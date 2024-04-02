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只有35天！肯德基「大阪燒無骨脆雞、金黃比司吉」回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「金黃比司吉」再度回歸，單點59元。圖／肯德基提供
「金黃比司吉」再度回歸，單點59元。圖／肯德基提供

繼2020年推出「大阪燒無骨大口脆雞」後，肯德基自4月9日起，將再度推出「大阪燒無骨脆雞」，並且加入日式炒麵元素，更添豐富性。同時肯德基也宣佈，日本直送「金黃比司吉」也將限時回歸。

自4月9日起限時販售35天的「大阪燒無骨脆雞」採用手切去骨雞腿肉塊，經醃製、酥炸成外皮金黃的脆雞塊，搭配上日式大阪燒醬汁，並以芥末美乃滋、柴魚片提味，可以吃得到鹹甜微辛的日式風味。同時肯德基並加入「日式炒麵」的多層次吃法，更添飽足感與食用樂趣。「大阪燒無骨脆雞」單點165元，另外還有經典餐、XL超豪肯餐、雙人餐、派對餐、大吉套餐等不同方案，每組170～929元。

除了大阪燒無骨脆雞回歸之外，曾於2023年聖誕節登場的「金黃比司吉」也再度同步重回市場。採用日本研製配方，有著香酥外皮與鬆軟內裡，富含濃郁奶香，並可淋上蜂蜜球享用，單點59元，加購價55元。另外還有「金黃比司吉午茶特餐」，可享金黃比司吉、原味蛋撻、熱義式拿鐵，每套155元。另外肯德基還有「黃金超蝦塊」新登場，每份3塊，單點59元。

肯德基限時販售「大阪燒無骨脆雞」。圖／肯德基提供
肯德基限時販售「大阪燒無骨脆雞」。圖／肯德基提供

大阪 日本 肯德基

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