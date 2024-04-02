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鳳梨產量較去年略減4% 農糧署：今年不會有黑心狀況

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農糧署表示，今年鳳梨外銷量已達到5800公噸，今年目標是突破2萬公噸。記者古和純／攝影
農糧署表示，今年鳳梨外銷量已達到5800公噸，今年目標是突破2萬公噸。記者古和純／攝影

時序進入每年金鑽鳳梨的產季，根據農糧署統計，今年鳳梨種植面積約7200公頃，較去年略減3到4%。農糧署表示，今年外銷量已達到5800公噸，今年目標是突破2萬公噸，也保證今年品質有嚴格控管，不會出現黑心（果心褐化）的狀況。

農業部農糧署今日輔導鳳梨產業策略聯盟舉辦「鳳富滋味 梨我好近」通路上市記者會，農糧署代理署長蘇茂祥表示，今年國內鳳梨的種植面積大概有7200公頃，跟去年來比大概減少3％，今年產量預估有36萬公噸，和去年比也微幅減少4％。

蘇茂祥說，現在準備進入生產的旺季，目前外銷量已經達到5800多公噸，跟去年同期相比大幅增加，外銷的價格也帶動國內價格的穩定，以今天北農價格來看，鳳梨平均每公斤30元，每台斤產地價約16元，對農民來講也是相當合理的利潤。

然而因應中國大陸暫停台灣鳳梨輸入，截至目前已邁入第3年，台灣外銷的鳳梨幾乎全數轉銷日本市場，這樣的做法也引來「雞蛋一樣放在同個藍子」的質疑。

蘇茂祥說，鳳梨目前最主要的外銷市場確實仍以日本為主，今年整體的外銷量絕大部分也都是集中日本，將來也會極力開發像汶萊等新興市場，截至昨天外銷到日本的數量已達到5700多公噸，跟去年整年外銷的1萬5000多公噸相比，目前進度已經達到36％，今年目標則是突破2萬噸。

至於是否期望重啟中國大陸市場，蘇茂祥坦言，因為中國大陸已經暫停台灣出口，目前都還無法外銷，才透過鼓勵農民將鳳梨轉銷到日本，即使沒有中國大陸市場，同樣可以維持鳳梨產銷的穩定。

蘇茂祥說，先前外銷日本的鳳梨確實出現果心褐化現象，農糧署已從產地輔導，針對品質嚴格控管，今年完全沒有黑心出現的情形。

日本 農糧署 鳳梨

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