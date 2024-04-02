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20歲送20片肉、兒童餐折50元 王品3品牌兒童節享優惠
兒童節將至，王品集團集結旗下「石二鍋」、「Oh my！原燒」、「陶板屋」等品牌，推出兒童節優惠。包括可獲贈品牌限量貼紙、兒童餐現折50元等方案，若同行大小朋友的年齡總和為「20歲」，還可加送「20片雪花板腱牛」。
主打個人鍋物的「石二鍋」，自即日起再度推出「剝皮辣椒鍋」，選用剝皮辣椒搭配高湯，帶來辛香甘醇的風味，採期間限定，升級價39元。即日起消費套餐或單點滿238元，可以享炸豆皮、大白蝦、安格斯精選牛肉加購優惠價，每份39元起。針對兒童節，4月4日、4月5日攜帶孩童同行用餐，即贈送「限量品牌貼紙」。
「Oh my！原燒」為慶祝20周年，即日起至4月底，消費滿2,000元且1位賓客為20歲，就能獲得「20片雪花板腱牛」；達4,000元再推派「第2位20歲者」即招待40片，以此類推。除此之外，針對兒童節，凡大小朋友年齡加總為「20歲」，同樣可享消費滿額加贈20片雪花板腱牛（例：1位5歲、1位15歲）。若超過20歲者，出示自己20歲的照片，同樣可贈送20片雪花板腱牛。
「陶板屋」的「淘氣小屋餐」，內含湯品、沙拉、主食和飲品，並且擺在招牌小屋造型托盤上桌，深受小貴賓們喜愛。為慶祝兒童節，即日起至4月底，瘋美食會員可透過APP領取「淘氣現金券」，憑券消費「淘氣小屋餐」現折50元，還能累積3%瘋點數。4月15日前，參與粉絲團活動，再抽「兒童智能水壺」。
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