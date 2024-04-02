金門水試所銷售「現撈」七星鱸魚 民眾搶購誇超新鮮

金門縣水產試驗所從昨天起一連2天對外銷售該所飼養的七星鱸魚，由於新鮮「現撈」，大受民眾歡迎，不少民眾來都是一次買10多條，直呼公家養的魚，品質有保障，水試所表示，連日來共打撈2千尾的鱸魚，僅賣到今天下班為止，數量有限，歡迎民眾踴躍到場搶購。

金門縣水試所表示，七星鱸魚一直被國人認為具有滋補、養生及口感細嫩的魚類。過去動過手術的人或產後婦女，會以七星鱸魚作為術後調養及恢復元氣的食材，在70年代以前，七星鱸魚屬於非常珍貴的魚類，近幾年由於養殖技術發達，七星鱸魚已可量產，滿足國人所需，同時並行銷國外市場。

金門縣水試所科課長金愛珍表示，近日水試所剛好要做魚種更替，所以進行打撈清洗養殖池，將所內養殖的兩大池鱸魚全數撈起銷售，連日進行生鮮魚販售，如果今天賣不完，就會急速冷凍販售；她說，此次數量共有2千尾的七星鱸魚，有人一次就買10多尾，還有餐廳業者一次採買一大箱，近百尾。

據了解，水試所養殖的七星鱸魚每尾約0.6至1公斤重，每公斤賣180元，民眾記得把握最後機會至水試所選購，或電話（082）326408先訂購，不然過了今天，就只能選冷凍魚。

有位王先生就說，他今天共來水試所採買3次，他說，水試所養的魚品質好、又沒有亂投餵藥，簡直「掛保證」，所以他總共買了30多隻，打算冷凍起來慢慢吃，部分打算寄到台灣給旅台工作的孩子，讓他們品嘗最新鮮的鱸魚。