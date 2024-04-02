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台灣虎航雙喜臨門 桃園-福島、桃園-富國島今首航

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣虎航桃園-富國島航線今天開航，未來每周營運三班，午去晚回。圖／台灣虎航提供
台灣虎航桃園-富國島航線今天開航，未來每周營運三班，午去晚回。圖／台灣虎航提供

台灣虎航喜迎開航10周年，近年積極拓展航點，今天(2日)更是一口氣開航了桃園-福島、桃園-富國島兩條新航點，日本航點增加至19個，越南航點也增加至2個。

台灣虎航表示，為了慶祝兩條航線首航，今天所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，另有親切的虎妞們於桃園機場的候機室和首航旅客合影紀念。

桃園-福島航線開航初期，每周營運二班，去程航班編號IT-752，每周二、五的上午7時40分自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT-753，每周二、五的下午12時30分自福島機場起飛。

桃園-富國島航線開航初期，每周營運三班，去程航班編號IT-557，每周二、四、六的下午14時40分自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT-558，每周二、四、六的下午18時25分自富國國際機場起飛。

台虎指出，桃園-富國島航線自今年(2024)2月開賣以來，廣受市場好評，桃園-富國島航線將自今年6月25日起，延長飛航時間至10月26日為止。此外，也將優化航班時間提早至上午出發，去程航班為每周二、四、六的上午6時45分自桃園機場起飛；回程航班為每周二、四、六的上午10時30分自富國國際機場起飛，讓旅客可更加善用抵達富國島的時間，充分安排行程，更多資訊請參見台灣虎航官網。

台灣虎航桃園-福島航線今天開航，未來將以每周二班營運，早去午回。圖／台灣虎航提供
台灣虎航桃園-福島航線今天開航，未來將以每周二班營運，早去午回。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 桃園機場

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