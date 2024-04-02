台灣虎航雙喜臨門 桃園-福島、桃園-富國島今首航

台灣虎航喜迎開航10周年，近年積極拓展航點，今天(2日)更是一口氣開航了桃園-福島、桃園-富國島兩條新航點，日本航點增加至19個，越南航點也增加至2個。

台灣虎航表示，為了慶祝兩條航線首航，今天所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，另有親切的虎妞們於桃園機場的候機室和首航旅客合影紀念。

桃園-福島航線開航初期，每周營運二班，去程航班編號IT-752，每周二、五的上午7時40分自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT-753，每周二、五的下午12時30分自福島機場起飛。

桃園-富國島航線開航初期，每周營運三班，去程航班編號IT-557，每周二、四、六的下午14時40分自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT-558，每周二、四、六的下午18時25分自富國國際機場起飛。