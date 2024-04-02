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捲朱軒洋小三風波！吳卓源代言腳上「小白鞋」慘中槍 PUMA回應了

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PUMA品牌大使Julia吳卓源。圖／PUMA提供
PUMA品牌大使Julia吳卓源。圖／PUMA提供

男星朱軒洋被週刊直擊趁正牌網紅女友出國工作期間，與「鄉民老婆」Julia吳卓源深夜約會、身體交纏，十分親密。朱軒洋還透過經紀人回覆「感情太年輕處理不好」，直接坐實了劈腿，並把吳卓源推向「小三」位置，成為網友熱烈討論話題。

也因此網友跟粉絲們對這段背叛的戀情，並不看好，但女性時尚雜誌恰巧曝光朱軒洋擔任4月號封面人物，並於宣傳文案中提到「成為大人後，世界開始變得混亂，現實不停把生活揉捏出千奇百怪的形狀。25歲的朱軒洋，未定型的青春正在綻放，並用需被留神洞悉的細膩深沉，讓人看見了愛的不同模樣。」遭到網友們酸爆，「你的世界真的混亂了」、「笑死沒多紅就愛亂搞」等留言。同時朱軒洋在3月中曾合作的香氛品牌，社群行銷貼文亦被網友嘲諷「吳卓源喜歡這個味道嗎？」

PUMA品牌大使Julia吳卓源。圖／PUMA提供
PUMA品牌大使Julia吳卓源。圖／PUMA提供

不僅男方成為封面人物的雜誌與合作香氛受到波及，包括Julia吳卓源擔任品牌大使的PUMA也遭到網友揶揄，在一篇新鞋款宣傳的貼文她寫著「你們的小白鞋在我腳上」，回應說「這是公園限定款嗎？」、「PUMA還不快切掉代言想等人罷買嗎」。對此運動品牌PUMA僅回說「針對藝人非工作的私人感情事件，目前暫不予回應」，而吳卓源仍舊保有品牌大使身份。另外，New Balance本打算在4月中找朱軒洋站台活動，也因為其劈腿一事，正在討論是否撤換。

PUMA品牌大使Julia吳卓源。圖／PUMA提供
PUMA品牌大使Julia吳卓源。圖／PUMA提供

PUMA品牌大使Julia吳卓源。圖／PUMA提供
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