽石與丹泉石兩種版本主石,呈現出迥異又相呼應的海洋風情。一系列項鍊與手環更特地搜羅形狀不規則的巴洛克珍珠,以珍珠天然多變樣貌致敬海洋的力量與生命的多姿多采。

MIKIMOTO頂級珠寶系列「Praise to the Sea」即日起首度登台展出。圖/MIKIMOTO提供