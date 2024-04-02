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獨食商機、毛孩經濟 從新光三越信義新天地改裝看見Z世代生活縮影

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
社交經濟、獨食商機，為新光三越信義新天地改裝關鍵字。圖／新光三越提供
社交經濟、獨食商機，為新光三越信義新天地改裝關鍵字。圖／新光三越提供

4月連假信義商圈又有新鮮事，今天起正是新光三越上半年購物回饋最大檔「超級購物節」開跑，今年更是有別以往，端出「全業種」回饋。不只如此，新光三越信義新天地改裝登場，新櫃內容含括：社交經濟、獨食商機、毛孩經濟等社會現象關鍵字。

新光三越A11 B2樓Gen Z Market「漾市場」改裝全新登場，客群鎖定Z世代族群，除了話題美食、生活選物，看好一人食趨勢的新形態超市「美麗市場EXPRESS」，還有全台獨家的毛孩專區。另外，繼「Draft Land」戶外酒吧帶動的Chill商機，A8 B1再引進「BLAH BLAH Bar」讓社交經濟、夜商機再擴大。

台灣進入少子化社會，不婚不生族群越來越多，反而毛孩成為家中最萌的成員。於是，新光三越信義A11 B2樓改裝打造「毛孩專區」，從食品、用具以及服飾皆可一站購足。包括：MIT環保綠時尚寵物時裝「CAMPET」、智能寵物家居品牌「HOMERUNPET霍曼智能」開幕期間至4月底前，還有貓砂5折優惠，另有專為毛孩調理的健康食材「MURMUR TALK毛毛頭俱樂部」。未來也將推出寵物推車租借服務，讓飼主逛街更愜意。

另外，新光三越自營超市美麗市場推出新型態店「美麗市場EXPRESS」首店於A11登場，除了生鮮食品、食材、飲品外，美麗市場EXPRESS特別新世代的生活型態，打造「一人食」商品專區，包括炒飯、炒麵、義大利麵、潛艇堡、三明治與新鮮沙拉、鮮切水果等各式即食料理，另有獨食食材、鮮食快煮Bar搭配職人主廚專區。另外A8 B1也引進一人燒肉店「IKIGAI燒肉專門店」，讓一個人也能好好吃飯。

Z世代最愛微醺放鬆Chill一下，除了A4的Draft Land、A8 B1半戶外區BLAH BLAH Bar等戶外酒吧滿足年輕人社交閒聊時喝一杯的需求，BLAH BLAH Bar為DIY調酒吧，主打自助取酒、自主調酒，無調酒師，可自在品飲。「美麗市場EXPRESS」也引進超過百款酒類，還有全台獨家微醺果實酒專區。

「漾市場」也引進諸多視覺系話題美食，以千層蛋塔、可頌蛋塔聞名的「COMEME蛋塔研製所」；以巨型軟餅乾造成話題的「COOKIEUPUP」；瑪德蓮專賣「open it.」、來自新加坡的黑松露洋芋片「Aroma Truffle」、創新包餡雞蛋糕「威太郎&KIKI將」。

生活用品選物店「Good Old Days好老日」販售趣味雜貨、餐廚小物與生活家飾，超過1千款商品，每周都會上新品，滿足年輕人求新求變的需求。環保餐具「HOUSUXI舒希」、台灣質感工藝品牌「WOKY」等。

全台最美藥局「分子藥局」也即將在4月底進駐，打造專屬於年輕人的「健康選物店」。A11 B1樓也將於4月初進駐以雲林虎尾糖廠的二砂糖製作的「虎糖」跟「日日裝茶」手搖飲登場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全台首創智慧DIY調酒吧「BLAH BLAH Bar」進駐A8 B1半戶外地下空間，打造信義區飲酒秘境。圖／新光三越提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全台首創智慧DIY調酒吧「BLAH BLAH Bar」進駐A8 B1半戶外地下空間，打造信義區飲酒秘境。圖／新光三越提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
A8 B1引進一人燒肉店「IKIGAI燒肉專門店」。圖／新光三越提供
A8 B1引進一人燒肉店「IKIGAI燒肉專門店」。圖／新光三越提供
「美麗市場」以EXPRESSS型態於A11 B2開出全新型態店型。圖／新光三越提供
「美麗市場」以EXPRESSS型態於A11 B2開出全新型態店型。圖／新光三越提供
A11 B2為「美麗市場EXPRESS」首家新形態超市，帶來「一人食」商品專區。圖／新光三越提供
A11 B2為「美麗市場EXPRESS」首家新形態超市，帶來「一人食」商品專區。圖／新光三越提供
A11 B2「COMEME蛋塔研製所」。圖／新光三越提供
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看好寵物商機，A11打造潮流的毛孩專區，圖為「COMPET」寵物潮流品牌。圖／新光三越提供
看好寵物商機，A11打造潮流的毛孩專區，圖為「COMPET」寵物潮流品牌。圖／新光三越提供
A11 B2生活用品選物店「Good Old Days好老日」。圖／新光三越提供
A11 B2生活用品選物店「Good Old Days好老日」。圖／新光三越提供
「分子藥局」也即將在4月底進駐A11，打造專屬於年輕人的「健康選物店」。圖／新光三越提供
「分子藥局」也即將在4月底進駐A11，打造專屬於年輕人的「健康選物店」。圖／新光三越提供

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