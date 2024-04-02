聽新聞
test
0:00 / 0:00
Burberry海格洛夫莊園聯名系列 預告盛夏的繁盛翠綠
美麗的花園除了怡情養性，更反應出一個人的品味，更有對浪漫、植栽的雅興。Burberry與英國海格洛夫莊園（Highgrove Gardens）聯名，從英王查爾斯三世的格羅斯特郡私人宅邸海格洛夫莊園得到靈感，將為世人稱道的綠茵與自然光影，化為長風衣與絲巾，提前預告了繁盛夏日的花團錦簇盛況。
Burberry在創意總監Daniel Lee上任後，舉凡天鵝、雁鴨、麻雀、公雞、小鴨...全數成為了Burberry時尚風景的趣味配角，也間接形塑出Burberry在都會城市外散發的鄉間野趣另一面。而本次的花卉圖案則是由英國藝術家霍莉米爾斯（Holly Mills）創作，她從佔地約136萬坪的海格洛夫莊園裡得到靈感，繪製出皇家紫翠雀、黃色翠雀、草原與野花四款絲巾，絲巾則將選用有機桑蠶絲斜紋布、並以手捲邊緣收邊。
與此同時，聯名的Castleford風衣版型則是由現任創意總監Daniel Lee重新設計，並於約克郡的Castleford工坊生產。風衣外層運用100%有機棉，並有獵戶色、常春藤綠兩種顏色，其中常春藤綠色款並帶有淺淺的反射光澤，而風衣內側的花紋印花也不盡相同。聯名絲巾共有48與90平方公分兩種尺寸，無分性別，可自由打結、又或藏於西裝外套內側，造型可能多元。48平方公分款式訂價7,900元、90平方公分款式訂價則為17,200元，包含兩款獵戶色或常春藤綠風衣，皆已於Burberry專賣店和Burberry官方網站、同步販售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言