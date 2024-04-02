捲朱軒洋小三風波！吳卓源代言腳上「小白鞋」慘中槍 PUMA回應了

雖然陳冠希的潮牌CLOT不久前才推出了和adidas Originals合作的Superstar by Edison Chen潮鞋，但在日前落幕的香港潮流展中，卻曝光了品牌首雙非聯名款的PARABOLA運動鞋，讓人意外不已。

2024-04-02 17:07