以藝術「造林」 JAMEI CHEN Corner將童心與良善顯化

每個美好的童話故事裡總有森林，因為森林有各式動物和萬千林相，更是與奇蹟、不可思議相會的場域。台灣設計師品牌JAMEI CHEN與義大利紙塑（Papier-mâché）藝術家Sabina Feroci合作，將JAMEI CHEN · Corner選品店以藝術「造林」，帶來期間限定的「SABINA · GREENHOUSE」創作展，生機盎然、饒富童趣。

JAMEI CHEN · Corner本次特展並與增山蘭園合作，將童話森林以微縮的方式浪漫還原。圖／JAMEI CHEN提供

對熱愛藝術的人來說Sabina Feroci或不陌生。除了去年曾在台展出Sabina Feroci 10周年個展《I am not a Super Hero》，早在2013年便有藝術家的作品集《過去的樣子, 未來的樣子》（Your Future,My Past）在台出版。Sabina Feroci也擅長使用紙漿為元素進行雕塑創作，並透過插畫、塗鴉、陶瓷與多種形式，賦予創作鮮明的劇場感、返璞歸真。

AMEI CHEN · Corner選品店內將帶來藝術家Sabina Feroci的「半身解析像」、「頭套」、「淺浮雕—英雄」以及「紙珠寶」等多個系列。圖／JAMEI CHEN提供

身兼策展人的設計師陳季敏除了原本就喜愛Sabina Feroci的藝術，並與增山蘭園合作，在JAMEI CHEN · Corner選品店內結合了大量花卉、蕨類、玻璃與燭光，打造宛如夢遊仙境的奇幻樹洞世界，並展示了藝術家的「半身解析像」、「頭套」、「淺浮雕—英雄」以及「紙珠寶」等多個系列。只見Sabina Feroci創作的紙塑藝術們，時而化為純真的白色小童在翠綠草地上翻滾，不為世俗所拘束，又或是半身解析像系列則捕捉到一位雙馬尾女孩的神韻，其小巧眼神與立體的五官，展現了某種日常與難以定義的深邃。當我們仔細凝視著這些和蕨葉、綠意共伴（或玩耍）的藝術品時，似也喚醒了個人心中的童話角色，最終由內而外，令純真和良善都被顯化。

JAMEI CHEN設計師陳季敏本次也擔任策展人，展現服裝、藝術、品味的多重交集。圖／JAMEI CHEN提供