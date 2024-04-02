Burberry海格洛夫莊園聯名系列 預告盛夏的繁盛翠綠

美麗的花園除了怡情養性，更反應出一個人的品味，更有對浪漫、植栽的雅興。Burberry與英國海格洛夫莊園（Highgrove Gardens）聯名，從英王查爾斯三世的格羅斯特郡私人宅邸海格洛夫莊園得到靈感，將為世人稱道的綠茵與自然光影，化為長風衣與絲巾，提前預告了繁盛夏日的花團錦簇盛況。

Burberry在創意總監Daniel Lee上任後，舉凡天鵝、雁鴨、麻雀、公雞、小鴨...全數成為了Burberry時尚風景的趣味配角，也間接形塑出Burberry在都會城市外散發的鄉間野趣另一面。而本次的花卉圖案則是由英國藝術家霍莉米爾斯（Holly Mills）創作，她從佔地約136萬坪的海格洛夫莊園裡得到靈感，繪製出皇家紫翠雀、黃色翠雀、草原與野花四款絲巾，絲巾則將選用有機桑蠶絲斜紋布、並以手捲邊緣收邊。