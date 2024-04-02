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花蓮旅宿業推「度假辦公」 住宿長住平均6折優惠

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
從馬來西亞到花蓮進行workation的32歲建築工程師袁景豪，分享度假辦公的經驗，認為一邊工作一邊度假能提升工作效率，減輕壓力。記者王思慧／攝影
從馬來西亞到花蓮進行workation的32歲建築工程師袁景豪，分享度假辦公的經驗，認為一邊工作一邊度假能提升工作效率，減輕壓力。記者王思慧／攝影

新冠疫情趨緩後許多人出國旅遊，國內觀光旅宿業者業績下滑，尋求不同的經營方式。花蓮縣旅館商業同業公會結合近年流行的異地辦公模式，率領126間會員旅店推出「workation in Hualien」辦公長住方案，平均有6成的折扣優惠，更提供辦公相關設備，吸引數位遊牧工作者到花蓮工作。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，過去疫情期間，整體住房率平日約6成、假日7至8成， 不過國境重新開放後，現在平日只剩4成、假日6成。

張琄菡指出，workation不僅讓工作者提高生產力，還節省紙本消耗、減少員工通勤能源消耗、公司大樓不運作也達到節能省碳效果等，近年國外已蔚為風潮。

張說，「workation in Hualien」辦公長住方案響應縣府永續的施政目標，長住不但減少旅店打掃人力，也能解緩缺工問題，同時降低一次性備品更換；業者透過住房優惠，能將節省下來的成本回饋給消費者。

從馬來西亞到花蓮workation的32歲建築工程師袁景豪說，透過公司提供的出差費，曾陸續前往新加坡、泰國、韓國及日本等地，透過度假辦公方式，減輕工作壓力，一邊工作一邊度假確實大幅提升工作效率。

他說，目前已在花蓮停留1周，好山好水的環境感到很放鬆，且在地人十分友善，住宿價格與其他國家相比可接受，若公司允許將繼續長住。

「workation（度假辦公）」一詞發源於日本，由「work（工作）」與「vacation（度假）」兩字組成，意思是一邊辦公一邊度假，藉此提高工作者生產力及創造力，同時幫助應對與工作有關的壓力。

花蓮縣旅館商業同業公會結合近年流行workation（度假辦公）趨勢，率領126間會員旅店推出「workation in Hualien」辦公長住方案，平均有6成的折扣優惠。記者王思慧／攝影
花蓮縣旅館商業同業公會結合近年流行workation（度假辦公）趨勢，率領126間會員旅店推出「workation in Hualien」辦公長住方案，平均有6成的折扣優惠。記者王思慧／攝影

出國旅遊 花蓮

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