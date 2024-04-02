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Burberry海格洛夫莊園聯名系列 預告盛夏的繁盛翠綠

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry與海格洛夫聯名系列野花印花絲巾，17,200元。圖／Burberry提供
Burberry與海格洛夫聯名系列野花印花絲巾，17,200元。圖／Burberry提供

美麗的花園除了怡情養性，更反應出一個人的品味，更有對浪漫、植栽的雅興。Burberry與英國海格洛夫莊園（Highgrove Gardens）聯名，從英王查爾斯三世的格羅斯特郡私人宅邸海格洛夫莊園得到靈感，將為世人稱道的綠茵與自然光影，化為長風衣與絲巾，提前預告了繁盛夏日的花團錦簇盛況。

Burberry在創意總監Daniel Lee上任後，舉凡天鵝、雁鴨、麻雀、公雞、小鴨...全數成為了Burberry時尚風景的趣味配角，也間接形塑出Burberry在都會城市外散發的鄉間野趣另一面。而本次的花卉圖案則是由英國藝術家霍莉米爾斯（Holly Mills）創作，她從佔地約136萬坪的海格洛夫莊園裡得到靈感，繪製出皇家紫翠雀、黃色翠雀、草原與野花四款絲巾，絲巾則將選用有機桑蠶絲斜紋布、並以手捲邊緣收邊。

與此同時，聯名的Castleford風衣版型則是由現任創意總監Daniel Lee重新設計，並於約克郡的Castleford工坊生產。風衣外層運用100%有機棉，並有獵戶色、常春藤綠兩種顏色，其中常春藤綠色款並帶有淺淺的反射光澤，而風衣內側的花紋印花也不盡相同。聯名絲巾共有48與90平方公分兩種尺寸，無分性別，可自由打結、又或藏於西裝外套內側，造型可能多元。48平方公分款式訂價7,900元、90平方公分款式訂價則為17,200元，包含兩款獵戶色或常春藤綠風衣，皆已於Burberry專賣店和Burberry官方網站、同步販售。

Burberry與海格洛夫聯名系列Castleford獵戶色長版風衣，11萬5,000元。圖／Burberry提供
Burberry與海格洛夫聯名系列Castleford獵戶色長版風衣，11萬5,000元。圖／Burberry提供
英王查爾斯三世擁有著格羅斯特郡私人宅邸「海格洛夫莊園」，正是本次Burberry與之聯名的主題。圖／翻攝自 IG @ clarencehouse
英王查爾斯三世擁有著格羅斯特郡私人宅邸「海格洛夫莊園」，正是本次Burberry與之聯名的主題。圖／翻攝自 IG @ clarencehouse
Burberry與英國海格洛夫莊園（Highgrove Gardens）聯名的絲巾，共有48平方公分和90平方公分兩種尺寸，無分性別、自由造型。圖／翻攝自Burberry官方網站
Burberry與英國海格洛夫莊園（Highgrove Gardens）聯名的絲巾，共有48平方公分和90平方公分兩種尺寸，無分性別、自由造型。圖／翻攝自Burberry官方網站
Burberry與英國海格洛夫莊園（Highgrove Gardens）聯名的絲巾，共有48平方公分和90平方公分兩種尺寸，無分性別、自由造型。圖／翻攝自Burberry官方網站
Burberry與英國海格洛夫莊園（Highgrove Gardens）聯名的絲巾，共有48平方公分和90平方公分兩種尺寸，無分性別、自由造型。圖／翻攝自Burberry官方網站
Burberry與英國王室的「海格洛夫莊園」（Highgrove）推出聯名系列，並包含兩款風衣與四款印花絲巾。圖／Burberry提供、翻攝自 IG @ highgrovegarden
Burberry與英國王室的「海格洛夫莊園」（Highgrove）推出聯名系列，並包含兩款風衣與四款印花絲巾。圖／Burberry提供、翻攝自 IG @ highgrovegarden
Burberry與海格洛夫聯名系列Castleford常春藤綠長版風衣，11萬5,000元。圖／Burberry提供
Burberry與海格洛夫聯名系列Castleford常春藤綠長版風衣，11萬5,000元。圖／Burberry提供
Burberry與海格洛夫聯名系列黃色翠雀印花絲巾，7,900元。圖／Burberry提供
Burberry與海格洛夫聯名系列黃色翠雀印花絲巾，7,900元。圖／Burberry提供

Burberry 總監

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