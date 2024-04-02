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如何穿出鬆弛感？不費力的時尚？H&Ｍ、COS示範給你看！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
隨興感、鬆弛感已成近年穿搭流行熱門關鍵字，但要搭配出看起來「不費力時尚」的造型，仍有其訣竅。圖／COS、H&M提供
隨興感、鬆弛感已成近年穿搭流行熱門關鍵字，但要搭配出看起來「不費力時尚」的造型，仍有其訣竅。圖／COS、H&M提供

隨興感、鬆弛感已成近年穿搭流行熱門關鍵字，但要搭配出看起來「不費力時尚」的造型，仍有其訣竅。而H&M與COS最新一季系列服飾，便是圍繞在上述主題而設，並透過服裝大秀與Lookbook來示範，讓消費者也能穿出個人態度。

以柔軟剪裁詮釋隨興態度就是H&M本季重點概念，像是女性套裝採用舒適寬大廓形剪裁，綻放休閒魅力；燈籠袖上衣與連身裙的組合展現優雅飄逸。而淺藍色牛仔褲重新詮釋90年代經典設計，並鑲嵌閃耀鑽飾，版型立體而富有張力，此外亮銀色A字裙則洋溢時尚明媚氣息，足以點亮整體造型。男裝同樣著重現代剪裁與實穿設計，帶來包括工裝夾克、襯衫式外套及休閒褲裝。H&M利用面料來營造穿搭垂墜感與舒適質感，極簡輪廓與簡約細節為單品賦予雋永感，同時在黑、白和灰色之外，添海軍藍和褐色，演繹簡單隨興的丰采。

H&M春夏女性套裝採用舒適寬大廓形剪裁，綻放休閒魅力。圖／H&M提供
H&M春夏女性套裝採用舒適寬大廓形剪裁，綻放休閒魅力。圖／H&M提供

而COS首次於義大利羅馬舉辦2024春夏時裝秀，以輕盈通透面料與柔軟卻充滿雕塑感的線條相互交織碰撞，將優雅垂墜感與精緻剪裁結合，呈現出別具動感且豐盈的視覺效果。能看到飄逸的露肩上衣和寬褲，打造出率性自信穿搭的同時，亦重新演繹傳統休閒風格。這一季COS採用網眼面料營造出更輕盈的效果，由光滑絲綢製成的經典西裝則呈現出更寬鬆，具有空間感的無結構剪裁。

H&M春夏男裝著重現代剪裁與實穿設計，帶來包括工裝夾克、襯衫式外套及休閒褲裝。圖／H&M提供
H&M春夏男裝著重現代剪裁與實穿設計，帶來包括工裝夾克、襯衫式外套及休閒褲裝。圖／H&M提供

COS首次於義大利羅馬舉辦2024春夏時裝秀，以輕盈通透面料與柔軟卻充滿雕塑感的線條相互交織碰撞，將優雅垂墜感與精緻剪裁結合。圖／COS提供
COS首次於義大利羅馬舉辦2024春夏時裝秀，以輕盈通透面料與柔軟卻充滿雕塑感的線條相互交織碰撞，將優雅垂墜感與精緻剪裁結合。圖／COS提供

COS春夏呈現出率性自信穿搭的同時，亦重新演繹傳統休閒風格。圖／COS提供
COS春夏呈現出率性自信穿搭的同時，亦重新演繹傳統休閒風格。圖／COS提供

H&M春夏系列女裝細褶苧麻洋裝，1,799元。圖／H&M提供
H&M春夏系列女裝細褶苧麻洋裝，1,799元。圖／H&M提供

H&M春夏系列丹寧外套，1,799元。圖／H&M提供
H&M春夏系列丹寧外套，1,799元。圖／H&M提供

H&M春夏系列男裝標準剪裁斜紋夾克襯衫，699元。圖／H&M提供
H&M春夏系列男裝標準剪裁斜紋夾克襯衫，699元。圖／H&M提供

H&M 羅馬

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