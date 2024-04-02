只有35天！肯德基「大阪燒無骨脆雞、金黃比司吉」回歸

繼2020年推出「大阪燒無骨大口脆雞」後，肯德基自4月9日起，將再度推出「大阪燒無骨脆雞」，並且加入日式炒麵元素，更添豐富性。同時肯德基也宣佈，日本直送「金黃比司吉」也將限時回歸。

自4月9日起限時販售35天的「大阪燒無骨脆雞」採用手切去骨雞腿肉塊，經醃製、酥炸成外皮金黃的脆雞塊，搭配上日式大阪燒醬汁，並以芥末美乃滋、柴魚片提味，可以吃得到鹹甜微辛的日式風味。同時肯德基並加入「日式炒麵」的多層次吃法，更添飽足感與食用樂趣。「大阪燒無骨脆雞」單點165元，另外還有經典餐、XL超豪肯餐、雙人餐、派對餐、大吉套餐等不同方案，每組170～929元。