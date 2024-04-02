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終於等到！全家「山丘藍台灣藍莓霜淇淋」限時第2支10元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Fami!ce山丘藍台灣藍莓霜淇淋4月4日至4月7日清明連假加碼推出第2支10元優惠。記者黃筱晴／攝影
Fami!ce山丘藍台灣藍莓霜淇淋4月4日至4月7日清明連假加碼推出第2支10元優惠。記者黃筱晴／攝影

3月消息一曝光就掀起網友熱議的全家4月霜淇淋新口味「山丘藍台灣藍莓」終於正式登場！新口味是Fami!ce前所未有的藍莓口味，攜手首個成功量產台灣藍莓的本土品牌「山丘藍」，主打在地種植、100%無農藥殘留、低碳足跡。嚴選今年產季新鮮採收的藍莓新鮮製成，還原鮮果口味，霜淇淋本身有著淺淺的藍紫色非常浪漫，吃起來藍莓味比想像中還濃郁，非常推薦直接吃一整支單口味，獨特莓果風味口齒留香。

如果想要一次到2種風味，這次的綜合口味是搭配Fami!ce定番口味鮮乳坊「小農牛奶」，新鮮台灣藍莓的清爽甜酸加上濃醇奶香，風味更香醇滑順。另外，全家更首度推出期間限定雙色版餅皮，淡紫色霜淇淋搭上帶有深紫色的餅皮，限量推出，打開會員APP「地圖趣－限店美食瘋」專區，一鍵搜尋有販售綜合口味霜淇淋的鄰近店舖，想嚐鮮打卡可得把握時機。

「山丘藍台灣藍莓」霜淇淋於4月3日起正式開賣，4月3日至4月7日會員APP隨買跨店取推出5支188元快閃優惠組合；實體店舖則於4月4日至4月7日清明連假加碼推出第2支10元優惠。同時，上市不到1個月就熱銷近20萬盒的山丘藍台灣藍莓，於全家實體店舖及全家行動購都可選購，4月6日及4月7日凡單筆購買Fami!ce霜淇淋，再加碼贈送山丘藍藍莓89元優惠券乙張。

4月6日及4月7日凡單筆購買Fami!ce霜淇淋，再加碼贈送山丘藍藍莓89元優惠券乙張。記者黃筱晴／攝影
4月6日及4月7日凡單筆購買Fami!ce霜淇淋，再加碼贈送山丘藍藍莓89元優惠券乙張。記者黃筱晴／攝影
綜合口味搭配Fami!ce定番口味鮮乳坊「小農牛奶」風味更香醇滑順。記者黃筱晴／攝影
綜合口味搭配Fami!ce定番口味鮮乳坊「小農牛奶」風味更香醇滑順。記者黃筱晴／攝影
全家4月霜淇淋新口味「山丘藍台灣藍莓」終於正式登場。記者黃筱晴／攝影
全家4月霜淇淋新口味「山丘藍台灣藍莓」終於正式登場。記者黃筱晴／攝影

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