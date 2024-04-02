炸雞買1送1！名字有「ㄏㄢˊ」新品半價 小朋友考100分送飲料
連假即將到來，豆府餐飲推出「炸雞買1送1」的限時優惠，包括涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房均可適用；帕泰家、飛機河粉等品牌，也可享「雞料理買1送1」。至於北村豆腐家，本季推出多款新菜，並限時推出姓名活動，凡名字中有「ㄏㄢˊ」，即可享指定商品「半價」加購優惠。
豆府餐飲在連假前推出「雞動連假 炸雞買1送1」優惠活動。4月4日至4月7日期間，前往集團旗下的「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「姜滿堂」、「韓姜熙的小廚房」等4個品牌用餐，點購任一口味的韓式炸雞，並於結帳時刷豆府鐵粉卡app會員條碼，即可在4月9日獲得「炸雞電子兌換券」1張，可於4月10日至4月30日期間兌換。
4月4日至4月7日期間，凡至「帕泰家」、「飛機河粉」、「阿達師五星麵舖」等任一品牌用餐，單點一份「美味雞料理」，結帳時刷集團「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月9日當日則可獲得免費「美味雞料理電子兌換券」1張。另外在4月4日當天，至涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家等任一品牌用餐，帶12歲(含)以下兒童用餐，出示「100分的考試卷」，招待指定飲料1杯。
除了連假優惠方案之外，豆府集團旗下的「北村豆腐家」，本季也推出多款全新特色料理。其中「釜山豬肉湯飯」使用豬骨、豬腳熬煮湯底，搭配豬肉片與白飯，還可添加鹽漬蝦醬提味，每份398元。「經典韓式菜包肉」則是以煎烤過的醃漬帶皮豬五花為主角，包入生菜葉後，再配上韓式泡菜、黃豆芽、糯米椒與辣醬品嚐，更可以放上白飯增添豐富性，每份258元。
同樣新登場的「阿珠嬤辣炒豬肉」，採用豬梅花片與多種食材拌炒，並加入韓式辣醬提味，鹹甜帶辣，滋味下飯，每份208元。另外還有全新口味的「黃金泡椒酸菜嫩豆腐煲」同步登場，每份358元。
為慶祝新菜上市，4月8日至4月10日期間，凡姓名中有「ㄏㄢˊ」（例：寒、涵、韓），到店用餐即可享指定新品「第二件半價優惠」，每店每日限量50組。點購「釜山豬肉湯飯」，即可半價加購「經典韓式菜包肉」，優惠價129元；點「黃金泡椒酸菜嫩豆腐煲」，則可半價加購「黃金起司豆腐磚」，優惠價94元。針對app會員，憑點數也可兌換優惠券，憑券購買經典韓式菜包肉，優惠價199元。
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