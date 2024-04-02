20歲送20片肉、兒童餐折50元 王品3品牌兒童節享優惠

兒童節將至，王品集團集結旗下「石二鍋」、「Oh my！原燒」、「陶板屋」等品牌，推出兒童節優惠。包括可獲贈品牌限量貼紙、兒童餐現折50元等方案，若同行大小朋友的年齡總和為「20歲」，還可加送「20片雪花板腱牛」。

主打個人鍋物的「石二鍋」，自即日起再度推出「剝皮辣椒鍋」，選用剝皮辣椒搭配高湯，帶來辛香甘醇的風味，採期間限定，升級價39元。即日起消費套餐或單點滿238元，可以享炸豆皮、大白蝦、安格斯精選牛肉加購優惠價，每份39元起。針對兒童節，4月4日、4月5日攜帶孩童同行用餐，即贈送「限量品牌貼紙」。

「Oh my！原燒」為慶祝20周年，即日起至4月底，消費滿2,000元且1位賓客為20歲，就能獲得「20片雪花板腱牛」；達4,000元再推派「第2位20歲者」即招待40片，以此類推。除此之外，針對兒童節，凡大小朋友年齡加總為「20歲」，同樣可享消費滿額加贈20片雪花板腱牛（例：1位5歲、1位15歲）。若超過20歲者，出示自己20歲的照片，同樣可贈送20片雪花板腱牛。